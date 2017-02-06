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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:44
барабашов написав:rjkz
Вы эту квaртиру сдавали этим людям, ремонт в ней для них делали или продали им как риэлтор?
Непонятна линия разговора. Сафонов вроде упирает на то, что они жили у вас в аренде в ней. Пару раз в месяц. Тогда за 3-5к$ это нелогично(для состоятельного пересичного без оxраны на G63 B6-B7).
Если вы просто знали этих людей как соседей(постоянных собственников) по площадке - тогда они просто заманались постоянно жить в центре, когда есть дачка в тыщу метров с павлинами на берегу Днепра.
Я ж вроде нормально написал - это мои на тот момент клиенты по моему профильному зарабатыванию денег - я имел отношение к этому ремонту.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 23:46
antonivs3 написав:
ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде и дачей с павлинами, рококо и прочей чепухой для таких же по нутру посетителей?
есть и богатые, которые заработали, а не отобрали/прихватили/закатили откаченное.
Охраны при них ни разу не видел. Водители были. Кстати, машины не кичливые - порядка 60 куе. В возрасте понтов становится куда меньше.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 00:58
antonivs3 написав:
ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде
В Днепре гелики в моде. Я не знаю. Думаю, из-за того, что тот у кого 2 гелика в сопровождении под охрану, выглядит крутее, чем тот, у кого только один. Не думаю, что это из-за безопасности. имхо
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