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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1001100210031004>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.3 5 104
1. більше 10 000 долл. екв./міс
11%
11
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
15
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

safonovstanislav написав:
  rjkz написав: Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."

Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.


Для пожилых состоятельных людей вполне понятен выбор в пользу своей квартиры, а не гостиниц. И дело не в деньгах
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:41

  Faceless написав:Для пожилых состоятельных людей вполне понятен выбор в пользу своей квартиры, а не гостиниц. И дело не в деньгах

В этом просто нет логики. Тем более для пожилых людей. Нужно потратить время на поиски подходящего варианта, потратить время и нервы на ремонт, покупку мебели. Найти сотрудника для уборки. Та даже кофе в номер не принесут. А если люди действительно состоятельные, и есть сопровождающий персонал? Ту же охрану на геликах где размещать? Даже в Днепре у многих своя охрана, даже по 2 машины. Плюс помощника "подай-принеси" нужно разместить.
Вообщем, нет никакой логики, чтоб для 2-4 дней в месяц покупать отдельную квартиру. По сравнению с гостиницей, это значительно хуже по комфортности и значительно дороже по стоимости. А никто не будет доплачивать за ухудшение условий жизни. Так что, причину назвали для прикола, а человек поверил
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 12:49

  safonovstanislav написав:
  rjkz написав: Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."

Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.



такси тоже выгодней своей машины, только многие предпочитают ездить на своем. И с личным водителем.
Есть состоятельные люди, есть очень состоятельные.
:)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 12:58

  safonovstanislav написав:
  Faceless написав:Для пожилых состоятельных людей вполне понятен выбор в пользу своей квартиры, а не гостиниц. И дело не в деньгах

В этом просто нет логики. Тем более для пожилых людей. Нужно потратить время на поиски подходящего варианта, потратить время и нервы на ремонт, покупку мебели. Найти сотрудника для уборки. Та даже кофе в номер не принесут. А если люди действительно состоятельные, и есть сопровождающий персонал? Ту же охрану на геликах где размещать? Даже в Днепре у многих своя охрана, даже по 2 машины. Плюс помощника "подай-принеси" нужно разместить.
Вообщем, нет никакой логики, чтоб для 2-4 дней в месяц покупать отдельную квартиру. По сравнению с гостиницей, это значительно хуже по комфортности и значительно дороже по стоимости. А никто не будет доплачивать за ухудшение условий жизни. Так что, причину назвали для прикола, а человек поверил


Ну квартира, возможно, у них с давних пор. Вполне может быть. А вот соседка их по лестничной площадке имеет квартиру в Киеве, дом под Киевом, дом в Крыму (на тот момент), дом в Карпатах, квартиру в Москве. Это то, что я знаю из СМИ. Может еще где-то.
Даже в Днепре - это крутяк! Но Киев хоть и маленький провинциальный город, состоятельные люди тратят свои деньги по своим привычкам и не советуются с жителями Днепра. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 13:15

  rjkz написав:такси тоже выгодней своей машины, только многие предпочитают ездить на своем. И с личным водителем.

С такси не нужно сравнивать. Такси нужно долго ждать, с большой вероятностью, что оно вообще не приедет. Машины - убитые тарантасы, независимо от конторы и цены. Как можно сравнивать с собственным авто?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 13:23

  rjkz написав:А вот соседка их по лестничной площадке имеет квартиру в Киеве, дом под Киевом, дом в Крыму (на тот момент), дом в Карпатах, квартиру в Москве. Это то, что я знаю из СМИ. Может еще где-то.

Если часто бываешь в разных местах - это логично. Даже месяц пожить в гостинице - достаточно дорого, особенно, если человек привык к роскоши.

Сомнительна правдивость ответа про спектакль в театре. Видимо, у человека дела в Киеве, и оставаться переночевать нужно будет достаточно часто. Никто ради пары ночей в месяц не будет заморачиваться с квартирой.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 14:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  safonovstanislav написав:В этом просто нет логики. Тем более для пожилых людей.

Не знаете вы просто особенности мышления пожилых людей. Тем более если квартира с давних времен, а не покупалась специально для таких целей.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 14:26

safonovstanislav

на форуме очень много специалистов по привычкам и психологии обеспеченных людей, наверное это потому шо форум финансовый
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:59

rjkz
Вы эту квaртиру сдавали этим людям, ремонт в ней для них делали или продали им как риэлтор?
Непонятна линия разговора. Сафонов вроде упирает на то, что они жили у вас в аренде в ней. Пару раз в месяц. Тогда за 3-5к$ это нелогично(для состоятельного пересичного без оxраны на G63 B6-B7).
Если вы просто знали этих людей как соседей(постоянных собственников) по площадке - тогда они просто заманались постоянно жить в центре, когда есть дачка в тыщу метров с павлинами на берегу Днепра.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:29

ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде и дачей с павлинами, рококо и прочей чепухой для таких же по нутру посетителей?
есть и богатые, которые заработали, а не отобрали/прихватили/закатили откаченное.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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