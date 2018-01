Додано: Пон 15 січ, 2018 12:25

Faceless написав: Tribeca написав: какую видите альтернативу? какую видите альтернативу?

"Ну і яка розумна є цьому альтернатива"(с) "Ну і яка розумна є цьому альтернатива"(с)



утки (с) утки (с)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.