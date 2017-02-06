Додано: Чет 18 січ, 2018 01:23

А сейчас есть. Вы же сами именовали давеча "малой ямой года"

4000 это реалии 20метровых гостинок севернее Г.Днепра без ремонта и техники.

Насчет Мазды все, что угодно, но этот турбоагрегат и прокормить и обслуживать уже больно.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!