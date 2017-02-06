safonovstanislav написав:
Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.
Для пожилых состоятельных людей вполне понятен выбор в пользу своей квартиры, а не гостиниц. И дело не в деньгах
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Додано: Нед 21 січ, 2018 11:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Для пожилых состоятельных людей вполне понятен выбор в пользу своей квартиры, а не гостиниц. И дело не в деньгах
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 21 січ, 2018 11:41
В этом просто нет логики. Тем более для пожилых людей. Нужно потратить время на поиски подходящего варианта, потратить время и нервы на ремонт, покупку мебели. Найти сотрудника для уборки. Та даже кофе в номер не принесут. А если люди действительно состоятельные, и есть сопровождающий персонал? Ту же охрану на геликах где размещать? Даже в Днепре у многих своя охрана, даже по 2 машины. Плюс помощника "подай-принеси" нужно разместить.
Вообщем, нет никакой логики, чтоб для 2-4 дней в месяц покупать отдельную квартиру. По сравнению с гостиницей, это значительно хуже по комфортности и значительно дороже по стоимости. А никто не будет доплачивать за ухудшение условий жизни. Так что, причину назвали для прикола, а человек поверил
Додано: Нед 21 січ, 2018 12:49
такси тоже выгодней своей машины, только многие предпочитают ездить на своем. И с личным водителем.
Есть состоятельные люди, есть очень состоятельные.
Додано: Нед 21 січ, 2018 12:58
Ну квартира, возможно, у них с давних пор. Вполне может быть. А вот соседка их по лестничной площадке имеет квартиру в Киеве, дом под Киевом, дом в Крыму (на тот момент), дом в Карпатах, квартиру в Москве. Это то, что я знаю из СМИ. Может еще где-то.
Даже в Днепре - это крутяк! Но Киев хоть и маленький провинциальный город, состоятельные люди тратят свои деньги по своим привычкам и не советуются с жителями Днепра.
Додано: Нед 21 січ, 2018 13:15
С такси не нужно сравнивать. Такси нужно долго ждать, с большой вероятностью, что оно вообще не приедет. Машины - убитые тарантасы, независимо от конторы и цены. Как можно сравнивать с собственным авто?
Додано: Нед 21 січ, 2018 13:23
Если часто бываешь в разных местах - это логично. Даже месяц пожить в гостинице - достаточно дорого, особенно, если человек привык к роскоши.
Сомнительна правдивость ответа про спектакль в театре. Видимо, у человека дела в Киеве, и оставаться переночевать нужно будет достаточно часто. Никто ради пары ночей в месяц не будет заморачиваться с квартирой.
Додано: Нед 21 січ, 2018 14:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Не знаете вы просто особенности мышления пожилых людей. Тем более если квартира с давних времен, а не покупалась специально для таких целей.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 21 січ, 2018 14:26
safonovstanislav
на форуме очень много специалистов по привычкам и психологии обеспеченных людей, наверное это потому шо форум финансовый
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:59
rjkz
Вы эту квaртиру сдавали этим людям, ремонт в ней для них делали или продали им как риэлтор?
Непонятна линия разговора. Сафонов вроде упирает на то, что они жили у вас в аренде в ней. Пару раз в месяц. Тогда за 3-5к$ это нелогично(для состоятельного пересичного без оxраны на G63 B6-B7).
Если вы просто знали этих людей как соседей(постоянных собственников) по площадке - тогда они просто заманались постоянно жить в центре, когда есть дачка в тыщу метров с павлинами на берегу Днепра.
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