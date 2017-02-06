Уже бы в метро ездил и на маршрутках, там еще дешевле и безопасней.
А с частником на жигулях можно, попав в ДТП, и калекой остаться и жизни лишиться.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:29
Уже бы в метро ездил и на маршрутках, там еще дешевле и безопасней.
А с частником на жигулях можно, попав в ДТП, и калекой остаться и жизни лишиться.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:07
Мошенники на олх Аренда квартир. Развод при аренде квартиры
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:52
Ну как-бы человек выбрал себе такой баланс качества жизни/стоимость.
В аварии уже попадал несколько раз, но пока обошлось небольшими испугами и разбитыми жигулями частников.
Додано: Суб 27 січ, 2018 17:30
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:22
Эта замануха.
У натаха бита 1к в ЖК Вонючка по 8 кгрн улетают
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
реклама
|