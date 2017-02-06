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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1006100710081009

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 114
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
14
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
16%
18
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
16
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
23
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
6
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:26

  hume написав:
  kingkongovets написав:вечером, уходя домой отключали все отопление полностью

Это то, чем нам всем нужно заниматься.


красть тепло у соседей? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:29

  kingkongovets написав:
красть тепло у соседей? :mrgreen:

А если жарко открыть окно.

А если серьёзно, то часто в Германии видел как на ночь выключаются радиаторы, уходишь куда то - опять же выключаешь. Даже в Праге в эконом гостишке на ночь выключали отопление. Энергоносители, к сожалению, не откапываем.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:55

  hume написав:
  kingkongovets написав:вечером, уходя домой отключали все отопление полностью

Это то, чем нам всем нужно заниматься.


В Штатах программируют отопление на включение за 40 минут до того как должны прийти домой с работы, и отключают когда уходят. В жилом помещении 16-18-20 градусов считается абсолютно нормальным, спят при температуре 18 градусов, раньше вообще отключали отопление на ночь и спали под электроодеялами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:51

  rjkz написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:вечером, уходя домой отключали все отопление полностью

Это то, чем нам всем нужно заниматься.


В Штатах программируют отопление на включение за 40 минут до того как должны прийти домой с работы, и отключают когда уходят. В жилом помещении 16-18-20 градусов считается абсолютно нормальным, спят при температуре 18 градусов, раньше вообще отключали отопление на ночь и спали под электроодеялами.


у меня в сдаваемых объектах стоят электрические батареи с встроенными программируемыми тэнами и дома тоже отопление автономное, так шо можете не рассказывать)
я к тому шо немцы экономили чисто из принципа, по деньгам им было ввсе равно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:03

  kingkongovets написав:дома тоже отопление автономное

если не секрет во сколько обошлось отопление автономкой за м2 в декабре, январе?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:50

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:дома тоже отопление автономное

если не секрет во сколько обошлось отопление автономкой за м2 в декабре, январе?


а как посчитать - счетчик э/э то один на все

зы: в качестве примера - стоимость центрального отопления за прошлый месяц в помещении 80 м порядка 8000 грн, мои арендаторы заплатили за э/э в аналогичном по площади помещении с такой же высотой потолков (отопление, проточный водонанагреватель, освещение + компьютеры, микроволновка и кофемашина) 2300 грн
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:52

  kingkongovets написав:стоимость центрального отопления за прошлый месяц в помещении 80 м порядка 8000 грн
????
може, варто завести окрему тему й там флудити про опалення???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:54

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

Frant написав:
  kingkongovets написав:стоимость центрального отопления за прошлый месяц в помещении 80 м порядка 8000 грн
????


нежилое помещение без счетчиков, такие вот цифры
и я не считаю обсуждение здесь вариантов отопления помещений флудом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:04

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:дома тоже отопление автономное

если не секрет во сколько обошлось отопление автономкой за м2 в декабре, январе?


У меня правда, данные по Одессе, но тарифы на тепло у нас не сильно отличаются.

Отопление газом: декабрь - 2 м3/м2, январь - 2,45 м3/м2
Отопление электричеством: декабрь - 10 квт/м2, январь - 12 квт/м2.

Оба помещения примерно равны по теплопотерям. С учетом льгот при официально оформленном электроотоплении (плюс двухтарифный счетчик), электричество получается выгоднее. Без оформления, не факт.
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