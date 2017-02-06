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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2018 02:11
UA дореволюционные гостинки с эркерами? не, не слышал
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 19 січ, 2018 02:17
Что-то я вашу арифметику не понимаю- каким образом 280*12 = 262*7.8
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 19 січ, 2018 02:20
Там проект на две стороны- с одной реальные гостинки что-то метров по 26, с другой полнометражный однухи по 35, имхо
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 19 січ, 2018 02:50
101 год назад(до революции) Оболонь была застроена шикарными царскими домами полными однокомнатных гостинок с эркерами(и с отдельным помещением для горшка с ванной)?
У нас в Днепре однухи в спальниках с подобным ремонтом(не в красном кирпиче естественно) идут по 750-800 за метр. Без всяких эркеров и решёток на пятом этаже.
А тут Оболонь с арендой минимум 250$ за убитую однуху удовлетворяющую только Муха-аскета.
Фото кухонь с сайтов прилагались. Думаю фото залы с эркером тоже нагуглить можно на рашесайте с ремонтами хайтек. Как и горшка со стиралкой.
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