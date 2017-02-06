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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 січ, 2018 21:31
hume написав: Tribeca написав:
Нормой успешного лендлорда принято считать 120 аренд за недвижимость. Если 100 аренд - мегажыр. 140 аренд -это норма, тут ума даже не нужно.
тут я бы сказал до 150 аренд. То есть до 8% годовых в валюте. Чем меньше аренд, тем выгоднее.
Спасибо, то есть 10-12 лет это допустимо. Читал вроде где-то и ориентировался на 8. Но, наверное, с учетом рассрочки от застройщика не получится.
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alexanderpostoyuk
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Додано: Нед 14 січ, 2018 21:49
UA написав: alexanderpostoyuk написав:
Добрый день, всем.Хочу правильно оценить, ситуацию,чтобы понимать стоит ли вкладывать в недвигу
с возможностью рассрочки в Киеве в эконом или бизнес сегментах:
1. Какой срок считается у нас минимально-допустимый или приемлемый оборачиваемости капитала в аренде;
2. Какие критерии эконом, бизнес и премиум (кроме расположения)
3. Как оценить квартиру под сдачу;
4. Где лучше всего приобрести в эконом или бизнесе в Киеве, чтобы была ликвидна при необходимости продать? И какие ценники сегодня?
5. Какие критерии еще важны арендаторам в этих сегментах, кроме цены и расположения?
Походите вокруг Патриотики, Эврики, Вонючки, мега строек на Виноградоре.
Оцените количество квартир.
А теперь представьте, что примерно треть квартир, в этих и многих других новостройках покупалось под аренду.
Теперь уверенным шагом в отдел продаж
Спасибо, с однлй стороны есть и другие районы, где меньше новых массивов и при этом тоже ликвидные в плане аренды. С другой стороны, Патриотика, Эврика, если есть спрос на аренду, значит можно брать? Или я чего-то не учитываю?
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alexanderpostoyuk
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Додано: Нед 14 січ, 2018 21:59
UA написав:
А теперь представьте, что примерно треть квартир, в этих и многих других новостройках покупалось под аренду.
Это нормально.
Не только в новостройках сейчас треть квартир под аренду, а и в старом фонде. Когда я купил первую квартиру под аренду, соседи достаточно негативно относились к идее, что рядом с ними будут жить арендаторы. Это было как проклятие. Плохие соседи. Нагадят и съедут. Сейчас к этому относятся нормально. В хороших местах сдается примерно треть однушек в подъезде, и по половине объектов соседи пытаются поговорить как коллега с коллегой, потому что сами где-то что-то сдают.
С советских 100% квартир в собственности мы пришли к более современным цифрам. Аренда это благо, потому что способствует мобильности рабочей силы.
Сейчас нет смысла покупать ребенку начальную квартиру/гостинку, как было принято раньше. Многие современные люди рассуждают "Зачем привязывать ребенка к одному месту? Сегодня он в этом районе, завтра в другом. Сегодня в этом городе, завтра во Львове/Варшаве/Париже. Лучше я компенсирую половину аренды, чем вкладывать деньги в непонятно что".
Сейчас имеет смысл покупать, только когда поиски себя закончились, активная часть построения карьеры позади, семья, дети, школы-садики начинают привязывать к месту.
И к вопросу комфорт/бизнес против эконома. Я знаю человека, у которого несколько объектов лоу-сегмента, и который на доход с них арендует высокий сегмент. Его аргументы. Если я продам все свое, я не смогу купить квартиру, которую арендую. Износ в лоусегменте - заказал хорошую уборку и, максимум, подклеил-подкрасил. Тут же я, как ремонт устает, переезжаю в квартиру с более свежим и современным ремонтом. Главный плюс это свобода - я снимаю что мне нравится в нужном мне в данный момент месте, всегда могу бросить и пару месяцев уехать на Гоа, а вернувшись снять новую.
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Vlad442
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Додано: Нед 14 січ, 2018 22:17
Vlad442 написав:
И к вопросу комфорт/бизнес против эконома. Я знаю человека, у которого несколько объектов лоу-сегмента, и который на доход с них арендует высокий сегмент. Его аргументы. Если я продам все свое, я не смогу купить квартиру, которую арендую. Износ в лоусегменте - заказал хорошую уборку и, максимум, подклеил-подкрасил. Тут же я, как ремонт устает, переезжаю в квартиру с более свежим и современным ремонтом.
И у меня есть знакомые, сдающие три 1к на панельной Оболони и арендующие 2к в Оболонской набережной. Аргумент идентичен, продажа 3-х 1к, выручит значительно меньше денег, чем просят за 2к на набережной.
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UA
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Додано: Нед 14 січ, 2018 22:23
alexanderpostoyuk написав:
Спасибо, с однлй стороны есть и другие районы, где меньше новых массивов и при этом тоже ликвидные в плане аренды.
Вы про сообщающиеся сосуды что то слышали?)
alexanderpostoyuk написав:
С другой стороны, Патриотика, Эврика, если есть спрос на аренду, значит можно брать? Или я чего-то не учитываю?
Это поведение обывателя. Обыватель всегда проигрывает в финансовых вопросах.
Попробуйте быть на шаг- два впереди сегодняшних настроений на рынке.
Смоделируйте будущее
Как видите, конкретных советов не даю.
Предлагаю думать... считать.
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UA
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Додано: Нед 14 січ, 2018 22:35
UA написав: Vlad442 написав:
И к вопросу комфорт/бизнес против эконома. Я знаю человека, у которого несколько объектов лоу-сегмента, и который на доход с них арендует высокий сегмент. Его аргументы. Если я продам все свое, я не смогу купить квартиру, которую арендую. Износ в лоусегменте - заказал хорошую уборку и, максимум, подклеил-подкрасил. Тут же я, как ремонт устает, переезжаю в квартиру с более свежим и современным ремонтом.
И у меня есть знакомые, сдающие три 1к на панельной Оболони и арендующие 2к в Оболонской набережной. Аргумент идентичен, продажа 3-х 1к, выручит значительно меньше денег, чем просят за 2к на набережной.
Судячи з подібних аргументів, то вартує взяти під здачу 1-2к. в престижному районі і гарному будинку?(хоч і набагато дорожчому)
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Позитивчик
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Додано: Нед 14 січ, 2018 22:43
Позитивчик написав: UA написав:
И у меня есть знакомые, сдающие три 1к на панельной Оболони и арендующие 2к в Оболонской набережной. Аргумент идентичен, продажа 3-х 1к, выручит значительно меньше денег, чем просят за 2к на набережной.
Судячи з подібних аргументів, то вартує взяти під здачу 1-2к. в престижному районі і гарному будинку?(хоч і набагато дорожчому)
Вы внимательно прочитали?
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hume
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Додано: Нед 14 січ, 2018 23:02
hume написав: Позитивчик написав: UA написав:
И у меня есть знакомые, сдающие три 1к на панельной Оболони и арендующие 2к в Оболонской набережной. Аргумент идентичен, продажа 3-х 1к, выручит значительно меньше денег, чем просят за 2к на набережной.
Судячи з подібних аргументів, то вартує взяти під здачу 1-2к. в престижному районі і гарному будинку?(хоч і набагато дорожчому)
Вы внимательно прочитали?
Перепрошую
А що реально настільки дорогі там 2к,
що 3-и 1к панельки недотягують її в ціні?
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Позитивчик
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Додано: Нед 14 січ, 2018 23:15
Смысла покупать по нынешним ценам в том районе нет. Уверен, что ЮА прав и три однухи возле метро Оболонь обойдутся дешевле, чем двуха в Оазисе. Причём по аренде перекроют её, если вдруг ценники не вернутся на докризисный уровень.
ПС
Хотя кто знает, ещё совсем недавно каждый второй на соседней ветке утверждал, что покрыть аренду с долларового депо как два пальца об асфальт, только вот куда то делись. Потом утверждали, что нужно считать от грн депо, так как недвига/аренда это грн актив, но и они куда то делись, когда им привели рост аренды на 100%.
Теперь вот сижу и думаю как долго будет продолжаться время, когда за разницу в 200-300 долларов можно перепрыгнуть из babushka style на окраине в запакованную видовую квартиру в каком нибудь модном доме на условных печерских холмах. Ну что ж, посмотрим, время покажет
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hume
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Додано: Нед 14 січ, 2018 23:32
alexanderpostoyuk написав: UA написав: alexanderpostoyuk написав:
Добрый день, всем.Хочу правильно оценить, ситуацию,чтобы понимать стоит ли вкладывать в недвигу
с возможностью рассрочки в Киеве в эконом или бизнес сегментах:
1. Какой срок считается у нас минимально-допустимый или приемлемый оборачиваемости капитала в аренде;
2. Какие критерии эконом, бизнес и премиум (кроме расположения)
3. Как оценить квартиру под сдачу;
4. Где лучше всего приобрести в эконом или бизнесе в Киеве, чтобы была ликвидна при необходимости продать? И какие ценники сегодня?
5. Какие критерии еще важны арендаторам в этих сегментах, кроме цены и расположения?
Походите вокруг Патриотики, Эврики, Вонючки, мега строек на Виноградоре.
Оцените количество квартир.
А теперь представьте, что примерно треть квартир, в этих и многих других новостройках покупалось под аренду.
Теперь уверенным шагом в отдел продаж
Спасибо, с однлй стороны есть и другие районы, где меньше новых массивов и при этом тоже ликвидные в плане аренды. С другой стороны, Патриотика, Эврика, если есть спрос на аренду, значит можно брать? Или я чего-то не учитываю?
Бешенную конкуренцию в локации.
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