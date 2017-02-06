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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99899910001001

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.3 5 103
1. більше 10 000 долл. екв./міс
10%
10
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
15
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:40

Всё там правильно написано. Подтверждаю. Не имхо даже, а собственный опыт сдачи хат.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

100% согласен с написанным.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Рассматриваю Голосеевский район столицы что б поселиться с семьей и маленьким ребенком. Какие жк посоветуете что б рядом садики школы и больницы были. Присматриваюсь к жк Голосеево, кто что скажет? Говорят фасад может убить, правда что ли?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:51

Про убийство.

  prosecutor написав:Говорят фасад может убить, правда что ли?
ну если хорошо разогнаться и удариться головой апстену - то да, технически будет считаться что убил фасад.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:22

  Tribeca написав:
Скажем так: норматив приготовления обедов в дешевой квартире - 360шт/в год.

А вот в дорогом сегменте есть нюансы. Возможно каждый день жильцы будут обедать в общепите, поэтому готовить будут только 100 обедов/в год. Уже износ кухни в 3,6 раза меньше.
.


абсолютно согласен со всем, но дабы не копипастить длинный пост выделил основное. Отписывался по аренде однухи в ривере--первый раз варочная поверность включилась через две недели после заселения. все питание в рестиках\кафе\или была доставка еды на дом. максимум что юзалось это электрочайник. духовка за 3 месяца включалась 2 раза. а теперь вообще на первых этажах поооткрывались кафешки, и кухня стоит почти нетронутая. в квартире только ночуют, никаких разделок туш и родычей из села. а по малейшему зову-хозяйка бежит выполнять любое требование.
холодно!!!--тут же привезла масляный обогреватель.
поддувает из окна!!!--тут же прибежал оконщик и начал менять уплотнитель и регулировать окна. как то так. в экономе никто б не заморачивался так
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:38

  Жека79 написав:
  Tribeca написав:
Скажем так: норматив приготовления обедов в дешевой квартире - 360шт/в год.

А вот в дорогом сегменте есть нюансы. Возможно каждый день жильцы будут обедать в общепите, поэтому готовить будут только 100 обедов/в год. Уже износ кухни в 3,6 раза меньше.
.


абсолютно согласен со всем, но дабы не копипастить длинный пост выделил основное. Отписывался по аренде однухи в ривере--первый раз варочная поверность включилась через две недели после заселения. все питание в рестиках\кафе\или была доставка еды на дом. максимум что юзалось это электрочайник. духовка за 3 месяца включалась 2 раза. а теперь вообще на первых этажах поооткрывались кафешки, и кухня стоит почти нетронутая. в квартире только ночуют, никаких разделок туш и родычей из села. а по малейшему зову-хозяйка бежит выполнять любое требование.
холодно!!!--тут же привезла масляный обогреватель.
поддувает из окна!!!--тут же прибежал оконщик и начал менять уплотнитель и регулировать окна. как то так. в экономе никто б не заморачивался так


поэтому сдавать лучше эконом, а снимать - бизнескласс :)
Tribeca
 
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  #<1 ... 99899910001001
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