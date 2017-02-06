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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1002100310041005

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.2 5 107
1. більше 10 000 долл. екв./міс
10%
11
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
16%
17
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:57

Ну есть и такие, которые годами снимают номер, ночуя в нем пару раз в месяц, прилетая. Их еще меньше, и они еще богаче имеющих собственное)
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 01:20

  antonivs3 написав:Ну есть и такие, которые годами снимают номер, ночуя в нем пару раз в месяц, прилетая. Их еще меньше, и они еще богаче имеющих собственное)

Номер по 20000грн?
Может какой партнёр газовый Юли или Фирташа так и может делать, но простому миллионеру это нах при таких растратах(20+к$ в месяц)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:Посмотрите выпуск Орел и Решка в Киеве, Бедняков снял номер в Фермонте на Почтовой площади за 10000 евро.
ПОКА - это +1.

Это когда ему сосиски на завтрак подали? :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:23

  барабашов написав:
  antonivs3 написав:Ну есть и такие, которые годами снимают номер, ночуя в нем пару раз в месяц, прилетая. Их еще меньше, и они еще богаче имеющих собственное)

Номер по 20000грн?
Может какой партнёр газовый Юли или Фирташа так и может делать, но простому миллионеру это нах при таких растратах(20+к$ в месяц)?

если снимать именно годами, индивидуальный дисконт может достигать невиданных цифирь, ведь заполняемость дорогих номеров меньше, чем хотелось бы, +номер постоянно закрыт (не нужно его ежедневно обслуживать итд)
ну и не обязательно же пеньхауз балчуга- случай описываемый начинался в те времена, когда кроме премьер-паласа никаких хилтонов в помине не было.
но вообще это нетипичные для наших широт варианты.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antonivs3 написав:
Ну есть и такие, которые годами снимают номер, ночуя в нем пару раз в месяц, прилетая. Их еще меньше, и они еще богаче имеющих собственное)

если снимать именно годами, индивидуальный дисконт может достигать невиданных цифирь, ведь заполняемость дорогих номеров меньше, чем хотелось бы, +номер постоянно закрыт (не нужно его ежедневно обслуживать итд)

походу на форуме кандидат в полные кавалеры ваганычей :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:25

Прохожий даже не знаю, чем можно дополнить ваш Петросянц, наверное он настолько совершенен, что недоступен аудитории..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:23

antonivs3
та вы лучше расскажите как реально выгодно снимать номер в Хилтоне, Риксосе или Хаяте годами проживая там день-два в месяц и какой "неприличный дисконт" при этом можно получить
ессно с цифрами
надеюсь расскажите на собственном примере, есть такой опыт?

...или как обычно "спорим о вкусе устриц с теми кто из ел"...студент?
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 24 січ, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:44

  safonovstanislav написав:
  J_P написав:
  safonovstanislav написав:Очень сомнительно. В гостиницах сейчас нет дефицита. Это и дешевле, и мороки меньше. Над вами прикололись.

Думаю, вам этого пока не понять. Будет у вас жилье за городом, 1,5 машины на человека, попробуете пару раз вечером снять за 5 минут достойную квартиру/гостиницу -- измените свое мнение.)))
П.С. Относительно кофе в гостиничный номер: лучше такой кофе с утра не пить. Даже в Хилтоне. Поэтому (как "по мну") при всем богатстве выбора вариант один: ночевка в своей квартире и любимый сорт кофе в глиняной турке с утра...
Кстати, случайно не знаете, сколько стоит 3-4 раза переночевать в люксе (к примеру) киевского Хилтона? И всегда ли он есть в наличии?

Вот сейчас, например, 23 часа по Киевскому времени. Hilton Kyiv, Бульвар Тараса Шевченко 30. Номера люкс свободны. Целых 8 номеров люкс!!! Стоят от 21 000 за ночь. Были бы деньги, снять не проблема.

Встречный вопрос. Сколько будет стоить квартира в центре Киева + хороший ремонт + коммуналка + обслуживание? Думаю, от 4 000 000 гривен. С таких денег даже на долларовом депозите будет капать по 10 000 грн/месяц

Вот видите - вы сами подсчитали, что 3-4 ночевки в месяц (киевский Хилтон) стоят в 6-8 раз дороже, чем депо-проценты.
К тому же своя рубашка, - она..., ну сами понимаете. Ремонт, сделанный "под себя" большинству людей кажется лучше, чем Хилтоновский стандарт. Правда завтраки в Хилтоне на шару и вполне съедобные. (Про киевский - не знаю).
Да, и еще один важный момент. По статистике, с возрастом (если жизнь складывается нормально), кол-во квартир обычно увеличивается (новая - примерно каждые 7 лет). А с постройкой/покупкой дома городскую квартиру в 99% случаях не продают. (Опять же, по статистике и если с доходами все ок).
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:45

  Прохожий написав:antonivs3
та вы лучше расскажите как реально выгодно снимать номер в Хилтоне, Риксосе или Хаяте годами проживая там день-два в месяц и какой "неприличный дисконт" при этом можно получить
надеюсь расскажите на собственном примере, есть такой опыт?
...или как обычно "с теми кто из ел"...студент?

как обычно, не совсем поняв, нужно погавкать на всякий случай, ноблес оближ.
  antonivs3 написав:времена, когда никаких хилтонов в помине не было

и я действительно не знаю, какая могла быть скидка, предположил, что немалая.
Боже, Царя Шеколадного храни!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:59

  J_P написав:По статистике, с возрастом (если жизнь складывается нормально), кол-во квартир обычно увеличивается (новая - примерно каждые 7 лет). А с постройкой/покупкой дома городскую квартиру в 99% случаях не продают. .

Не продают городскую, но зачем по +квартире каждые семь лет? Или вы имели в виду, что с очередной сменой жилья обычно увеличивается его стоимость? Тогда при чем тут кол-во.
Хотя, если статистику выводить чисто по стремлениям большинства участников этой ветки, тогда наверное да.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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