Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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После вас Недавно попала в квартиру в центре Москвы, которую сдали сразу после смерти владелицы. Огромная запущенная квартира с черным ходом.
Новые хозяева – очень дальние и, видимо, очень жадные родственники. Они ничего не вынесли, не убрали, не пытались сохранить. И жить в такой обстановке было странно - без разрешения трогать все, будто хозяин вышел в булочную...
kingkongovets написав:После вас Недавно попала в квартиру в центре Москвы, которую сдали сразу после смерти владелицы. Огромная запущенная квартира с черным ходом.
Новые хозяева – очень дальние и, видимо, очень жадные родственники. Они ничего не вынесли, не убрали, не пытались сохранить. И жить в такой обстановке было странно - без разрешения трогать все, будто хозяин вышел в булочную...
Люди разные бывают с разных сторон, но рынок на то и рынок, не нравится - взял в другом месте. Когда-то до хозяев тогда дойдет. Мои знакомые как-то пришли по объявлению смотреть квартиру. Там был...ремонт, а имено - разбомблено все, ни одной внутренней перегородки, все в пыли и грязи и посредине всего этого стоял унитаз. Как там кто-то мог жить? Не знаю. Мои первые арендаторы тоже переехали ко мне из квартиры в новострое "после строителей", жили там 8 месяцев, без вообще какой-то отделки, 3к, но 2 комнаты были завалены вещами хозяев и стройматериалами. Зато 100 баксов в месяц. 2008 год.
kingkongovets написав:После вас Недавно попала в квартиру в центре Москвы, которую сдали сразу после смерти владелицы. Огромная запущенная квартира с черным ходом.
Новые хозяева – очень дальние и, видимо, очень жадные родственники. Они ничего не вынесли, не убрали, не пытались сохранить. И жить в такой обстановке было странно - без разрешения трогать все, будто хозяин вышел в булочную...
Люди разные бывают с разных сторон, но рынок на то и рынок, не нравится - взял в другом месте. Когда-то до хозяев тогда дойдет. Мои знакомые как-то пришли по объявлению смотреть квартиру. Там был...ремонт, а имено - разбомблено все, ни одной внутренней перегородки, все в пыли и грязи и посредине всего этого стоял унитаз. Как там кто-то мог жить? Не знаю. Мои первые арендаторы тоже переехали ко мне из квартиры в новострое "после строителей", жили там 8 месяцев, без вообще какой-то отделки, 3к, но 2 комнаты были завалены вещами хозяев и стройматериалами. Зато 100 баксов в месяц. 2008 год.
Это всё больше свойственно для начала нулевых. Знакомые что то похожее снимали в 2006. Сейчас мне в такие квартиры поверить всё сложнее и сложнее. За 15-20 лет мы сделали громадный рывок от безумной бабушки сдающей ненужную квартиру и готовой прийти "проверить" арендатора в 23 00 к людям проффесионально занимающихся арендой, и имеющих от 10 квартир.
hume, я думаю, "безумные бабушки" еще существуют. Основная часть арендодателей - это люди, сдающие свою "лишнюю" квартиру, зачастую наследственную. В Киеве сколько сдается квартир? Тысяч 30-50? А сколько тут на форуме просто читателей, не форумчан? несколько сотен? И пару тысяч на более "узких" сайтах типа домика. Вот и получается, что людей "следящих за темой" до 10% а среди оставшихся кого только нет. У меня знакомый только недавно пересдал 1к на за 5 кгрн, до этого было чуть меньше 4-х. И у него нет времени следить за ценами - он пашет с утра до ночи. Другие дешево сдали и боятся цену поднять - "а если съедут?". Третьи до сих пор 2к снимают за 3500 у бабки.