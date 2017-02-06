Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:58

Трибека, все же скажите- за сколько времени ноль звонков при ценнике 20тыс грн?

И как рекламировали- бесплатно на сландо+пара сайтов или ковровая бомбардировка по полной программе?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!