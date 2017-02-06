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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 996997998999

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.3 5 102
1. більше 10 000 долл. екв./міс
10%
10
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
15
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
19
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:32

  kingkongovets написав:Сколько стоит аренда жилья в Киеве

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ya_v_kieve

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 17 января 2017 по 16 января 2018 сократилась на 4,35%, до 396 долл. в месяц.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:36

  kingkongovets написав:Сколько стоит аренда жилья в Киеве

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ya_v_kieve

Автори могли б і в гривню перерахувати. Ще б юанях ціни навели.
Бо нічого не ясно - курс кожен день росте і не слабо. На яку дату перераховувати?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:14

На дату ублажения лєндлорда.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:19

  kingkongovets написав:Сколько стоит аренда жилья в Киеве

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ya_v_kieve


Статистика - не бей лежачего. Аренда в гривне, курс валится. По какому курсу они считали - хз. Разброс - от Плутона до Меркурия. Из статьи можно сделать только один определенный вывод - В КИЕВЕ АРЕНДА КВАРТИР ЕСТЬ!
rjkz
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