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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1002100310041005

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.2 5 107
1. більше 10 000 долл. екв./міс
10%
11
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
16%
17
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:57

Ну есть и такие, которые годами снимают номер, ночуя в нем пару раз в месяц, прилетая. Их еще меньше, и они еще богаче имеющих собственное)
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 01:20

  antonivs3 написав:Ну есть и такие, которые годами снимают номер, ночуя в нем пару раз в месяц, прилетая. Их еще меньше, и они еще богаче имеющих собственное)

Номер по 20000грн?
Может какой партнёр газовый Юли или Фирташа так и может делать, но простому миллионеру это нах при таких растратах(20+к$ в месяц)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:Посмотрите выпуск Орел и Решка в Киеве, Бедняков снял номер в Фермонте на Почтовой площади за 10000 евро.
ПОКА - это +1.

Это когда ему сосиски на завтрак подали? :)
qwe_ua
 
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