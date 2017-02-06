Про категорически тоже не могу согласиться, не убъет и ничего хронического не будет, но не рекомендовал бы.
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Додано: Нед 14 січ, 2018 13:16
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Про категорически тоже не могу согласиться, не убъет и ничего хронического не будет, но не рекомендовал бы.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 14 січ, 2018 13:26
Я не менее 20 лет пользуюсь водой очистки обратного осмоса для приготовления блюд, компота, кофе, чая...
В чистом виде такую воду не пьём.
Негативных последствий для здоровья всех членов семьи не обнаружила.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Додано: Нед 14 січ, 2018 13:48
Вы задали так много вопросов, что вряд ли кто-то возьмет на себя труд учить Вас "с нуля". Почитайте профильные ресурсы и форумы (только не спрашивайте как их искать ) для начала - хоть немного получите представление, а потом уже обращайтесь если что-то не понятно.
Додано: Нед 14 січ, 2018 15:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
И все же, может несколько человек сможет помочь прояснить,каждый по вопросу, в котором себя считает компетентным. Буду признателен.
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:23
Вы задали вопросы не точно, поэтому не ясно какие ответы ждете. Расскажите детальнее о вашей ситуации, какой бюджет, какая цель покупки (только аренда навечно, аренда-а-потом-для-детей и т.д.)
Нормой успешного лендлорда принято считать 120 аренд за недвижимость. Если 100 аренд - мегажыр. 140 аренд -это норма, тут ума даже не нужно.
-фасад, МОП, лифты, придомовая территория
по аналогам в ОЛХ. можно прозвонить пару вариантов и даже посмотреть их чтобы лучше ориентироваться.
разные сегменты - в разных районах.
Если вообще - то самые востребованные Печерск, Оболонь, ПОХ.
в каждом сегменте свой критерий.
В экономе - пешком до метро
В премиуме- качество самого дома, ремонта, модность МОПов. Губастая телочка на ресепшне = +20% к аренде.
Если хотите что-то узнать на будующее - конкретизируйте свои вопросы.
Додано: Нед 14 січ, 2018 17:01
Додано: Нед 14 січ, 2018 17:15
граммарнаци псто.
Всё просто.
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