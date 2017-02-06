Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freelancer написав:А кто сталкивался с пропиской иностранца в арендной квартире? Как бы это ни звучало странно в свете повторяющихся новостей о понавыехавших из Украины, но иностранец хочет оформить здесь ВНЖ и официальное трудоустройство, для этого ему нужен постоянный и официальный аэродром И он даже готов на бОльший ценник с корректировкой на ... вот вопрос на сколько и на что корректировать? Кроме налога и оформительских, что еще может/должно быть учтено? Или отправить его восвояси и не связываться?
Якщо іноземець заплатить стільки, щоб компенсувати втрати Вашого часу -чому би і ні? Проте - як його виписати, коли виникне потреба- вже думали?
Если он сваливат по быстрому, то хер выпишешь. У знакомых была проблема. Но арендатор попался нормальный и на кого то доверенность выслал. В общем, по моему мнению, не стоит это делать.
Да, именно на такой случай сразу хочу доверенность оформить на себя. А сколько вообще процедура выписки занимает? Сто лет не имел с этим дел
freelancer написав:]Да, именно на такой случай сразу хочу доверенность оформить на себя. А сколько вообще процедура выписки занимает? Сто лет не имел с этим дел
Узнайте в ЦНАПе, именно они всем занимаются.
я бы сделал так: заключаются короткие договора (месячные/квартальные), с пунктом о выписке арендатора хозяином после окончания договора (и то этот пункт больше для сотр. цнап).. почитайте также постанову кму 207
freelancer написав:А кто сталкивался с пропиской иностранца в арендной квартире?
Иностранец англичанин или араб. Возраст, семейное положение, сфера работы. Нужно смотреть на это все в комплексе. Если видите, что человек готов платить выше рынка и квартира ему нужна на годы, то регистрируйте. Возьмите доверенность на снятие с регистрации и двойной залог на возможные судебные издержки и оплату услуг юриста, который будет бегать по судам. Окончание договора аренды это основание для снятия с регистрации, но, к сожалению, не автоматического. Может это и правильно, так как, согласно ГК, договора аренды предусматривают автопролонгацию. Если арабский студент, который сегодня рассказывает про золотые горы, а завтра родители деньги не прислали, пусть регистрируется в общаге.
В теории есть пункт, но как он работает на практике не знаю.
26. Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі: ... інших документів, які свідчать про припинення:
... підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).
У меня на просмотре был норвежец - так он торговался за цены у ниже рынка на 1000 гривен , вместе в одном ряду с нашими самыми бедными гражданами - все хотел 5000 - 5500 гривен за однуху возле метро , еле еле его выпровадил - так что взять с такого еще и за хлопоты регистрации дело пропащее ( проверял паспорт - настоящий норман !!) Да , чуть было не забыл - он еще и баб хотел водить
Вы не замечали странность - в некоторых районах аренда растет меньше, чем в других?
Вот например, ругаемая многими тут Крушельницкая - ставшая чуть ли не синонимом самого дешевого жилья, но находится в пешей доступности до метро Позняки (видимо востребованного) - аренда в среднем 9000 грн в месяц за 1к квартиру: