красть тепло у соседей?
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Додано: Сер 31 січ, 2018 13:26
красть тепло у соседей?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:29
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:55
В Штатах программируют отопление на включение за 40 минут до того как должны прийти домой с работы, и отключают когда уходят. В жилом помещении 16-18-20 градусов считается абсолютно нормальным, спят при температуре 18 градусов, раньше вообще отключали отопление на ночь и спали под электроодеялами.
Додано: Сер 31 січ, 2018 21:51
у меня в сдаваемых объектах стоят электрические батареи с встроенными программируемыми тэнами и дома тоже отопление автономное, так шо можете не рассказывать)
я к тому шо немцы экономили чисто из принципа, по деньгам им было ввсе равно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 31 січ, 2018 22:03
если не секрет во сколько обошлось отопление автономкой за м2 в декабре, январе?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Сер 31 січ, 2018 22:50
а как посчитать - счетчик э/э то один на все
зы: в качестве примера - стоимость центрального отопления за прошлый месяц в помещении 80 м порядка 8000 грн, мои арендаторы заплатили за э/э в аналогичном по площади помещении с такой же высотой потолков (отопление, проточный водонанагреватель, освещение + компьютеры, микроволновка и кофемашина) 2300 грн
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 01 лют, 2018 12:52
????
може, варто завести окрему тему й там флудити про опалення???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 01 лют, 2018 12:54
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
нежилое помещение без счетчиков, такие вот цифры
и я не считаю обсуждение здесь вариантов отопления помещений флудом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 01 лют, 2018 21:04
У меня правда, данные по Одессе, но тарифы на тепло у нас не сильно отличаются.
Отопление газом: декабрь - 2 м3/м2, январь - 2,45 м3/м2
Отопление электричеством: декабрь - 10 квт/м2, январь - 12 квт/м2.
Оба помещения примерно равны по теплопотерям. С учетом льгот при официально оформленном электроотоплении (плюс двухтарифный счетчик), электричество получается выгоднее. Без оформления, не факт.
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