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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 991992993994

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.3 5 97
1. більше 10 000 долл. екв./міс
9%
9
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
13%
13
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
18
7. 1 000 долл. екв./міс
21%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

После вас
Недавно попала в квартиру в центре Москвы, которую сдали сразу после смерти владелицы. Огромная запущенная квартира с черным ходом.

Новые хозяева – очень дальние и, видимо, очень жадные родственники. Они ничего не вынесли, не убрали, не пытались сохранить. И жить в такой обстановке было странно - без разрешения трогать все, будто хозяин вышел в булочную...

https://snob.ru/profile/28443/blog/8024 ... ntent=blog
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:24

  kingkongovets написав:После вас
Недавно попала в квартиру в центре Москвы, которую сдали сразу после смерти владелицы. Огромная запущенная квартира с черным ходом.

Новые хозяева – очень дальние и, видимо, очень жадные родственники. Они ничего не вынесли, не убрали, не пытались сохранить. И жить в такой обстановке было странно - без разрешения трогать все, будто хозяин вышел в булочную...

https://snob.ru/profile/28443/blog/8024 ... ntent=blog


Люди разные бывают с разных сторон, но рынок на то и рынок, не нравится - взял в другом месте. Когда-то до хозяев тогда дойдет. Мои знакомые как-то пришли по объявлению смотреть квартиру. Там был...ремонт, а имено - разбомблено все, ни одной внутренней перегородки, все в пыли и грязи и посредине всего этого стоял унитаз. Как там кто-то мог жить? Не знаю.
Мои первые арендаторы тоже переехали ко мне из квартиры в новострое "после строителей", жили там 8 месяцев, без вообще какой-то отделки, 3к, но 2 комнаты были завалены вещами хозяев и стройматериалами. Зато 100 баксов в месяц. 2008 год.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:48

  rjkz написав:
  kingkongovets написав:После вас
Недавно попала в квартиру в центре Москвы, которую сдали сразу после смерти владелицы. Огромная запущенная квартира с черным ходом.

Новые хозяева – очень дальние и, видимо, очень жадные родственники. Они ничего не вынесли, не убрали, не пытались сохранить. И жить в такой обстановке было странно - без разрешения трогать все, будто хозяин вышел в булочную...

https://snob.ru/profile/28443/blog/8024 ... ntent=blog


Люди разные бывают с разных сторон, но рынок на то и рынок, не нравится - взял в другом месте. Когда-то до хозяев тогда дойдет. Мои знакомые как-то пришли по объявлению смотреть квартиру. Там был...ремонт, а имено - разбомблено все, ни одной внутренней перегородки, все в пыли и грязи и посредине всего этого стоял унитаз. Как там кто-то мог жить? Не знаю.
Мои первые арендаторы тоже переехали ко мне из квартиры в новострое "после строителей", жили там 8 месяцев, без вообще какой-то отделки, 3к, но 2 комнаты были завалены вещами хозяев и стройматериалами. Зато 100 баксов в месяц. 2008 год.

Это всё больше свойственно для начала нулевых. Знакомые что то похожее снимали в 2006. Сейчас мне в такие квартиры поверить всё сложнее и сложнее. За 15-20 лет мы сделали громадный рывок от безумной бабушки сдающей ненужную квартиру и готовой прийти "проверить" арендатора в 23 00 к людям проффесионально занимающихся арендой, и имеющих от 10 квартир.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:06

hume, я думаю, "безумные бабушки" еще существуют. Основная часть арендодателей - это люди, сдающие свою "лишнюю" квартиру, зачастую наследственную. В Киеве сколько сдается квартир? Тысяч 30-50? А сколько тут на форуме просто читателей, не форумчан? несколько сотен? И пару тысяч на более "узких" сайтах типа домика. Вот и получается, что людей "следящих за темой" до 10% а среди оставшихся кого только нет.
У меня знакомый только недавно пересдал 1к на за 5 кгрн, до этого было чуть меньше 4-х. И у него нет времени следить за ценами - он пашет с утра до ночи. Другие дешево сдали и боятся цену поднять - "а если съедут?". Третьи до сих пор 2к снимают за 3500 у бабки.
rjkz
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  #<1 ... 991992993994
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