Додано: Пон 15 січ, 2018 00:24

hume написав: Смысла покупать по нынешним ценам в том районе нет. Уверен, что ЮА прав и три однухи возле метро Оболонь обойдутся дешевле, чем двуха в Оазисе. Причём по аренде перекроют её, если вдруг ценники не вернутся на докризисный уровень.



ПС

Хотя кто знает, ещё совсем недавно каждый второй на соседней ветке утверждал, что покрыть аренду с долларового депо как два пальца об асфальт, только вот куда то делись. Потом утверждали, что нужно считать от грн депо, так как недвига/аренда это грн актив, но и они куда то делись, когда им привели рост аренды на 100%.



Теперь вот сижу и думаю как долго будет продолжаться время, когда за разницу в 200-300 долларов можно перепрыгнуть из babushka style на окраине в запакованную видовую квартиру в каком нибудь модном доме на условных печерских холмах. Ну что ж, посмотрим, время покажет Смысла покупать по нынешним ценам в том районе нет. Уверен, что ЮА прав и три однухи возле метро Оболонь обойдутся дешевле, чем двуха в Оазисе. Причём по аренде перекроют её, если вдруг ценники не вернутся на докризисный уровень.ПСХотя кто знает,Теперь вот сижу и думаю как долго будет продолжаться время, когда за разницу в 200-300 долларов можно перепрыгнуть из babushka style на окраине в запакованную видовую квартиру в каком нибудь модном доме на условных печерских холмах. Ну что ж, посмотрим, время покажет

rjkz написав: Бешенную конкуренцию в локации. Бешенную конкуренцию в локации.

этот уменьшившийся разрыв между экономом и бизнесом по аренде - не перестает меня удивлять. Обьяснения этом пока не нахожу.Что касается доходности недвижимости VS депозитов, то могу сказать свои выводы, которые сделаны уже много лет назад:-сравнивать аренду с гривнедепо нельзя, учитывая непрерывный, 26тилетний рост аренды в ГРИВНЕ.-сравнивать с долардепо можно было раньше, но сейчас ставки по долардепо минимальные во всей истории Украины.Кроме того, учитывая что долар имеет тоже инфляцию, можем сказать, что есть надежда что через 5-10-15 лет недвижимость таки подорожает в доларах, и, соответственно, подорожает аренда в доларах. Покупая квартиру вы как-бы покупаете фьючерс на будующий экономический рост.-недвижимость - это единственный способ передать материальный актив через поколения, доступный в этой части глобуса простому обывателю. Доказано вековой историей. Да, были примеры 100 лет назад экспроприации, но это было 1 раз, а во-вторых, тогда потеряли не только недвижимость, но и все (депозиты, личное имущество), кто имел царские евробонды, тот тоже влетел.А все что вы могли бы получить через поколения от бабушек/дедушек в наследство ценного- это квартира (пусть и хрущик). Аналогично можно предположить что что-бы передать своей семье ценность через 50 лет, ни депозит, ни биткоин не годятся.Но и спрос в районе Патриотики например бешенный.Поймите, зерно выращивают тысячи агрохолдингов - но все его могут продать. Вопрос цены, которая прозрачно регулируется рынком. Скинул цену на 500 грн - и уже у тебя очередь желающих. Однушки в таких массивах как Патриотика - чисто биржевой товар. Можно отследить цену сделок, высокая ликвидность, обьекты однотипны. Понятна ЦА.Поэтому не все так однозначно.