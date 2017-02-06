Додано: Нед 14 січ, 2018 21:59

UA написав: А теперь представьте, что примерно треть квартир, в этих и многих других новостройках покупалось под аренду. А теперь представьте, что примерно треть квартир, в этих и многих других новостройках покупалось под аренду.

Это нормально.Не только в новостройках сейчас треть квартир под аренду, а и в старом фонде. Когда я купил первую квартиру под аренду, соседи достаточно негативно относились к идее, что рядом с ними будут жить арендаторы. Это было как проклятие. Плохие соседи. Нагадят и съедут. Сейчас к этому относятся нормально. В хороших местах сдается примерно треть однушек в подъезде, и по половине объектов соседи пытаются поговорить как коллега с коллегой, потому что сами где-то что-то сдают.С советских 100% квартир в собственности мы пришли к более современным цифрам. Аренда это благо, потому что способствует мобильности рабочей силы.Сейчас нет смысла покупать ребенку начальную квартиру/гостинку, как было принято раньше. Многие современные люди рассуждают "Зачем привязывать ребенка к одному месту? Сегодня он в этом районе, завтра в другом. Сегодня в этом городе, завтра во Львове/Варшаве/Париже. Лучше я компенсирую половину аренды, чем вкладывать деньги в непонятно что".Сейчас имеет смысл покупать, только когда поиски себя закончились, активная часть построения карьеры позади, семья, дети, школы-садики начинают привязывать к месту.И к вопросу комфорт/бизнес против эконома. Я знаю человека, у которого несколько объектов лоу-сегмента, и который на доход с них арендует высокий сегмент. Его аргументы. Если я продам все свое, я не смогу купить квартиру, которую арендую. Износ в лоусегменте - заказал хорошую уборку и, максимум, подклеил-подкрасил. Тут же я, как ремонт устает, переезжаю в квартиру с более свежим и современным ремонтом. Главный плюс это свобода - я снимаю что мне нравится в нужном мне в данный момент месте, всегда могу бросить и пару месяцев уехать на Гоа, а вернувшись снять новую.