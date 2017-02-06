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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:57
Ну есть и такие, которые годами снимают номер, ночуя в нем пару раз в месяц, прилетая. Их еще меньше, и они еще богаче имеющих собственное)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 23 січ, 2018 01:20
Номер по 20000грн?
Может какой партнёр газовый Юли или Фирташа так и может делать, но простому миллионеру это нах при таких растратах(20+к$ в месяц)?
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:33
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Это когда ему сосиски на завтрак подали?
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