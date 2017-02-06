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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 січ, 2018 12:13
Tribeca написав:
какую видите альтернативу?
"Ну і яка розумна є цьому альтернатива"(с)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Пон 15 січ, 2018 12:25
Faceless написав: Tribeca написав:
какую видите альтернативу?
"Ну і яка розумна є цьому альтернатива"(с)
утки (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:03
Vlad442 написав:
Не только в новостройках сейчас треть квартир под аренду, а и в старом фонде. Когда я купил первую квартиру под аренду, соседи достаточно негативно относились к идее, что рядом с ними будут жить арендаторы. Это было как проклятие. Плохие соседи. Нагадят и съедут. Сейчас к этому относятся нормально. В хороших местах сдается примерно треть однушек в подъезде, и по половине объектов соседи пытаются поговорить как коллега с коллегой, потому что сами где-то что-то сдают.
Всё зависит от личности арендодателя.
Если вы нормально общаетесь с соседями, то это огромный плюс.
Добровольные информаторы, сообщающие о буднях арендаторов не помешают.
ПС Представил Tribeca, со стояком арендных квартир, с её болезненным мега я
и соответствующей манере общения.
пи** Круше
. Пропал дом (с)
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:06
Frant написав: Vlad442 написав:
Квартиры пустыми стоять не будут. Может упадет рентабельность от своих сегодняшних рекордных цифр.
В столицях Прибалтики - повно порожніх квартир радянської епохи. Цілі квартали.
Пан Влад442 не розуміє, що таке депопуляція і зубожіння населення?
rjkz написав:
Я уже писал, что когда в 2008-м делал ремонт в арендной, мои плиточники снимали на Сырце 1к хрущ за 850 баксов. Сейчас он тянет максимум на 200-220. И снижение будет прдолжаться. Уверен! И не только в хруще.
100% правда.
Можу поспорити.
Програвший сідає на електричку до Ніжина, Шостки чи Коростеня. Їде туди й назад, роблячи фотозвіт про життя народу в провінції.
Є бажаючі?
Нафига так далеко?
Пару дней назад, возвращаясь в Киев, раньше времени повернул на Васильков (надо было заехать) - там такие лачуги стоят на въезде
и судя по всему там живут!!! А если отъехать еще дальше от трассы - то в селах мраки мрачные.
За пару дней до этого ездил через Конча-Заспу и Козин. Контраст разительный. Но это не вся Украина.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:19
Vlad442 написав:
Нет денег на комфорт, остались лишь на предметы первой необходимости. Колбасу по 200 гривен сметают, а по 300, пусть и значительно лучшего качества, лежит.
Vlad. На любом рынке, есть две модели потребления:
- Цена определяет выбор потребителя (минимум 80% потребителей)
- Качество определяет выбор потребителя (максимум 20% потребителей)
Благодаря очень широкому предложению и манипуляций с технологией производства, колбаса по 200, может начать стоить и 80 грн
Колбаса хорошего качества, так и будет стоить 300, вот только круг её потребителей невозможно увеличить никакими ухищрениями.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 16:14
SerDem написав:rjkz
Вот уже 20 дней пытаюсь сдать на Оболони 1 - ком , столько выбросили реелторы однушек по 5000-5500 , и где они их берут , или это химия какая , а я, как хозяин , за те деньги что были до этого сдать не могу , ничего понять не могу - от куда столько дешёвых однушек взялось - никогда такого не было- кошмар , торгуются в нижнем диапазоне за 50 гривен до хрипоты, вывод для себя сделал , что новую покупать только для себя , для аренды любая ,как можно дешевле 20-25 мин пешком до метро ,- готовы тёпать хоть километр-полтора до метро , лишь бы дешевле, не вбухиваться в ремонт - только сантехнику чтобы не текло , б/у мебель ..И все таки вопрос - откуда столько дешевых однушек взялось - или как организованная провокация ?
пішо-поїхало (с),
а я два чи 3 місяці тому писав, щось в такому дусі: "посипалася в оренд в Бучі\Ірпені: Кийоофф - прістєгнуть рємні..."
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 16:26
flyman написав: SerDem написав:rjkz
Вот уже 20 дней пытаюсь сдать на Оболони 1 - ком , столько выбросили реелторы однушек по 5000-5500 , и где они их берут , или это химия какая , а я, как хозяин , за те деньги что были до этого сдать не могу , ничего понять не могу - от куда столько дешёвых однушек взялось - никогда такого не было- кошмар , торгуются в нижнем диапазоне за 50 гривен до хрипоты, вывод для себя сделал , что новую покупать только для себя , для аренды любая ,как можно дешевле 20-25 мин пешком до метро ,- готовы тёпать хоть километр-полтора до метро , лишь бы дешевле, не вбухиваться в ремонт - только сантехнику чтобы не текло , б/у мебель ..И все таки вопрос - откуда столько дешевых однушек взялось - или как организованная провокация ?
пішо-поїхало (с),
а я два чи 3 місяці тому писав, щось в такому дусі: "посипалася в оренд в Бучі\Ірпені: Кийоофф - прістєгнуть рємні..."
Надо-же, я все-таки надеялся, что это произойдет на год позже.
Если процесс таки пошел - посыпется КРЖН в очередной обвал. И вот тут начнется лотерея - какой застройщик выстоит?
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rjkz
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Додано: Пон 15 січ, 2018 16:37
rjkz написав:
Надо-же, я все-таки надеялся, что это произойдет на год позже.
Если процесс таки пошел - посыпется КРЖН в очередной обвал. И вот тут начнется лотерея - какой застройщик выстоит?
Не знаю когда это произойдёт, и произойдёт ли вообще. Уже пару лет разговора только о заморозке строительства. Кстати, ценники на некоторые котлованы уже совсем негуманные, видать застройщики понимают риски недостроя и перестраховуются. Вот только непонятна ЦА этих котлованов, кто в здравом уме инвестирует в котлован с туманной перспективой получения пс года через три...?(влада не берём, он не на последние и ожидает мегаприбыль) Правда нынешний девал опять поддерживает шаромыг, будем посмотреть, попкорн готов.
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hume
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Додано: Пон 15 січ, 2018 16:54
hume написав: rjkz написав:
Надо-же, я все-таки надеялся, что это произойдет на год позже.Если процесс таки пошел
- посыпется КРЖН в очередной обвал. И вот тут начнется лотерея - какой застройщик выстоит?
Не знаю когда это произойдёт, и произойдёт ли вообще. Уже пару лет разговора только о заморозке строительства. Кстати, ценники на некоторые котлованы уже совсем негуманные, видать застройщики понимают риски недостроя и перестраховуются. Вот только непонятна ЦА этих котлованов, кто в здравом уме инвестирует в котлован с туманной перспективой получения пс года через три...?(влада не берём, он не на последние и ожидает мегаприбыль) Правда нынешний девал опять поддерживает шаромыг, будем посмотреть, попкорн готов.
Какой процесс пошел?
Цены на аренду в Киеве падают в гривне, квартиры сдают "за коммуналь + 100 долларов"? Останавливаются стройки у застройщиков со стажем?
Делать какие то выводы на основании одного сообщения ИМХО как то несолидно...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:11
Прохожий написав: hume написав: rjkz написав:
Надо-же, я все-таки надеялся, что это произойдет на год позже.Если процесс таки пошел
- посыпется КРЖН в очередной обвал. И вот тут начнется лотерея - какой застройщик выстоит?
Не знаю когда это произойдёт, и произойдёт ли вообще. Уже пару лет разговора только о заморозке строительства. Кстати, ценники на некоторые котлованы уже совсем негуманные, видать застройщики понимают риски недостроя и перестраховуются. Вот только непонятна ЦА этих котлованов, кто в здравом уме инвестирует в котлован с туманной перспективой получения пс года через три...?(влада не берём, он не на последние и ожидает мегаприбыль) Правда нынешний девал опять поддерживает шаромыг, будем посмотреть, попкорн готов.
Какой процесс пошел?
Цены на аренду в Киеве падают в гривне, квартиры сдают "за коммуналь + 100 долларов"? Останавливаются стройки у застройщиков со стажем?
Делать какие то выводы на основании одного сообщения ИМХО как то несолидно...
Ну сообщение тут одно, там одно, еще где-то.
Я понимаю, что сейчас малый несезон, ...посмотрим на это лето.
В аренде надо смотреть дальше.
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rjkz
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