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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1003100410051006

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.2 5 108
1. більше 10 000 долл. екв./міс
11%
12
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
16%
17
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
20
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:29

  rjkz написав: У меня есть знакомый...его финансовое состояние млн 2-3 евро, но живет в совкопанели, ездит ...даже не на такси, а договаривается с частниками на жигулях чтобы дешевле было.
И кофе тоже...


Уже бы в метро ездил и на маршрутках, там еще дешевле и безопасней.
А с частником на жигулях можно, попав в ДТП, и калекой остаться и жизни лишиться.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:07

Мошенники на олх Аренда квартир. Развод при аренде квартиры

https://www.youtube.com/watch?v=hc5gtwk841Q
морда
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:52

  vladimir07 написав:
  rjkz написав: У меня есть знакомый...его финансовое состояние млн 2-3 евро, но живет в совкопанели, ездит ...даже не на такси, а договаривается с частниками на жигулях чтобы дешевле было.
И кофе тоже...


Уже бы в метро ездил и на маршрутках, там еще дешевле и безопасней.
А с частником на жигулях можно, попав в ДТП, и калекой остаться и жизни лишиться.


Ну как-бы человек выбрал себе такой баланс качества жизни/стоимость.
В аварии уже попадал несколько раз, но пока обошлось небольшими испугами и разбитыми жигулями частников.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

http://news.liga.net/news/society/14890 ... i_kmis.htm
ал74
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:08

Дорогожичи, однуха с хорошим ремонтом 7кгрн.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:22

  hume написав:Дорогожичи, однуха с хорошим ремонтом 7кгрн.

Эта замануха. :mrgreen:
У натаха бита 1к в ЖК Вонючка по 8 кгрн улетают :shock:
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zahar_
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  #<1 ... 1003100410051006
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