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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 989990991992

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 94
1. більше 10 000 долл. екв./міс
9%
8
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
13
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
15
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
18
7. 1 000 долл. екв./міс
21%
20
8. 750 долл. екв./міс
6%
6
9. 350 долл. екв./міс
5%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Я понимаю, что сейчас малый несезон, ...посмотрим на это лето. В аренде надо смотреть дальше.

Сегодня пересдана ванбедрум студио переделанная из 2к квартиры. Центр, рядом метро, дом приличный кирпичный 75г, приличный(без изысков) но немного подуставший ремонт.
Предыдущие арендаторы прожили 6 мес, простой 0 дней, ценник аренды +2000грн.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 989990991992
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