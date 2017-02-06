Tribeca написав:

Frant написав: Tribeca написав: Я сделала вывод, что ликвидность в этом сегменте (которая выше чем 2*Круша) очень низкая, и очень тяжело как найти арендатора. Я сделала вывод, что ликвидность в этом сегменте (которая выше чем 2*Круша) очень низкая, и очень тяжело как найти арендатора.



Специфіка орендного ринка дорогого житла в Куйові))

Важко знайти орендарів)))

мабуть, і не тільки в Куйові, а у всьому світі))))



До речі, дорогі квартири вбиваються так само швидко, як і середній ціновий сектор?

Чи ще швидше?

Специфіка орендного ринка дорогого житла в Куйові))Важко знайти орендарів)))мабуть, і не тільки в Куйові, а у всьому світі))))До речі, дорогі квартири вбиваються так само швидко, як і середній ціновий сектор?Чи ще швидше?

Как повезет с арендаторами.Как правило - примерно так же и убиваются. Но в дорогом сегменте очень много исключений из этого правила и этим он интересен.В дешевой квартире не будет домработницы, не будет кафе и ресторанов каждый день.Скажем так: норматив приготовления обедов в дешевой квартире - 360шт/в год.А вот в дорогом сегменте есть нюансы. Возможно каждый день жильцы будут обедать в общепите, поэтому готовить будут только 100 обедов/в год. Уже износ кухни в 3,6 раза меньше.Распространена ситуация когда в дорогом сегменте, как это не смешно звучит, квартиру арендуют но почти в ней не живут.Вариантов много - например есть загороднее поместье, но иногда после совещания влом туда ехать, и нужна квартира что-бы можно было заночевать. А заодно и секретаршу втихаря от жены пошпилить.Или например знаю людей которые живут на 2 страны. Им квартира в Киеве нужна что-бы перекантоваться в дни (может недели) нечастых визитов на родину.Или квартирант будет много ездить по командировкам/отпускам, и фактически из 365 дней в году жить в квартире не больше 180.В дорогую квартиру намного меньше шанс приезда кучи родственников из села под Полтавой, которые приехали "посмотреть Киев", заодно побухать (опять же дома) и поубивать квартиру удачливого родственника-покорителя столицы.В дорогом сегменте таким родичам снимут гостинницу/посуточную квартиру.В дорогой квартире вряд-ли будут разделывать тушу кабанчика с малой родины прямо на полу в кухне.В дорогой квартире в случае поломки сантехники скорее всего вызовут сантехника, а не будут сами чинить с помощью гвоздя, изоленты и матерного слова.В дорогой квартире когда шпилят Мальвину - с большой вероятностью это будет стройная девочка весом до 65 кг, а в экономе это может быть бабища под 100 кг, что убьет ваш матрас и кровать значительно быстрее. Кстати, бабищи под 100 кг еще и унитаз засрут значительно быстрее чем худенькие модельной внешности Мальвины в бизнес и элит.За счет этого износ дорогой квартиры может быть намного меньше чем дешевой.Ну и по уборке - процент засранцев примерно одинаковый что в дешевом, что в дорогом сегменте. Но если в дорогом засранец вызовет уборщицу, то в дешевом кваритрант будет жить в засраной квартире до самого выселения.