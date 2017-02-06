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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1001100210031004

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.3 5 104
1. більше 10 000 долл. екв./міс
11%
11
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
6
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
15
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:44

  барабашов написав:rjkz
Вы эту квaртиру сдавали этим людям, ремонт в ней для них делали или продали им как риэлтор?
Непонятна линия разговора. Сафонов вроде упирает на то, что они жили у вас в аренде в ней. Пару раз в месяц. Тогда за 3-5к$ это нелогично(для состоятельного пересичного без оxраны на G63 B6-B7).
Если вы просто знали этих людей как соседей(постоянных собственников) по площадке - тогда они просто заманались постоянно жить в центре, когда есть дачка в тыщу метров с павлинами на берегу Днепра.


Я ж вроде нормально написал - это мои на тот момент клиенты по моему профильному зарабатыванию денег - я имел отношение к этому ремонту.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:46

  antonivs3 написав:ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде и дачей с павлинами, рококо и прочей чепухой для таких же по нутру посетителей?
есть и богатые, которые заработали, а не отобрали/прихватили/закатили откаченное.


Охраны при них ни разу не видел. Водители были. Кстати, машины не кичливые - порядка 60 куе. В возрасте понтов становится куда меньше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 00:58

  antonivs3 написав:ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде

В Днепре гелики в моде. Я не знаю. Думаю, из-за того, что тот у кого 2 гелика в сопровождении под охрану, выглядит крутее, чем тот, у кого только один. Не думаю, что это из-за безопасности. имхо
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