Сегодня пересдана ванбедрум студио переделанная из 2к квартиры. Центр, рядом метро, дом приличный кирпичный 75г, приличный(без изысков) но немного подуставший ремонт.
Предыдущие арендаторы прожили 6 мес, простой 0 дней, ценник аренды +2000грн.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:40
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Сегодня пересдана ванбедрум студио переделанная из 2к квартиры. Центр, рядом метро, дом приличный кирпичный 75г, приличный(без изысков) но немного подуставший ремонт.
Предыдущие арендаторы прожили 6 мес, простой 0 дней, ценник аренды +2000грн.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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