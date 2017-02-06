Додано: Пон 22 січ, 2018 23:57

Ну есть и такие, которые годами снимают номер, ночуя в нем пару раз в месяц, прилетая. Их еще меньше, и они еще богаче имеющих собственное)

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!