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Додано: Суб 20 січ, 2018 16:40
Всё там правильно написано. Подтверждаю. Не имхо даже, а собственный опыт сдачи хат.
Всё просто.
Додано: Суб 20 січ, 2018 17:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
100% согласен с написанным.
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:23
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Рассматриваю Голосеевский район столицы что б поселиться с семьей и маленьким ребенком. Какие жк посоветуете что б рядом садики школы и больницы были. Присматриваюсь к жк Голосеево, кто что скажет? Говорят фасад может убить, правда что ли?
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:51
Про убийство.
ну если хорошо разогнаться и удариться головой апстену - то да, технически будет считаться что убил фасад.
Всё просто.
Додано: Суб 20 січ, 2018 19:22
абсолютно согласен со всем, но дабы не копипастить длинный пост выделил основное. Отписывался по аренде однухи в ривере--первый раз варочная поверность включилась через две недели после заселения. все питание в рестиках\кафе\или была доставка еды на дом. максимум что юзалось это электрочайник. духовка за 3 месяца включалась 2 раза. а теперь вообще на первых этажах поооткрывались кафешки, и кухня стоит почти нетронутая. в квартире только ночуют, никаких разделок туш и родычей из села. а по малейшему зову-хозяйка бежит выполнять любое требование.
холодно!!!--тут же привезла масляный обогреватель.
поддувает из окна!!!--тут же прибежал оконщик и начал менять уплотнитель и регулировать окна. как то так. в экономе никто б не заморачивался так
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
Додано: Суб 20 січ, 2018 19:38
поэтому сдавать лучше эконом, а снимать - бизнескласс
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