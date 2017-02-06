Сегодня пересдана ванбедрум студио переделанная из 2к квартиры. Центр, рядом метро, дом приличный кирпичный 75г, приличный(без изысков) но немного подуставший ремонт.
Предыдущие арендаторы прожили 6 мес, простой 0 дней, ценник аренды +2000грн.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:40
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Сегодня пересдана ванбедрум студио переделанная из 2к квартиры. Центр, рядом метро, дом приличный кирпичный 75г, приличный(без изысков) но немного подуставший ремонт.
Предыдущие арендаторы прожили 6 мес, простой 0 дней, ценник аренды +2000грн.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:25
Скажем так, ещё в ноябре квартир менее 6к, в которые не страшно зайти, не было в принципе(если исключить совсем ебеня типо Трои, ДВРЗ, Борщаговки). Сейчас по 5-5.5к предложения есть, при этом бакс вырос +1.5грн. Так что будем посмотреть...
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:53
Вы в % пишите. Например +10% от прошлой сдачи, и +90% от 2013 года.
А так наверное локасьён хороший, большинство новосделанных лэнлордов откровенно пренебрегают этим параметром. Говорят математика не сходится
Додано: Пон 15 січ, 2018 21:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Может у новосделанных ленлордов свое представление о локации? Все набрали возле метро, которое является средством перемещения целевой аудитории.
Тут некоторые, когда говорят о локации, иногда слабо понимают это вопрос в комплексе.
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:14
Несколько более +10% от прошлой сдачи и немного более 100% от декабря 13го.
В грн ессно.
И да, думаю если бы в этом доме сдавалось порядка 30% аналогичных квартир то такой цены не было бы точно, да и простои бы были. Вот такая математика...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:34
Супер. Отличный результат.
Я так понял сыграл целый ряд факторов.
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Вів 16 січ, 2018 02:26
Alex6 Эх , ребята мало что вы знаете , точнее ничего , о том как как вкладываться в бетон, и остаться не с чем , вообще не с чем , просто эта информация не доходит до людей - т. к. не входит в редакционную политику средств массовой информации. С уважением.
Додано: Вів 16 січ, 2018 05:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Всем привет. Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу смарт квартир в Парк лэнд как инвестиции в аренду. 17 кгрн квадрат. 25 квадратов. Осталось 1 и 4 этаж. Кто что думает? Спасибо!
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