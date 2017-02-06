Уже бы в метро ездил и на маршрутках, там еще дешевле и безопасней.
А с частником на жигулях можно, попав в ДТП, и калекой остаться и жизни лишиться.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:29
Уже бы в метро ездил и на маршрутках, там еще дешевле и безопасней.
А с частником на жигулях можно, попав в ДТП, и калекой остаться и жизни лишиться.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:07
Мошенники на олх Аренда квартир. Развод при аренде квартиры
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:52
Ну как-бы человек выбрал себе такой баланс качества жизни/стоимость.
В аварии уже попадал несколько раз, но пока обошлось небольшими испугами и разбитыми жигулями частников.
Додано: Суб 27 січ, 2018 17:30
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:22
Эта замануха.
У натаха бита 1к в ЖК Вонючка по 8 кгрн улетают
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Додано: Пон 29 січ, 2018 04:33
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
А кто сталкивался с пропиской иностранца в арендной квартире? Как бы это ни звучало странно в свете повторяющихся новостей о понавыехавших из Украины, но иностранец хочет оформить здесь ВНЖ и официальное трудоустройство, для этого ему нужен постоянный и официальный аэродром
И он даже готов на бОльший ценник с корректировкой на ... вот вопрос на сколько и на что корректировать? Кроме налога и оформительских, что еще может/должно быть учтено? Или отправить его восвояси и не связываться?
Додано: Пон 29 січ, 2018 08:10
Якщо іноземець заплатить стільки, щоб компенсувати втрати Вашого часу -чому би і ні? Проте - як його виписати, коли виникне потреба- вже думали?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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