Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Смысла покупать по нынешним ценам в том районе нет. Уверен, что ЮА прав и три однухи возле метро Оболонь обойдутся дешевле, чем двуха в Оазисе. Причём по аренде перекроют её, если вдруг ценники не вернутся на докризисный уровень.
ПС Хотя кто знает, ещё совсем недавно каждый второй на соседней ветке утверждал, что покрыть аренду с долларового депо как два пальца об асфальт, только вот куда то делись. Потом утверждали, что нужно считать от грн депо, так как недвига/аренда это грн актив, но и они куда то делись, когда им привели рост аренды на 100%.
Теперь вот сижу и думаю как долго будет продолжаться время, когда за разницу в 200-300 долларов можно перепрыгнуть из babushka style на окраине в запакованную видовую квартиру в каком нибудь модном доме на условных печерских холмах. Ну что ж, посмотрим, время покажет
А что непонятного? Бабки с депо забрали и в недвигу под аренду занесли, точнее к застройщикам. Теперь несложный прогноз - через год-два эта недвига выйдет на рынок аренды, резко повысив конкуренцию. Что произойдет за этим - не трудно представить. Гривневые ставки будут расти - гривну печатают шо глухонемые и заливают через повышение зарплат. Что с курсом происходит - все видят. И долго это не будет происходить - год-полтора. Сразу после выборов ликвидность с рынка будут забирать. Курс вряд ли укрепится, а вот очередной голод ликвидности на рынке будет. А тут еще предложение на рынке будет зашкаливать. Вторичку и сейчас фиг продашь, а когда все поймут, что сработал стадный инстинкт и попробуют выйти - что произойдет? Я думаю, это будет год 20-21. Уже войдут в глубокую фазу очередные "непопулярные реформы" и еще не начнутся предвыборные заискивания перед лохтуратом, как сейчас.
hume написав:Смысла покупать по нынешним ценам в том районе нет. Уверен, что ЮА прав и три однухи возле метро Оболонь обойдутся дешевле, чем двуха в Оазисе. Причём по аренде перекроют её, если вдруг ценники не вернутся на докризисный уровень.
ПС Хотя кто знает, ещё совсем недавно каждый второй на соседней ветке утверждал, что покрыть аренду с долларового депо как два пальца об асфальт, только вот куда то делись. Потом утверждали, что нужно считать от грн депо, так как недвига/аренда это грн актив, но и они куда то делись, когда им привели рост аренды на 100%.
Теперь вот сижу и думаю как долго будет продолжаться время, когда за разницу в 200-300 долларов можно перепрыгнуть из babushka style на окраине в запакованную видовую квартиру в каком нибудь модном доме на условных печерских холмах. Ну что ж, посмотрим, время покажет
этот уменьшившийся разрыв между экономом и бизнесом по аренде - не перестает меня удивлять. Обьяснения этом пока не нахожу.
Что касается доходности недвижимости VS депозитов, то могу сказать свои выводы, которые сделаны уже много лет назад:
-сравнивать аренду с гривнедепо нельзя, учитывая непрерывный, 26тилетний рост аренды в ГРИВНЕ.
-сравнивать с долардепо можно было раньше, но сейчас ставки по долардепо минимальные во всей истории Украины. Кроме того, учитывая что долар имеет тоже инфляцию, можем сказать, что есть надежда что через 5-10-15 лет недвижимость таки подорожает в доларах, и, соответственно, подорожает аренда в доларах. Покупая квартиру вы как-бы покупаете фьючерс на будующий экономический рост.
-недвижимость - это единственный способ передать материальный актив через поколения, доступный в этой части глобуса простому обывателю. Доказано вековой историей. Да, были примеры 100 лет назад экспроприации, но это было 1 раз, а во-вторых, тогда потеряли не только недвижимость, но и все (депозиты, личное имущество), кто имел царские евробонды, тот тоже влетел.
А все что вы могли бы получить через поколения от бабушек/дедушек в наследство ценного- это квартира (пусть и хрущик). Аналогично можно предположить что что-бы передать своей семье ценность через 50 лет, ни депозит, ни биткоин не годятся.
rjkz написав:Бешенную конкуренцию в локации.
Но и спрос в районе Патриотики например бешенный.
Поймите, зерно выращивают тысячи агрохолдингов - но все его могут продать. Вопрос цены, которая прозрачно регулируется рынком. Скинул цену на 500 грн - и уже у тебя очередь желающих. Однушки в таких массивах как Патриотика - чисто биржевой товар. Можно отследить цену сделок, высокая ликвидность, обьекты однотипны. Понятна ЦА.
hume написав:Смысла покупать по нынешним ценам в том районе нет. Уверен, что ЮА прав и три однухи возле метро Оболонь обойдутся дешевле, чем двуха в Оазисе. Причём по аренде перекроют её, если вдруг ценники не вернутся на докризисный уровень.
ПС Хотя кто знает, ещё совсем недавно каждый второй на соседней ветке утверждал, что покрыть аренду с долларового депо как два пальца об асфальт, только вот куда то делись. Потом утверждали, что нужно считать от грн депо, так как недвига/аренда это грн актив, но и они куда то делись, когда им привели рост аренды на 100%.
Теперь вот сижу и думаю как долго будет продолжаться время, когда за разницу в 200-300 долларов можно перепрыгнуть из babushka style на окраине в запакованную видовую квартиру в каком нибудь модном доме на условных печерских холмах. Ну что ж, посмотрим, время покажет
этот уменьшившийся разрыв между экономом и бизнесом по аренде - не перестает меня удивлять. Обьяснения этом пока не нахожу.
Что касается доходности недвижимости VS депозитов, то могу сказать свои выводы, которые сделаны уже много лет назад:
-сравнивать аренду с гривнедепо нельзя, учитывая непрерывный, 26тилетний рост аренды в ГРИВНЕ.
-сравнивать с долардепо можно было раньше, но сейчас ставки по долардепо минимальные во всей истории Украины. Кроме того, учитывая что долар имеет тоже инфляцию, можем сказать, что есть надежда что через 5-10-15 лет недвижимость таки подорожает в доларах, и, соответственно, подорожает аренда в доларах. Покупая квартиру вы как-бы покупаете фьючерс на будующий экономический рост.
-недвижимость - это единственный способ передать материальный актив через поколения, доступный в этой части глобуса простому обывателю. Доказано вековой историей. Да, были примеры 100 лет назад экспроприации, но это было 1 раз, а во-вторых, тогда потеряли не только недвижимость, но и все (депозиты, личное имущество), кто имел царские евробонды, тот тоже влетел.
А все что вы могли бы получить через поколения от бабушек/дедушек в наследство ценного- это квартира (пусть и хрущик). Аналогично можно предположить что что-бы передать своей семье ценность через 50 лет, ни депозит, ни биткоин не годятся.
rjkz написав:Бешенную конкуренцию в локации.
Но и спрос в районе Патриотики например бешенный.
Поймите, зерно выращивают тысячи агрохолдингов - но все его могут продать. Вопрос цены, которая прозрачно регулируется рынком. Скинул цену на 500 грн - и уже у тебя очередь желающих. Однушки в таких массивах как Патриотика - чисто биржевой товар. Можно отследить цену сделок, высокая ликвидность, обьекты однотипны. Понятна ЦА.
Поэтому не все так однозначно.
Ну да, потом все решили что самые умные и начали скидывать по 500 грн, потом опять. В результате имеем в местах таких массовых застроек одни из самых низких цен в сегменте. Патриотика вполне может перетянуть на себя контингент из такого рода массивов как Сырец, ДВРЗ, Воскресенка, Отрадный и пр. - низкая цена + как никак новострой. Но надо понимать - это не лучший контингент, а идет он туда в первую очередь за ценой как в хрущах, но в новострой. Всем-же понятно, что из-за увеличения конкуренции стираются ценовые границы между хрущами и новостроями эконом класса. Так зачем выбирать хрущ за те-же деньги? только это позиция арендатора. А позиция арендодателя в таких местах - "пля! влошился в новострой, а сдавать получается как хрущ!"
rjkz Вот уже 20 дней пытаюсь сдать на Оболони 1 - ком , столько выбросили реелторы однушек по 5000-5500 , и где они их берут , или это химия какая , а я, как хозяин , за те деньги что были до этого сдать не могу , ничего понять не могу - от куда столько дешёвых однушек взялось - никогда такого не было- кошмар , торгуются в нижнем диапазоне за 50 гривен до хрипоты, вывод для себя сделал , что новую покупать только для себя , для аренды любая ,как можно дешевле 20-25 мин пешком до метро ,- готовы тёпать хоть километр-полтора до метро , лишь бы дешевле, не вбухиваться в ремонт - только сантехнику чтобы не текло , б/у мебель ..И все таки вопрос - откуда столько дешевых однушек взялось - или как организованная провокация ?
Востаннє редагувалось SerDem в Пон 15 січ, 2018 02:03, всього редагувалось 1 раз.
SerDem написав:rjkz Вот уже 20 дней пытаюсь сдать на Оболони 1 - ком , столько выбросили реелторы однушек по 5000-5500 , и где они их берут , или это химия какая , а я, как хозяин , за те деньги что были до этого сдать не могу , ничего понять не могу - от куда столько дешёвых однушек взялось - никогда такого не было- кошмар , торгуются в нижнем диапазоне за 50 гривен до хрипоты, вывод для себя сделал , что новую покупать только для себя , для аренды любая ,как можно дешевле 20-25 мин пешком до метро ,- готовы тёпать хоть километр до метро , лишь бы дешевле, не вбухиваться в ремонт - только сантехнику чтобы не текло , б/у мебель ..И все таки вопрос - откуда столько дешевых однушек взялось - или как организованная провокация ?
Сочувствую. Сейчас малая яма года. Я когда-то в такую тоже попадал, но летняя намного жестче и длиннее. В 2015-м летом был ППЦ полнейший, но этим летом будет еще хуже. Уже много достроилось эконома. Медленно, но уверенно идем к тому, что сдавать можно будет только осенью.
hume написав:сижу и думаю как долго будет продолжаться время, когда за разницу в 200-300 долларов можно перепрыгнуть из babushka style на окраине в запакованную видовую квартиру в каком нибудь модном доме на условных печерских холмах. Ну что ж, посмотрим, время покажет
возможно никогда- к примеру в Германии за разницу в среднюю ЗП, 2000евро/мес, можно прыгнуть аналогично.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
SerDem написав: Вот уже 20 дней пытаюсь сдать на Оболони 1 - ком , столько выбросили реелторы однушек по 5000-5500 , и где они их берут , или это химия какая , а я, как хозяин , за те деньги что были до этого сдать не могу , ничего понять не могу - от куда столько дешёвых однушек взялось - никогда такого не было- кошмар , торгуются в нижнем диапазоне за 50 гривен до хрипоты, вывод для себя сделал , что новую покупать только для себя , для аренды любая ,как можно дешевле 20-25 мин пешком до метро ,- готовы тёпать хоть километр-полтора до метро , лишь бы дешевле, не вбухиваться в ремонт - только сантехнику чтобы не текло , б/у мебель ..И все таки вопрос - откуда столько дешевых однушек взялось - или как организованная провокация ?
Никакой провокации - рынок. Невиданная ранее депопуляция Украины + ввод в строй большого числа новостроек-однушек и студио "под сдачу" (сам архитектор - знаю, что имеет спрос). Грубо говоря, если ранее активная молодежь из провинции ехала в Киев для работы в офисах, то сейчас едет в Польшу на шабашку/клубнику. Или в другое забугорье, след. спрос на съемную недвигу в украине падает.