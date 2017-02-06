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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1000100110021003

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.3 5 103
1. більше 10 000 долл. екв./міс
10%
10
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
15
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 02:40

  барабашов написав:rjkz
Наследство или успели купить в начале нулевых?
Тогда гребли царские руины и у нас, расселяя jewish-клоповники и делая с полубарака в центре в 500метров пару тысяч комм.недвиги с тремя надстроенными этажами.
Кто тогда успел - тот и сейчас не опиздал. Вопрос в сотне-другой тысяч кэша во время хорошей зарплаты в две сотни :evil:


Нет, просто очень богатые люди. Могу предположить, что благодаря коррупции, но так как очень пожилые, то возможно и давнее владение. Когда-то квартиры "давали".
rjkz
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  #<1 ... 1000100110021003
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