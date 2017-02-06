Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Я сделала вывод, что ликвидность в этом сегменте (которая выше чем 2*Круша) очень низкая, и очень тяжело как найти арендатора.
Специфіка орендного ринка дорогого житла в Куйові)) Важко знайти орендарів))) мабуть, і не тільки в Куйові, а у всьому світі))))
До речі, дорогі квартири вбиваються так само швидко, як і середній ціновий сектор? Чи ще швидше?
Как повезет с арендаторами.
Как правило - примерно так же и убиваются. Но в дорогом сегменте очень много исключений из этого правила и этим он интересен.
В дешевой квартире не будет домработницы, не будет кафе и ресторанов каждый день.
Скажем так: норматив приготовления обедов в дешевой квартире - 360шт/в год.
А вот в дорогом сегменте есть нюансы. Возможно каждый день жильцы будут обедать в общепите, поэтому готовить будут только 100 обедов/в год. Уже износ кухни в 3,6 раза меньше.
Распространена ситуация когда в дорогом сегменте, как это не смешно звучит, квартиру арендуют но почти в ней не живут.
Вариантов много - например есть загороднее поместье, но иногда после совещания влом туда ехать, и нужна квартира что-бы можно было заночевать. А заодно и секретаршу втихаря от жены пошпилить.
Или например знаю людей которые живут на 2 страны. Им квартира в Киеве нужна что-бы перекантоваться в дни (может недели) нечастых визитов на родину.
Или квартирант будет много ездить по командировкам/отпускам, и фактически из 365 дней в году жить в квартире не больше 180.
В дорогую квартиру намного меньше шанс приезда кучи родственников из села под Полтавой, которые приехали "посмотреть Киев", заодно побухать (опять же дома) и поубивать квартиру удачливого родственника-покорителя столицы. В дорогом сегменте таким родичам снимут гостинницу/посуточную квартиру.
В дорогой квартире вряд-ли будут разделывать тушу кабанчика с малой родины прямо на полу в кухне.
В дорогой квартире в случае поломки сантехники скорее всего вызовут сантехника, а не будут сами чинить с помощью гвоздя, изоленты и матерного слова.
В дорогой квартире когда шпилят Мальвину - с большой вероятностью это будет стройная девочка весом до 65 кг, а в экономе это может быть бабища под 100 кг, что убьет ваш матрас и кровать значительно быстрее. Кстати, бабищи под 100 кг еще и унитаз засрут значительно быстрее чем худенькие модельной внешности Мальвины в бизнес и элит.
За счет этого износ дорогой квартиры может быть намного меньше чем дешевой.
Ну и по уборке - процент засранцев примерно одинаковый что в дешевом, что в дорогом сегменте. Но если в дорогом засранец вызовет уборщицу, то в дешевом кваритрант будет жить в засраной квартире до самого выселения.
Дополню иллюстрацией. Был у меня объект в таком центре, что даже ККЦу центром покажется, но в стаааром доме. Захотели люди ремонт обновить. Но ввиду ушатаности дома вообще, "вскрытие показало" что сроки и перечень работ/материалов (то есть денег) намного выше, чем они изначально предполагали. За деньгами вопрос не стал, но вот со сроками они немного нервничали. И это при том, что под Киевом у них есть дом, с количеством автомобилей и водителей тоже все в порядке. Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."
hume написав:)) опять же, из всего вышенаписанного делается вывод, что амортизация у квартир в верхних сегментах в разы ниже, чем у эконома.
Это рулетка. Красное/черное. Одни будут приходить ночевать после театра, другие, прокурорские/ментовские, бухать на износ и стрелять по стенам, а потом, в силу своей гнилой сути, устраивать разборки "вот я тебе не заплачу, и что ты со мной сможешь сделать". В 100% розовые картины в бизнес-классе не верю. Слишком разные люди там попадаются.
hume написав:)) опять же, из всего вышенаписанного делается вывод, что амортизация у квартир в верхних сегментах в разы ниже, чем у эконома.
Это рулетка. Красное/черное. Одни будут приходить ночевать после театра, другие, прокурорские/ментовские, бухать на износ и стрелять по стенам, а потом, в силу своей гнилой сути, устраивать разборки "вот я тебе не заплачу, и что ты со мной сможешь сделать". В 100% розовые картины в бизнес-классе не верю. Слишком разные люди там попадаются.
рулетка однозначно!!
более того, как я писал ранее - лотерея уже сам факт сдачи квартиры в аренду. Можно сдать за 1 день, а можно месяц искать квартиранта.
поэтому мне лично сдавать бизнес-класс и не нравится.
Vlad442 написав:Это рулетка. Одни будут ночевать после театра, другие бухать на износ и стрелять по стенам, а потом, в силу гнилой сути, устраивать разборки
рулетка однозначно!! более того, как я писал ранее - лотерея уже сам факт сдачи квартиры в аренду. Можно сдать за 1 день, а можно месяц искать квартиранта. поэтому сдавать бизнес-класс не нравится.
месяц? а 10 не хотите? был случай на виду, года три назад. причем были и звонки и 3-4 просмотра каждый месяц, и инфа/фото в нете реальные. хозяину нужно памятник ставить- не обращался больше ни к кому и обычный конверт маклеру преподнес
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 21 січ, 2018 00:29, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Vlad442 написав:Это рулетка. Одни будут ночевать после театра, другие бухать на износ и стрелять по стенам, а потом, в силу гнилой сути, устраивать разборки
рулетка однозначно!! более того, как я писал ранее - лотерея уже сам факт сдачи квартиры в аренду. Можно сдать за 1 день, а можно месяц искать квартиранта. поэтому сдавать бизнес-класс не нравится.
месяц? а 10 не хотите? был случай на виду. как раз 14й год шел. несколько звонков в неделю и несколько просмотров в месяц. хозяину нужно памятник ставить- не обращался больше ни к кому и обычный свой конверт маклеру в результате преподнес
жесть. а почему цену не снижал?
я считаю так: чем месяц простоя - проще скинуть около 10% цены (потому что еще ж за этот месяц комунальные самому платить нужно).
Tribeca а снижать некуда было уже. хз, полтергейст. кстати- я с ужасом жду, что меня попросят заняться давно пустующими 200+ метровыми хоромами с окнами на центральный вход в МВД. с ужасом, потому что это предложение, от которого невозможно будет отказаться и зная, что за 2000долл ее сдавать неинтересно (это амортизация), а за 4-5 я не знаю кому и как. впрочем я не знаю, кому и как ее сдавать и за 2тыс, чего сделать у меня тоже не будет возможности Где-то так
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 21 січ, 2018 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
hume написав:)) опять же, из всего вышенаписанного делается вывод, что амортизация у квартир в верхних сегментах в разы ниже, чем у эконома.
Это рулетка. Красное/черное. Одни будут приходить ночевать после театра, другие, прокурорские/ментовские, бухать на износ и стрелять по стенам, а потом, в силу своей гнилой сути, устраивать разборки "вот я тебе не заплачу, и что ты со мной сможешь сделать". В 100% розовые картины в бизнес-классе не верю. Слишком разные люди там попадаются.
Риск сумасшедший везде. Только в "бабушкином хруще" арендодатель почти ничем не рискует. Чем выше сегмент - тем выше ставка. Поэтому-то я и настаиваю на тщательном отборе кандидатов. И меня устраивает "лишняя" неделя/другая простоя. Оно того стоит. Тоже не 100% гарантия, но все-же.
rjkz написав:Дополню иллюстрацией. Был у меня объект в таком центре, что даже ККЦу центром покажется, но в стаааром доме. Захотели люди ремонт обновить.Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."
Gorodetsky street?
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
rjkz написав:Дополню иллюстрацией. Был у меня объект в таком центре, что даже ККЦу центром покажется, но в стаааром доме. Захотели люди ремонт обновить.Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."
Gorodetsky street?
Не совсем - минут 5-7 пешком. Вы имеете ввиду, чтобы близко было от театра Франка? Эта квартира ближе к Оперному и театру Л.Украинки. До Майдана за минуты 3 быстрым шагом.
rjkz Наследство или успели купить в начале нулевых? Тогда гребли царские руины и у нас, расселяя jewish-клоповники и делая с полубарака в центре в 500метров пару тысяч комм.недвиги с тремя надстроенными этажами. Кто тогда успел - тот и сейчас не опиздал. Вопрос в сотне-другой тысяч кэша во время хорошей зарплаты в две сотни