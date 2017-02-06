Додано: Вів 20 лют, 2018 23:04

Может быть отсутствие многочасовых пробок - следствие прекращения ремонта дорог и постройки с тех пор нескольких новых развязок?



Обьективно, строят много, но все заселяется, квартиры с забитыми фанерой окнами не наблюдаются.



Захар с соседней ветки говорит что в доме после полугода заселено 40% квартир и это мало.



Но это не так, он ошибается в сроках.



Еще до всяких кризисов мы купили сданый новострой, он заселялся в течении 2 лет! Просто это длительный процесс: кто-то копит деньги на ремонт, кто-то перепродает/меняет квартиру, кто-то подгадывает под начало/окончание учебного года. Да и сами ремонты: одни за месяц что-то сделали, другие по 1-1.5 года делают (я лично знаю таких).



Так вот: в новых домах живут. Спросите, кто сейчас имеет информацию по новостройкам, сданым в 2015-16 годах: там будет заселено 80% квартир.



5-10% квартир остаются закрытыми очень долго, по разным причинам (пока не нужна хозяевам, может они уехали и законсервировали, может купили впрок, может разводятся и судятся за нее, может хозяин умер и оформляется наследство). Это так даже для новостроев 2008-2010 годов.



Кстати, даже если квартиру заселили арендаторами - это тоже подтверждает спрос на квартиры, ведь люди живут там (хоть пока и не могут купить).



Но аренды на удивление мало - на всю Патриотику, там 20 или 30 домов - всего 10-15 обьявлений об аренде 1к квартир. Подумайте: на 10000 квартир всего 0.1% одномоментно предлагается под аренду.



И по другим большим комплексам смотрю - всего менее 1% квартир выставлено на ОЛХ под аренду. Проверьте сами, вы же знаете сколько квартир в вашем комплексе.