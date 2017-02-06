Додано: Нед 21 січ, 2018 11:41

Faceless написав: Для пожилых состоятельных людей вполне понятен выбор в пользу своей квартиры, а не гостиниц. И дело не в деньгах Для пожилых состоятельных людей вполне понятен выбор в пользу своей квартиры, а не гостиниц. И дело не в деньгах

В этом просто нет логики. Тем более для пожилых людей. Нужно потратить время на поиски подходящего варианта, потратить время и нервы на ремонт, покупку мебели. Найти сотрудника для уборки. Та даже кофе в номер не принесут. А если люди действительно состоятельные, и есть сопровождающий персонал? Ту же охрану на геликах где размещать? Даже в Днепре у многих своя охрана, даже по 2 машины. Плюс помощника "подай-принеси" нужно разместить.Вообщем, нет никакой логики, чтоб для 2-4 дней в месяц покупать отдельную квартиру. По сравнению с гостиницей, это значительно хуже по комфортности и значительно дороже по стоимости. А никто не будет доплачивать за ухудшение условий жизни. Так что, причину назвали для прикола, а человек поверил