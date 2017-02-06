Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:flyman, а состояние какое должно быть?
сральнік, шконка, уанна... всьо работающе як часи... шоб можна було зразу заселять орендаторів конєчно желатєльно счьотчікі на воду, е\е, газ, [тепло]
А плита/холодильник/зомбоящик/стіл-табурєтки? Кафель/обойки/лінолЄум? Ви шо, варіант "Бомж-хата" здавать збираєтесь? Так і контінгєнт буде відповідний і ціна.
пан пропонує купувать кавалірку з начинням от бабушкі? угаваріл, + газова пліта (но я думаю, це ізлішество, газ це опасно, особєнно для рагулів та дітей...) нє, я уж лібо своє притарабаню, лібо с олха, лібо квартіранти привезуть. Сральнік\шконка\уванна - заходь та живи. Кафель\обойки можуть оставаться от бабушкі...це ж не новострой, шото на стінах\полу таки будет. Не бомж-хата, а лофт-хата, в модерно-хіпстєрском стілє "мінімаліст", напр.: https://www.theminimalists.com/millburn/ https://www.theminimalists.com/apartment/ я от замітив, якщо обмежити себе суммою на проживання і вс-все-все, скажімо у 8000 грн., то дома не появляється барахло і всяка непотрібна куйня, а тільки необхідні речі, і на виході: мінімум сміття, як бонус.
І ще: менше барахла, більше вільного місця, і потреба в меншій кільскості м2. менше м2 - менше витрат на обігрів зайвої площі.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 січ, 2018 17:02, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В том, что не указан адрес и этом может быть ж*** мира. В 10 минутах на маршрутке до метро попадает полгорода. Главный "подвох" в том, что ее нет. Если бы вы набрали номер, вместо того, чтобы спрашивать на форуме, вы бы это сразу обнаружили. Похоже, что квартира реальная - по телефону гуглится только продажа Сенса, но продавал далекий от этого дела человек, судя по словам "ищу посредников". Может были нюансы, так как 3-ий этаж и решетки на окнах не гармонируют. Цену, возможно, формировал на основании агентских заманух и ее выхватили в первый день продаж, возможно даже с аукционом вверх.
flyman написав:пан пропонує купувать кавалірку з начинням от бабушкі? угаваріл, + газова пліта (но я думаю, це ізлішество, газ це опасно, особєнно для рагулів та дітей...) нє, я уж лібо своє притарабаню, лібо с олха, лібо квартіранти привезуть. Сральнік\шконка\уванна - заходь та живи. Кафель\обойки можуть оставаться от бабушкі...це ж не новострой, шото на стінах\полу таки будет. Не бомж-хата, а лофт-хата, в модерно-хіпстєрском стілє "мінімаліст", напр.: https://www.theminimalists.com/millburn/ https://www.theminimalists.com/apartment/ я от замітив, якщо обмежити себе суммою на проживання і вс-все-все, скажімо у 8000 грн., то дома не появляється барахло і всяка непотрібна куйня, а тільки необхідні речі, і на виході: мінімум сміття, як бонус.
І ще: менше барахла, більше вільного місця, і потреба в меншій кільскості м2. менше м2 - менше витрат на обігрів зайвої площі.
Мінімум сміття буде якщо арендатори вчасно пляшки сдавать будуть