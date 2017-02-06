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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 989990991992

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.3 5 96
1. більше 10 000 долл. екв./міс
9%
9
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
13
5. 3 000 долл. екв./міс
17%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
18
7. 1 000 долл. екв./міс
21%
20
8. 750 долл. екв./міс
6%
6
9. 350 долл. екв./міс
5%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Я понимаю, что сейчас малый несезон, ...посмотрим на это лето. В аренде надо смотреть дальше.

Сегодня пересдана ванбедрум студио переделанная из 2к квартиры. Центр, рядом метро, дом приличный кирпичный 75г, приличный(без изысков) но немного подуставший ремонт.
Предыдущие арендаторы прожили 6 мес, простой 0 дней, ценник аренды +2000грн.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:25

  Прохожий написав:
  hume написав:
  rjkz написав:Надо-же, я все-таки надеялся, что это произойдет на год позже.
Если процесс таки пошел - посыпется КРЖН в очередной обвал. И вот тут начнется лотерея - какой застройщик выстоит?
Не знаю когда это произойдёт, и произойдёт ли вообще. Уже пару лет разговора только о заморозке строительства. Кстати, ценники на некоторые котлованы уже совсем негуманные, видать застройщики понимают риски недостроя и перестраховуются. Вот только непонятна ЦА этих котлованов, кто в здравом уме инвестирует в котлован с туманной перспективой получения пс года через три...?(влада не берём, он не на последние и ожидает мегаприбыль) Правда нынешний девал опять поддерживает шаромыг, будем посмотреть, попкорн готов.

Какой процесс пошел?
Цены на аренду в Киеве падают в гривне, квартиры сдают "за коммуналь + 100 долларов"? Останавливаются стройки у застройщиков со стажем?
Делать какие то выводы на основании одного сообщения ИМХО как то несолидно...


Скажем так, ещё в ноябре квартир менее 6к, в которые не страшно зайти, не было в принципе(если исключить совсем ебеня типо Трои, ДВРЗ, Борщаговки). Сейчас по 5-5.5к предложения есть, при этом бакс вырос +1.5грн. Так что будем посмотреть...
flashgingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:53

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Я понимаю, что сейчас малый несезон, ...посмотрим на это лето. В аренде надо смотреть дальше.

Сегодня пересдана ванбедрум студио переделанная из 2к квартиры. Центр, рядом метро, дом приличный кирпичный 75г, приличный(без изысков) но немного подуставший ремонт.
Предыдущие арендаторы прожили 6 мес, простой 0 дней, ценник аренды +2000грн.

Вы в % пишите. Например +10% от прошлой сдачи, и +90% от 2013 года.

А так наверное локасьён :D хороший, большинство новосделанных лэнлордов откровенно пренебрегают этим параметром. Говорят математика не сходится :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 21:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Может у новосделанных ленлордов свое представление о локации? Все набрали возле метро, которое является средством перемещения целевой аудитории.
Тут некоторые, когда говорят о локации, иногда слабо понимают это вопрос в комплексе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:14

  hume написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Я понимаю, что сейчас малый несезон, ...посмотрим на это лето. В аренде надо смотреть дальше.

Сегодня пересдана ванбедрум студио переделанная из 2к квартиры. Центр, рядом метро, дом приличный кирпичный 75г, приличный(без изысков) но немного подуставший ремонт.
Предыдущие арендаторы прожили 6 мес, простой 0 дней, ценник аренды +2000грн.

Вы в % пишите. Например +10% от прошлой сдачи, и +90% от 2013 года.

А так наверное локасьён :D хороший, большинство новосделанных лэнлордов откровенно пренебрегают этим параметром. Говорят математика не сходится :D

Несколько более +10% от прошлой сдачи и немного более 100% от декабря 13го.
В грн ессно.
И да, думаю если бы в этом доме сдавалось порядка 30% аналогичных квартир то такой цены не было бы точно, да и простои бы были. Вот такая математика... 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:34

  Прохожий написав:
Несколько более +10% от прошлой сдачи и немного более 100% от декабря 13го.
В грн ессно.
И да, думаю если бы в этом доме сдавалось порядка 30% аналогичных квартир то такой цены не было бы точно, да и простои бы были. Вот такая математика... 8)

Супер. Отличный результат.

Я так понял сыграл целый ряд факторов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Вот только непонятна ЦА этих котлованов, кто в здравом уме инвестирует в котлован с туманной перспективой получения пс года через три...?


3 года для стратегического планирования - не срок.

Котлован с туманной перспективой получения - это лучшее что сейчас есть в Киеве.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 02:26

Alex6 Эх , ребята мало что вы знаете , точнее ничего , о том как как вкладываться в бетон, и остаться не с чем , вообще не с чем , просто эта информация не доходит до людей - т. к. не входит в редакционную политику средств массовой информации. С уважением.
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 05:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Всем привет. Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу смарт квартир в Парк лэнд как инвестиции в аренду. 17 кгрн квадрат. 25 квадратов. Осталось 1 и 4 этаж. Кто что думает? Спасибо!
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