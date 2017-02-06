RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1002100310041005>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.2 5 107
1. більше 10 000 долл. екв./міс
10%
11
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
16%
17
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:44

  барабашов написав:rjkz
Вы эту квaртиру сдавали этим людям, ремонт в ней для них делали или продали им как риэлтор?
Непонятна линия разговора. Сафонов вроде упирает на то, что они жили у вас в аренде в ней. Пару раз в месяц. Тогда за 3-5к$ это нелогично(для состоятельного пересичного без оxраны на G63 B6-B7).
Если вы просто знали этих людей как соседей(постоянных собственников) по площадке - тогда они просто заманались постоянно жить в центре, когда есть дачка в тыщу метров с павлинами на берегу Днепра.


Я ж вроде нормально написал - это мои на тот момент клиенты по моему профильному зарабатыванию денег - я имел отношение к этому ремонту.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7111
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:46

  antonivs3 написав:ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде и дачей с павлинами, рококо и прочей чепухой для таких же по нутру посетителей?
есть и богатые, которые заработали, а не отобрали/прихватили/закатили откаченное.


Охраны при них ни разу не видел. Водители были. Кстати, машины не кичливые - порядка 60 куе. В возрасте понтов становится куда меньше.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7111
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 00:58

  antonivs3 написав:ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде

В Днепре гелики в моде. Я не знаю. Думаю, из-за того, что тот у кого 2 гелика в сопровождении под охрану, выглядит крутее, чем тот, у кого только один. Не думаю, что это из-за безопасности. имхо
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 10.05.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:20

  safonovstanislav написав:
  antonivs3 написав:ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде

В Днепре гелики в моде. Я не знаю. Думаю, из-за того, что тот у кого 2 гелика в сопровождении под охрану, выглядит крутее, чем тот, у кого только один. Не думаю, что это из-за безопасности. имхо

Опять же, правильно тут когда то написали - постнищебродский синдром. Реально охрана нужна одному из десяти, а для остальных девяти это статус. В общем эти люди не имеют ничего общего с описанным вариантом. У многих состоятельных людей, которые живут за городом есть городские апартаменты. Знаю даже пример покупки квартиры в Киеве человеком, который постоянно приезжал в командировку два раза в месяц, по идее ему дешевле было бы в гостишке..
hume
 
Повідомлень: 4088
З нами з: 27.12.12
Подякував: 303 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:34

  safonovstanislav написав:
  rjkz написав: Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."

Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.

Думаю, вам этого пока не понять. Будет у вас жилье за городом, 1,5 машины на человека, попробуете пару раз вечером снять за 5 минут достойную квартиру/гостиницу -- измените свое мнение.)))
П.С. Относительно кофе в гостиничный номер: лучше такой кофе с утра не пить. Даже в Хилтоне. Поэтому (как "по мну") при всем богатстве выбора вариант один: ночевка в своей квартире и любимый сорт кофе в глиняной турке с утра...
Кстати, случайно не знаете, сколько стоит 3-4 раза переночевать в люксе (к примеру) киевского Хилтона? И всегда ли он есть в наличии?
J_P
 
Повідомлень: 335
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:05

Мне легче жить -кофе не признаю.
А вообще не раз встречалось утверждение, у "тамошних" авторов, что кофе в несолидных СтарБакс значительно лучше, чем обычный по пятизвездочным отелям и мишленовских ресторациях.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 07.08.17
Подякував: 355 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Люди в возрасте это люди практичные. Если они богатые, то у них распиханы деньги по всем возможным направлениям. Это молодые и голодные хотят большего, рвут, чтобы получить рентабельность на пару процентов больше, и с этих лишних пары процентов слетать с Мальвиной на Мальдивы. Для людей, о которых мы говорим, квартира в центре Киева, как бриллиантовое колье в сейфе. Инвестиция, которую можно всегда продать, а как дополнительный бонус, можно пару раз в год одеть.
Vlad442
 
Повідомлень: 3759
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:04

  J_P написав:
  safonovstanislav написав:
  rjkz написав: Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."

Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.

Думаю, вам этого пока не понять. Будет у вас жилье за городом, 1,5 машины на человека, попробуете пару раз вечером снять за 5 минут достойную квартиру/гостиницу -- измените свое мнение.)))
П.С. Относительно кофе в гостиничный номер: лучше такой кофе с утра не пить. Даже в Хилтоне. Поэтому (как "по мну") при всем богатстве выбора вариант один: ночевка в своей квартире и любимый сорт кофе в глиняной турке с утра...
Кстати, случайно не знаете, сколько стоит 3-4 раза переночевать в люксе (к примеру) киевского Хилтона? И всегда ли он есть в наличии?

Вот сейчас, например, 23 часа по Киевскому времени. Hilton Kyiv, Бульвар Тараса Шевченко 30. Номера люкс свободны. Целых 8 номеров люкс!!! Стоят от 21 000 за ночь. Были бы деньги, снять не проблема.

Встречный вопрос. Сколько будет стоить квартира в центре Киева + хороший ремонт + коммуналка + обслуживание? Думаю, от 4 000 000 гривен. С таких денег даже на долларовом депозите будет капать по 10 000 грн/месяц
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 10.05.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:51

  J_P написав:
  safonovstanislav написав:
  rjkz написав: Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."

Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.

Думаю, вам этого пока не понять. Будет у вас жилье за городом, 1,5 машины на человека, попробуете пару раз вечером снять за 5 минут достойную квартиру/гостиницу -- измените свое мнение.)))
П.С. Относительно кофе в гостиничный номер: лучше такой кофе с утра не пить. Даже в Хилтоне. Поэтому (как "по мну") при всем богатстве выбора вариант один: ночевка в своей квартире и любимый сорт кофе в глиняной турке с утра...
Кстати, случайно не знаете, сколько стоит 3-4 раза переночевать в люксе (к примеру) киевского Хилтона? И всегда ли он есть в наличии?


Посмотрите выпуск Орел и Решка в Киеве, Бедняков снял номер в Фермонте на Почтовой площади за 10000 евро.
ПОКА - это +1.
Вообще думаю - человек не владевший собственным жильем врядли поймет чувство когда возвращаешься с любого самого классного отдыха с какого угодно курорта или интересного города в свое жилье. И если еще это жилье покупалось и делалось по его вкусу . Может это от склада человека зависит. Кому-то все равно. У меня есть знакомый...его финансовое состояние млн 2-3 евро, но живет в совкопанели, ездит ...даже не на такси, а договаривается с частниками на жигулях чтобы дешевле было.
И кофе тоже...
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7111
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:54

  safonovstanislav написав:
  J_P написав:
  safonovstanislav написав:Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.

Думаю, вам этого пока не понять. Будет у вас жилье за городом, 1,5 машины на человека, попробуете пару раз вечером снять за 5 минут достойную квартиру/гостиницу -- измените свое мнение.)))
П.С. Относительно кофе в гостиничный номер: лучше такой кофе с утра не пить. Даже в Хилтоне. Поэтому (как "по мну") при всем богатстве выбора вариант один: ночевка в своей квартире и любимый сорт кофе в глиняной турке с утра...
Кстати, случайно не знаете, сколько стоит 3-4 раза переночевать в люксе (к примеру) киевского Хилтона? И всегда ли он есть в наличии?

Вот сейчас, например, 23 часа по Киевскому времени. Hilton Kyiv, Бульвар Тараса Шевченко 30. Номера люкс свободны. Целых 8 номеров люкс!!! Стоят от 21 000 за ночь. Были бы деньги, снять не проблема.

Встречный вопрос. Сколько будет стоить квартира в центре Киева + хороший ремонт + коммуналка + обслуживание? Думаю, от 4 000 000 гривен. С таких денег даже на долларовом депозите будет капать по 10 000 грн/месяц


Блин, Вы понимаете, что есть люди, которые не думают о таких деньгах? Особенно, когда речь идет об их комфорте. На себе они не экономят.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7111
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1002100310041005>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 165, 166, 167
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
1667 182955
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 23:43
remark
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
46 16962
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 14:18
JenyaKolomiec
Инвестиции в зарубежную недвижимость
compaqpro13 » Сер 09 вер, 2015 09:54
4 2496
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 18:11
Nickmess
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.