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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1004100510061007

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 110
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
13
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
16%
18
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
20
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 09:50

  hume написав:
  Frant написав:
  freelancer написав:А кто сталкивался с пропиской иностранца в арендной квартире? Как бы это ни звучало странно в свете повторяющихся новостей о понавыехавших из Украины, но иностранец хочет оформить здесь ВНЖ и официальное трудоустройство, для этого ему нужен постоянный и официальный аэродром :mrgreen:
И он даже готов на бОльший ценник с корректировкой на ... вот вопрос на сколько и на что корректировать? Кроме налога и оформительских, что еще может/должно быть учтено? Или отправить его восвояси и не связываться?

Якщо іноземець заплатить стільки, щоб компенсувати втрати Вашого часу -чому би і ні? Проте - як його виписати, коли виникне потреба- вже думали?

Если он сваливат по быстрому, то хер выпишешь. У знакомых была проблема. Но арендатор попался нормальный и на кого то доверенность выслал. В общем, по моему мнению, не стоит это делать.
Да, именно на такой случай сразу хочу доверенность оформить на себя. А сколько вообще процедура выписки занимает? Сто лет не имел с этим дел
freelancer
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 10:54

  freelancer написав:]Да, именно на такой случай сразу хочу доверенность оформить на себя. А сколько вообще процедура выписки занимает? Сто лет не имел с этим дел

Узнайте в ЦНАПе, именно они всем занимаются.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 11:38

  hume написав:
  freelancer написав:]Да, именно на такой случай сразу хочу доверенность оформить на себя. А сколько вообще процедура выписки занимает? Сто лет не имел с этим дел

Узнайте в ЦНАПе, именно они всем занимаются.

я бы сделал так: заключаются короткие договора (месячные/квартальные), с пунктом о выписке арендатора хозяином после окончания договора (и то этот пункт больше для сотр. цнап).. почитайте также постанову кму 207
морда
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 12:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  freelancer написав:А кто сталкивался с пропиской иностранца в арендной квартире?

Иностранец англичанин или араб. Возраст, семейное положение, сфера работы. Нужно смотреть на это все в комплексе. Если видите, что человек готов платить выше рынка и квартира ему нужна на годы, то регистрируйте. Возьмите доверенность на снятие с регистрации и двойной залог на возможные судебные издержки и оплату услуг юриста, который будет бегать по судам. Окончание договора аренды это основание для снятия с регистрации, но, к сожалению, не автоматического. Может это и правильно, так как, согласно ГК, договора аренды предусматривают автопролонгацию.
Если арабский студент, который сегодня рассказывает про золотые горы, а завтра родители деньги не прислали, пусть регистрируется в общаге.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 12:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  морда написав:кму 207

В теории есть пункт, но как он работает на практике не знаю.
26. Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:
...
інших документів, які свідчать про припинення:

...
підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

У меня на просмотре был норвежец - так он торговался за цены у ниже рынка на 1000 гривен , вместе в одном ряду с нашими самыми бедными гражданами - все хотел 5000 - 5500 гривен за однуху возле метро , еле еле его выпровадил - так что взять с такого еще и за хлопоты регистрации дело пропащее ( проверял паспорт - настоящий норман !!) :D
Да , чуть было не забыл - он еще и баб хотел водить :lol:
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 21:14

  SerDem написав:Да , чуть было не забыл - он еще и баб хотел водить :lol:

Так это сама цель этого мероприятия.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вы не замечали странность - в некоторых районах аренда растет меньше, чем в других?

Вот например, ругаемая многими тут Крушельницкая - ставшая чуть ли не синонимом самого дешевого жилья, но находится в пешей доступности до метро Позняки (видимо востребованного) - аренда в среднем 9000 грн в месяц за 1к квартиру:

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... a;promoted -10000 грн

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kv-oso ... 6f765212fa -9000грн

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kv-oso ... 6f765212fa -8000грн (но от ремонта кровоточат глаза).

В то же время новый приличный комплекс Малахит - 15000 грн за полноценную 2к квартиру (78кв.м.) со значительно лучшим ремонтом, лучшими МОПами, и т.д.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2komnatna ... 2;promoted

При этом такая 2к в Малахите обойдется минимум в 100к дол (1000дол/м + ремонт).

Отчего такая несправедливость?
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:42

  hume написав:
  SerDem написав:Да , чуть было не забыл - он еще и баб хотел водить :lol:

Так это сама цель этого мероприятия.


Вообще многие за этим в Украину и едут.
rjkz
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