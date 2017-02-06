Додано: Сер 17 січ, 2018 18:06

hume, я думаю, "безумные бабушки" еще существуют. Основная часть арендодателей - это люди, сдающие свою "лишнюю" квартиру, зачастую наследственную. В Киеве сколько сдается квартир? Тысяч 30-50? А сколько тут на форуме просто читателей, не форумчан? несколько сотен? И пару тысяч на более "узких" сайтах типа домика. Вот и получается, что людей "следящих за темой" до 10% а среди оставшихся кого только нет.

У меня знакомый только недавно пересдал 1к на за 5 кгрн, до этого было чуть меньше 4-х. И у него нет времени следить за ценами - он пашет с утра до ночи. Другие дешево сдали и боятся цену поднять - "а если съедут?". Третьи до сих пор 2к снимают за 3500 у бабки.