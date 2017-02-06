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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:57
Ну есть и такие, которые годами снимают номер, ночуя в нем пару раз в месяц, прилетая. Их еще меньше, и они еще богаче имеющих собственное)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 23 січ, 2018 01:20
Номер по 20000грн?
Может какой партнёр газовый Юли или Фирташа так и может делать, но простому миллионеру это нах при таких растратах(20+к$ в месяц)?
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:33
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Это когда ему сосиски на завтрак подали?
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:23
если снимать именно годами, индивидуальный дисконт может достигать невиданных цифирь, ведь заполняемость дорогих номеров меньше, чем хотелось бы, +номер постоянно закрыт (не нужно его ежедневно обслуживать итд)
ну и не обязательно же пеньхауз балчуга- случай описываемый начинался в те времена, когда кроме премьер-паласа никаких хилтонов в помине не было.
но вообще это нетипичные для наших широт варианты.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:01
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
походу на форуме кандидат в полные кавалеры ваганычей
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 24 січ, 2018 14:25
Прохожий даже не знаю, чем можно дополнить ваш Петросянц, наверное он настолько совершенен, что недоступен аудитории..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:23
antonivs3
та вы лучше расскажите как реально выгодно снимать номер в Хилтоне, Риксосе или Хаяте годами проживая там день-два в месяц и какой "неприличный дисконт" при этом можно получить
ессно с цифрами
надеюсь расскажите на собственном примере, есть такой опыт?
...или как обычно "спорим о вкусе устриц с теми кто из ел"...студент?
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 24 січ, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:44
Вот видите - вы сами подсчитали, что 3-4 ночевки в месяц (киевский Хилтон) стоят в 6-8 раз дороже, чем депо-проценты.
К тому же своя рубашка, - она..., ну сами понимаете. Ремонт, сделанный "под себя" большинству людей кажется лучше, чем Хилтоновский стандарт. Правда завтраки в Хилтоне на шару и вполне съедобные. (Про киевский - не знаю).
Да, и еще один важный момент. По статистике, с возрастом (если жизнь складывается нормально), кол-во квартир обычно увеличивается (новая - примерно каждые 7 лет). А с постройкой/покупкой дома городскую квартиру в 99% случаях не продают. (Опять же, по статистике и если с доходами все ок).
Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:45
как обычно, не совсем поняв, нужно погавкать на всякий случай, ноблес оближ.
и я действительно не знаю, какая могла быть скидка, предположил, что немалая.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:59
Не продают городскую, но зачем по +квартире каждые семь лет? Или вы имели в виду, что с очередной сменой жилья обычно увеличивается его стоимость? Тогда при чем тут кол-во.
Хотя, если статистику выводить чисто по стремлениям большинства участников этой ветки, тогда наверное да.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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