|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:44
барабашов написав:rjkz
Вы эту квaртиру сдавали этим людям, ремонт в ней для них делали или продали им как риэлтор?
Непонятна линия разговора. Сафонов вроде упирает на то, что они жили у вас в аренде в ней. Пару раз в месяц. Тогда за 3-5к$ это нелогично(для состоятельного пересичного без оxраны на G63 B6-B7).
Если вы просто знали этих людей как соседей(постоянных собственников) по площадке - тогда они просто заманались постоянно жить в центре, когда есть дачка в тыщу метров с павлинами на берегу Днепра.
Я ж вроде нормально написал - это мои на тот момент клиенты по моему профильному зарабатыванию денег - я имел отношение к этому ремонту.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7111
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 2923 раз.
- Подякували: 1368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:46
antonivs3 написав:
ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде и дачей с павлинами, рококо и прочей чепухой для таких же по нутру посетителей?
есть и богатые, которые заработали, а не отобрали/прихватили/закатили откаченное.
Охраны при них ни разу не видел. Водители были. Кстати, машины не кичливые - порядка 60 куе. В возрасте понтов становится куда меньше.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7111
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 2923 раз.
- Подякували: 1368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 00:58
antonivs3 написав:
ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде
В Днепре гелики в моде. Я не знаю. Думаю, из-за того, что тот у кого 2 гелика в сопровождении под охрану, выглядит крутее, чем тот, у кого только один. Не думаю, что это из-за безопасности. имхо
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 1388
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 09:20
safonovstanislav написав: antonivs3 написав:
ремарка: почему если богатые- то обязательно с валуевыми на чорных бумерах в арьегарде
В Днепре гелики в моде. Я не знаю. Думаю, из-за того, что тот у кого 2 гелика в сопровождении под охрану, выглядит крутее, чем тот, у кого только один. Не думаю, что это из-за безопасности. имхо
Опять же, правильно тут когда то написали - постнищебродский синдром. Реально охрана нужна одному из десяти, а для остальных девяти это статус. В общем эти люди не имеют ничего общего с описанным вариантом. У многих состоятельных людей, которые живут за городом есть городские апартаменты. Знаю даже пример покупки квартиры в Киеве человеком, который постоянно приезжал в командировку два раза в месяц, по идее ему дешевле было бы в гостишке..
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4088
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 21:34
safonovstanislav написав: rjkz написав:
Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."
Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.
Думаю, вам этого пока
не понять. Будет у вас жилье за городом, 1,5 машины на человека, попробуете пару раз вечером снять за 5 минут достойную квартиру/гостиницу -- измените свое мнение.)))
П.С. Относительно кофе в гостиничный номер: лучше такой кофе с утра не пить. Даже в Хилтоне. Поэтому (как "по мну") при всем богатстве выбора вариант один: ночевка в своей квартире и любимый сорт кофе в глиняной турке с утра...
Кстати, случайно не знаете, сколько стоит 3-4 раза переночевать в люксе (к примеру) киевского Хилтона? И всегда ли он есть в наличии?
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:05
Мне легче жить -кофе не признаю.
А вообще не раз встречалось утверждение, у "тамошних" авторов, что кофе в несолидных СтарБакс значительно лучше, чем обычный по пятизвездочным отелям и мишленовских ресторациях.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 889
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:33
Люди в возрасте это люди практичные. Если они богатые, то у них распиханы деньги по всем возможным направлениям. Это молодые и голодные хотят большего, рвут, чтобы получить рентабельность на пару процентов больше, и с этих лишних пары процентов слетать с Мальвиной на Мальдивы. Для людей, о которых мы говорим, квартира в центре Киева, как бриллиантовое колье в сейфе. Инвестиция, которую можно всегда продать, а как дополнительный бонус, можно пару раз в год одеть.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 3759
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:04
J_P написав: safonovstanislav написав: rjkz написав:
Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."
Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.
Думаю, вам этого пока
не понять. Будет у вас жилье за городом, 1,5 машины на человека, попробуете пару раз вечером снять за 5 минут достойную квартиру/гостиницу -- измените свое мнение.)))
П.С. Относительно кофе в гостиничный номер: лучше такой кофе с утра не пить. Даже в Хилтоне. Поэтому (как "по мну") при всем богатстве выбора вариант один: ночевка в своей квартире и любимый сорт кофе в глиняной турке с утра...
Кстати, случайно не знаете, сколько стоит 3-4 раза переночевать в люксе (к примеру) киевского Хилтона? И всегда ли он есть в наличии?
Вот сейчас, например, 23 часа по Киевскому времени. Hilton Kyiv, Бульвар Тараса Шевченко 30. Номера люкс свободны. Целых 8 номеров люкс!!! Стоят от 21 000 за ночь. Были бы деньги, снять не проблема.
Встречный вопрос. Сколько будет стоить квартира в центре Киева + хороший ремонт + коммуналка + обслуживание? Думаю, от 4 000 000 гривен. С таких денег даже на долларовом депозите будет капать по 10 000 грн/месяц
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 1388
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:51
J_P написав: safonovstanislav написав: rjkz написав:
Я как-то спросил - "Когда вы хотите здесь уже жить?" Ответ я предвидеть не смог - "Никогда! Мы в этой квартире ночуем, если спектакль в театре поздно заканчивается."
Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.
Думаю, вам этого пока
не понять. Будет у вас жилье за городом, 1,5 машины на человека, попробуете пару раз вечером снять за 5 минут достойную квартиру/гостиницу -- измените свое мнение.)))
П.С. Относительно кофе в гостиничный номер: лучше такой кофе с утра не пить. Даже в Хилтоне. Поэтому (как "по мну") при всем богатстве выбора вариант один: ночевка в своей квартире и любимый сорт кофе в глиняной турке с утра...
Кстати, случайно не знаете, сколько стоит 3-4 раза переночевать в люксе (к примеру) киевского Хилтона? И всегда ли он есть в наличии?
Посмотрите выпуск Орел и Решка в Киеве, Бедняков снял номер в Фермонте на Почтовой площади за 10000 евро.
ПОКА - это +1.
Вообще думаю - человек не владевший собственным жильем врядли поймет чувство когда возвращаешься с любого самого классного отдыха с какого угодно курорта или интересного города в свое жилье. И если еще это жилье покупалось и делалось по его вкусу . Может это от склада человека зависит. Кому-то все равно. У меня есть знакомый...его финансовое состояние млн 2-3 евро, но живет в совкопанели, ездит ...даже не на такси, а договаривается с частниками на жигулях чтобы дешевле было.
И кофе тоже...
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7111
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 2923 раз.
- Подякували: 1368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:54
safonovstanislav написав: J_P написав: safonovstanislav написав:
Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.
Думаю, вам этого пока
не понять. Будет у вас жилье за городом, 1,5 машины на человека, попробуете пару раз вечером снять за 5 минут достойную квартиру/гостиницу -- измените свое мнение.)))
П.С. Относительно кофе в гостиничный номер: лучше такой кофе с утра не пить. Даже в Хилтоне. Поэтому (как "по мну") при всем богатстве выбора вариант один: ночевка в своей квартире и любимый сорт кофе в глиняной турке с утра...
Кстати, случайно не знаете, сколько стоит 3-4 раза переночевать в люксе (к примеру) киевского Хилтона? И всегда ли он есть в наличии?
Вот сейчас, например, 23 часа по Киевскому времени. Hilton Kyiv, Бульвар Тараса Шевченко 30. Номера люкс свободны. Целых 8 номеров люкс!!! Стоят от 21 000 за ночь. Были бы деньги, снять не проблема.
Встречный вопрос. Сколько будет стоить квартира в центре Киева + хороший ремонт + коммуналка + обслуживание? Думаю, от 4 000 000 гривен. С таких денег даже на долларовом депозите будет капать по 10 000 грн/месяц
Блин, Вы понимаете, что есть люди, которые не думают о таких деньгах? Особенно, когда речь идет об их комфорте. На себе они не экономят.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7111
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 2923 раз.
- Подякували: 1368 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|