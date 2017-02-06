RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 984985986987

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 92
1. більше 10 000 долл. екв./міс
9%
8
2. 10 000 долл. екв./міс
5%
5
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
13
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
20%
18
7. 1 000 долл. екв./міс
22%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
6
9. 350 долл. екв./міс
5%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Alex6 написав:
  UA написав:Это осмос. ( 0 - dH, рН 3,5) Для приготовления кофе... чая - гуд. Лучше вкус + лучше заваривается. Пить каждый день - категорически нет.


Че вдруг ?

Весь мир пьет уже десятилетиями.
Про категорически тоже не могу согласиться, не убъет и ничего хронического не будет, но не рекомендовал бы.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19208
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4295 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:26

  Faceless написав:
Alex6 написав:
  UA написав:Это осмос. ( 0 - dH, рН 3,5) Для приготовления кофе... чая - гуд. Лучше вкус + лучше заваривается. Пить каждый день - категорически нет.


Че вдруг ?

Весь мир пьет уже десятилетиями.
Про категорически тоже не могу согласиться, не убъет и ничего хронического не будет, но не рекомендовал бы.

Я не менее 20 лет пользуюсь водой очистки обратного осмоса для приготовления блюд, компота, кофе, чая...
В чистом виде такую воду не пьём.
Негативных последствий для здоровья всех членов семьи не обнаружила.
Тьфу-тьфу-тьфу. :)
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 05.01.14
Подякував: 240 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:48

  alexanderpostoyuk написав:Добрый день, всем.
Хочу правильно оценить, ситуацию,чтобы понимать стоит ли вкладывать в недвигу с возможностью рассрочки в Киеве в эконом или бизнес сегментах:
1. Какой срок считается у нас минимально-допустимый или приемлемый оборачиваемости капитала в аренде;
2. Какие критерии эконом, бизнес и премиум (кроме расположения)
3. Как оценить квартиру под сдачу;
4. Где лучше всего приобрести в эконом или бизнесе в Киеве, чтобы была ликвидна при необходимости продать? И какие ценники сегодня?
5. Какие критерии еще важны арендаторам в этих сегментах, кроме цены и расположения?


Вы задали так много вопросов, что вряд ли кто-то возьмет на себя труд учить Вас "с нуля". Почитайте профильные ресурсы и форумы (только не спрашивайте как их искать :lol: ) для начала - хоть немного получите представление, а потом уже обращайтесь если что-то не понятно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7065
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2904 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

И все же, может несколько человек сможет помочь прояснить,каждый по вопросу, в котором себя считает компетентным. Буду признателен.
alexanderpostoyuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:23

  alexanderpostoyuk написав:Добрый день, всем.
Хочу правильно оценить, ситуацию,чтобы понимать стоит ли вкладывать в недвигу с возможностью рассрочки в Киеве в эконом или бизнес сегментах:

Вы задали вопросы не точно, поэтому не ясно какие ответы ждете. Расскажите детальнее о вашей ситуации, какой бюджет, какая цель покупки (только аренда навечно, аренда-а-потом-для-детей и т.д.)
1. Какой срок считается у нас минимально-допустимый или приемлемый оборачиваемости капитала в аренде;

Нормой успешного лендлорда принято считать 120 аренд за недвижимость. Если 100 аренд - мегажыр. 140 аренд -это норма, тут ума даже не нужно.

2. Какие критерии эконом, бизнес и премиум (кроме расположения)

-фасад, МОП, лифты, придомовая территория

3. Как оценить квартиру под сдачу;

по аналогам в ОЛХ. можно прозвонить пару вариантов и даже посмотреть их чтобы лучше ориентироваться.

4. Где лучше всего приобрести в эконом или бизнесе в Киеве, чтобы была ликвидна при необходимости продать? И какие ценники сегодня?

разные сегменты - в разных районах.
Если вообще - то самые востребованные Печерск, Оболонь, ПОХ.

5. Какие критерии еще важны арендаторам в этих сегментах, кроме цены и расположения?


в каждом сегменте свой критерий.
В экономе - пешком до метро
В премиуме- качество самого дома, ремонта, модность МОПов. Губастая телочка на ресепшне = +20% к аренде.


Если хотите что-то узнать на будующее - конкретизируйте свои вопросы.
Tribeca
 
Повідомлень: 2894
З нами з: 07.01.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:01

  Tribeca написав:Нормой успешного лендлорда принято считать 120 аренд за недвижимость. Если 100 аренд - мегажыр. 140 аренд -это норма, тут ума даже не нужно.

тут я бы сказал до 150 аренд. То есть до 8% годовых в валюте. Чем меньше аренд, тем выгоднее.
hume
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 27.12.12
Подякував: 299 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:15

граммарнаци псто.

  Tribeca написав:Если хотите что-то узнать на будующее

Не НА будующее, а ЗА будующее, воопсчета.
Всё просто.
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9199
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 984985986987
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 3 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 102, 103, 104
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
1038 98152
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2018 17:36
moldashavanin
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
46 16291
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 14:18
JenyaKolomiec
Инвестиции в зарубежную недвижимость
compaqpro13 » Сер 09 вер, 2015 09:54
4 2417
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 18:11
Nickmess
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12160)
14.01.2018 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.