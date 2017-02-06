ну уходят-то мимо все же 2, а не 5.
а деньги да, весомые- на инсулин хронически не хватает.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 00:42
ну уходят-то мимо все же 2, а не 5.
а деньги да, весомые- на инсулин хронически не хватает.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 18 січ, 2018 01:04, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 18 січ, 2018 00:51
Тихо-тихо...
А то сейчас дойдем до того, что арендаторам еще и доплачивать надо.
Додано: Чет 18 січ, 2018 00:51
Цена рынка все равно 4000+ за Г.Днепра, 5000+ за чистый 2к хрущ, и те же 5000+ просторная однуха на Венике.
Собственно за Веник после нескольких лет моих намеков (я же знаю, что хозяйки не нищие, но каждые 100долл на счету) уже платят 5.5 и отопление- полностью, в сентябре правда был шок, и было сказано, что через месяц съезжают, но до сих пор живут и ищут вариант для покупки двухи.
Кстати, еще пример- чел вроде бы снимает двуху в шлаке возле "Варшавского", 3500+комм, ступень убитости мне неизвестна, передвигается при этом на Mazda CX-7
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 18 січ, 2018 01:26, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 18 січ, 2018 01:13
Не знаю как сейчас, а на момент августа-сентября у меня сложилось впечатление, что ниже 6 ничего не было.
За 4+ тысячи - это должно быть что-то суперубитое в суперж0пе да еще и с дикой конкуренцией.
5 и 5+ - ну может быть, если хозяевам лень новых арендаторов искать - в %% разница существенная, а на деле 500-1000 грн.
Мои знакомые тоже за 3500 примерно там-же живут, только авто значительно бюджетней.
С маздой могут быть варианты - вляпался в кредит и до сих пор не выплатил, или выплатил, но смысла продавать нет, а былые доходы остались в прошлом, купил по доходам на какой-то момент, потом жизнь развернулась другим местом, рабочая, родственника (дал кататься), пригнанная нерастаможка под номера с битка (то есть продать нереально, но кататься можно пока не заловят. В принципе выгодная схема.)
Додано: Чет 18 січ, 2018 01:23
А сейчас есть. Вы же сами именовали давеча "малой ямой года"
4000 это реалии 20метровых гостинок севернее Г.Днепра без ремонта и техники.
Насчет Мазды все, что угодно, но этот турбоагрегат и прокормить и обслуживать уже больно.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 18 січ, 2018 01:42
rjkz Наконец то вчера сдал 1-к Гер Днепра -6000+ все комун, 5 мин до метро , необходимый фарш , без излишеств., косметика., в ноябре было 6300
Додано: Чет 18 січ, 2018 01:55
Та я не спорю. Я-ж писал - на сентябрь. Яма - страшная штука, в 2015 летом на венике 1 к предлагалась за 2,5 - реальная квартира хоть и не фонтан, на Татарке 2к сталинка с частичным ремонтом (МП окна, комнаты отремонтированы, на кухне печаль) долго висела за 5 кгрн . Я тоже долго висел.
Ну а что ему делать с маздой? Не выбрасывать-же, а продать ее нормально нереально - если она не убитая, то дешевле на ней ездить переплачивая за бенз, чем терять на продаже и потом экономить на топливе. Вот когда она посыпется - тогда сбагривать надо, но японцы надежную технику делают.
Додано: Чет 18 січ, 2018 02:27
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