3бека блондинго?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:47
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:06
Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я звонил. Сказали квартира продана. На замануху не похоже. Скорее всего есть ньюансы, которые не указаны в объявлении и продавец ошибся с ценой. То, что ее нет на олх, по телефону гуглится только объявление о продаже сенса, делает это объявление если заманухой, то очень не типичной.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:58
Трибека, все же скажите- за сколько времени ноль звонков при ценнике 20тыс грн?
И как рекламировали- бесплатно на сландо+пара сайтов или ковровая бомбардировка по полной программе?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 20 січ, 2018 02:11
Влад - у нас в Днепре, в спальнике, хата с таким ремонтом уходит за эти деньги при реальной аренде 200 баксов максимум, а то и 150. Стандартная однуха-панель или силикат с большой лоджией. Цен вашего города досконально не знаю, думаю +- паритет. А тут Оболонь, красный кирпич(постройка 100% 2000г.+...), нагугленные фото ремонта(сам этим страдаю, не люблю в сеть свои кровати и полочки показывать) и какие то странные эркеры в зале.
Звоним, квартира продана - но вот есть такая же за 30. Но в панельке, метраж на 30% меньше,с ремонтом для Флая - с персональным бойлером и холодильником Днепр-85. Налетай, 5% рылу отдавай!
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