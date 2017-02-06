SerDem написав:

Вот уже 20 дней пытаюсь сдать на Оболони 1 - ком , столько выбросили реелторы однушек по 5000-5500 , и где они их берут , или это химия какая , а я, как хозяин , за те деньги что были до этого сдать не могу , ничего понять не могу - от куда столько дешёвых однушек взялось - никогда такого не было- кошмар , торгуются в нижнем диапазоне за 50 гривен до хрипоты, вывод для себя сделал , что новую покупать только для себя , для аренды любая ,как можно дешевле 20-25 мин пешком до метро ,- готовы тёпать хоть километр-полтора до метро , лишь бы дешевле, не вбухиваться в ремонт - только сантехнику чтобы не текло , б/у мебель ..И все таки вопрос - откуда столько дешевых однушек взялось - или как организованная провокация ?