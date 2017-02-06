барабашов написав:rjkz
Наследство или успели купить в начале нулевых?
Тогда гребли царские руины и у нас, расселяя jewish-клоповники и делая с полубарака в центре в 500метров пару тысяч комм.недвиги с тремя надстроенными этажами.
Кто тогда успел - тот и сейчас не опиздал. Вопрос в сотне-другой тысяч кэша во время хорошей зарплаты в две сотни
Нет, просто очень богатые люди. Могу предположить, что благодаря коррупции, но так как очень пожилые, то возможно и давнее владение. Когда-то квартиры "давали".