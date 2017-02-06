Додано: Пон 22 січ, 2018 22:05

Мне легче жить -кофе не признаю.

А вообще не раз встречалось утверждение, у "тамошних" авторов, что кофе в несолидных СтарБакс значительно лучше, чем обычный по пятизвездочным отелям и мишленовских ресторациях.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!