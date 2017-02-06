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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 995996997998

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 100
1. більше 10 000 долл. екв./міс
9%
9
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
14
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
19
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 02:11

UA дореволюционные гостинки с эркерами? не, не слышал :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 02:17

  rjkz написав:7500-8000 в месяц. Это ПОКА порядка 280 баксов, то есть 7,8% годовых. ПОКА это неплохо- можно брать, если уже не забрали.

Что-то я вашу арифметику не понимаю- каким образом 280*12 = 262*7.8 :?:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 02:20

  Первый написав:Если это героев 75 то это стандартная для оболони 9 этажная панелька конца 70х. Площадь думаю квадратов 32.

Там проект на две стороны- с одной реальные гостинки что-то метров по 26, с другой полнометражный однухи по 35, имхо
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 02:50

  antonivs3 написав:UA дореволюционные гостинки с эркерами? не, не слышал :mrgreen:

101 год назад(до революции) Оболонь была застроена шикарными царскими домами полными однокомнатных гостинок с эркерами(и с отдельным помещением для горшка с ванной)?
У нас в Днепре однухи в спальниках с подобным ремонтом(не в красном кирпиче естественно) идут по 750-800 за метр. Без всяких эркеров и решёток на пятом этаже.
А тут Оболонь с арендой минимум 250$ за убитую однуху удовлетворяющую только Муха-аскета.
Фото кухонь с сайтов прилагались. Думаю фото залы с эркером тоже нагуглить можно на рашесайте с ремонтами хайтек. Как и горшка со стиралкой.
барабашов
 
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  #<1 ... 995996997998
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