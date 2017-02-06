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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:32
Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 17 января 2017 по 16 января 2018 сократилась на 4,35%, до 396 долл. в месяц.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:36
Автори могли б і в гривню перерахувати. Ще б юанях ціни навели.
Бо нічого не ясно - курс кожен день росте і не слабо. На яку дату перераховувати?
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sun9man
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:14
На дату ублажения лєндлорда.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Guineapig
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:19
Статистика - не бей лежачего. Аренда в гривне, курс валится. По какому курсу они считали - хз. Разброс - от Плутона до Меркурия. Из статьи можно сделать только один определенный вывод - В КИЕВЕ АРЕНДА КВАРТИР ЕСТЬ!
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rjkz
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