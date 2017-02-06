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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9979989991000

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.3 5 102
1. більше 10 000 долл. екв./міс
10%
10
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
15
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
19
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:47

  antonivs3 написав: описано так, что получилась головоломка для бывалых :mrgreen:

3бека блондинго? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:06

  Прохожий написав:
  Tribeca написав:Итого квартира, в свое время обошедшаяся мне как 9 Круш, дает аренду 2,5Круш.

реальная стоимость квартиры на сегодня?
...хотя "мба хули"... :mrgreen:



Дима, не умничай, я же написал - в свое время. На сегодня квартира стоит как 5 Круш примерно. А аренды дает как 2,5 Круши.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Anadonta написав:Это не реальный объект, а типичная "замануха". Попробуйте позвонить и договориться на просмотр - все поймете.

Я звонил. Сказали квартира продана. На замануху не похоже. Скорее всего есть ньюансы, которые не указаны в объявлении и продавец ошибся с ценой. То, что ее нет на олх, по телефону гуглится только объявление о продаже сенса, делает это объявление если заманухой, то очень не типичной.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:58

Трибека, все же скажите- за сколько времени ноль звонков при ценнике 20тыс грн?
И как рекламировали- бесплатно на сландо+пара сайтов или ковровая бомбардировка по полной программе?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 02:11

  Vlad442 написав:
  Anadonta написав:Это не реальный объект, а типичная "замануха". Попробуйте позвонить и договориться на просмотр - все поймете.

Я звонил. Сказали квартира продана. На замануху не похоже. Скорее всего есть ньюансы, которые не указаны в объявлении и продавец ошибся с ценой. То, что ее нет на олх, по телефону гуглится только объявление о продаже сенса, делает это объявление если заманухой, то очень не типичной.

Влад - у нас в Днепре, в спальнике, хата с таким ремонтом уходит за эти деньги при реальной аренде 200 баксов максимум, а то и 150. Стандартная однуха-панель или силикат с большой лоджией. Цен вашего города досконально не знаю, думаю +- паритет. А тут Оболонь, красный кирпич(постройка 100% 2000г.+...), нагугленные фото ремонта(сам этим страдаю, не люблю в сеть свои кровати и полочки показывать) и какие то странные эркеры в зале.
Звоним, квартира продана - но вот есть такая же за 30. Но в панельке, метраж на 30% меньше,с ремонтом для Флая - с персональным бойлером и холодильником Днепр-85. Налетай, 5% рылу отдавай!
барабашов
 
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  #<1 ... 9979989991000
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