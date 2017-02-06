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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 994995996997

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 99
1. більше 10 000 долл. екв./міс
9%
9
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
14
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
18
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:04

всем большое спасибо.
буду думать, может и правда подождать годик....
lusoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:28

  flyman написав:
  rjkz написав:flyman, а состояние какое должно быть?

сральнік, шконка, уанна... всьо работающе як часи...
шоб можна було зразу заселять орендаторів
конєчно желатєльно счьотчікі на воду, е\е, газ, [тепло]

А плита/холодильник/зомбоящик/стіл-табурєтки? Кафель/обойки/лінолЄум? Ви шо, варіант "Бомж-хата" здавать збираєтесь? Так і контінгєнт буде відповідний і ціна.
sun9man
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:57

  sun9man написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:flyman, а состояние какое должно быть?

сральнік, шконка, уанна... всьо работающе як часи...
шоб можна було зразу заселять орендаторів
конєчно желатєльно счьотчікі на воду, е\е, газ, [тепло]

А плита/холодильник/зомбоящик/стіл-табурєтки? Кафель/обойки/лінолЄум? Ви шо, варіант "Бомж-хата" здавать збираєтесь? Так і контінгєнт буде відповідний і ціна.

пан пропонує купувать кавалірку з начинням от бабушкі?
угаваріл, + газова пліта (но я думаю, це ізлішество, газ це опасно, особєнно для рагулів та дітей...)
нє, я уж лібо своє притарабаню, лібо с олха, лібо квартіранти привезуть.
Сральнік\шконка\уванна - заходь та живи.
Кафель\обойки можуть оставаться от бабушкі...це ж не новострой, шото на стінах\полу таки будет.
Не бомж-хата, а лофт-хата, в модерно-хіпстєрском стілє "мінімаліст", напр.:
https://www.theminimalists.com/millburn/
https://www.theminimalists.com/apartment/
я от замітив, якщо обмежити себе суммою на проживання і вс-все-все, скажімо у 8000 грн., то дома не появляється барахло і всяка непотрібна куйня, а тільки необхідні речі, і на виході: мінімум сміття, як бонус.

І ще:
менше барахла, більше вільного місця, і потреба в меншій кільскості м2.
менше м2 - менше витрат на обігрів зайвої площі.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 січ, 2018 17:02, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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antonivs3 9 этажей , средн этаж, 34/18/9
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:08

  SerDem написав:rjkz Наконец то вчера сдал 1-к Гер Днепра -6000+ все комун, 5 мин до метро , необходимый фарш , без излишеств., косметика., в ноябре было 6300

Наверное очень "без излишеств". Бабушка-ретростайл с ремонтом от застройщика в 70-ых и переклеенными обоями?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:14

  lusoy написав:добрый день, специалисты!
подскажите пож-та, в чем может быть подвох этой квартиры,
присматриваю купить для сдачи http://realt.ua/Db2/?vid=_11740893_511302851
чем больше критики, тем лучше.

В том, что не указан адрес и этом может быть ж*** мира. В 10 минутах на маршрутке до метро попадает полгорода.
Главный "подвох" в том, что ее нет. Если бы вы набрали номер, вместо того, чтобы спрашивать на форуме, вы бы это сразу обнаружили.
Похоже, что квартира реальная - по телефону гуглится только продажа Сенса, но продавал далекий от этого дела человек, судя по словам "ищу посредников". Может были нюансы, так как 3-ий этаж и решетки на окнах не гармонируют. Цену, возможно, формировал на основании агентских заманух и ее выхватили в первый день продаж, возможно даже с аукционом вверх.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:40

  flyman написав:пан пропонує купувать кавалірку з начинням от бабушкі?
угаваріл, + газова пліта (но я думаю, це ізлішество, газ це опасно, особєнно для рагулів та дітей...)
нє, я уж лібо своє притарабаню, лібо с олха, лібо квартіранти привезуть.
Сральнік\шконка\уванна - заходь та живи.
Кафель\обойки можуть оставаться от бабушкі...це ж не новострой, шото на стінах\полу таки будет.
Не бомж-хата, а лофт-хата, в модерно-хіпстєрском стілє "мінімаліст", напр.:
https://www.theminimalists.com/millburn/
https://www.theminimalists.com/apartment/
я от замітив, якщо обмежити себе суммою на проживання і вс-все-все, скажімо у 8000 грн., то дома не появляється барахло і всяка непотрібна куйня, а тільки необхідні речі, і на виході: мінімум сміття, як бонус.

І ще:
менше барахла, більше вільного місця, і потреба в меншій кільскості м2.
менше м2 - менше витрат на обігрів зайвої площі.

Мінімум сміття буде якщо арендатори вчасно пляшки сдавать будуть :)
sun9man
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