RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1009101010111012

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.2 5 117
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
14
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
16%
19
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
20
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
23
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Может быть отсутствие многочасовых пробок - следствие прекращения ремонта дорог и постройки с тех пор нескольких новых развязок?

Обьективно, строят много, но все заселяется, квартиры с забитыми фанерой окнами не наблюдаются.

Захар с соседней ветки говорит что в доме после полугода заселено 40% квартир и это мало.

Но это не так, он ошибается в сроках.

Еще до всяких кризисов мы купили сданый новострой, он заселялся в течении 2 лет! Просто это длительный процесс: кто-то копит деньги на ремонт, кто-то перепродает/меняет квартиру, кто-то подгадывает под начало/окончание учебного года. Да и сами ремонты: одни за месяц что-то сделали, другие по 1-1.5 года делают (я лично знаю таких).

Так вот: в новых домах живут. Спросите, кто сейчас имеет информацию по новостройкам, сданым в 2015-16 годах: там будет заселено 80% квартир.

5-10% квартир остаются закрытыми очень долго, по разным причинам (пока не нужна хозяевам, может они уехали и законсервировали, может купили впрок, может разводятся и судятся за нее, может хозяин умер и оформляется наследство). Это так даже для новостроев 2008-2010 годов.

Кстати, даже если квартиру заселили арендаторами - это тоже подтверждает спрос на квартиры, ведь люди живут там (хоть пока и не могут купить).

Но аренды на удивление мало - на всю Патриотику, там 20 или 30 домов - всего 10-15 обьявлений об аренде 1к квартир. Подумайте: на 10000 квартир всего 0.1% одномоментно предлагается под аренду.

И по другим большим комплексам смотрю - всего менее 1% квартир выставлено на ОЛХ под аренду. Проверьте сами, вы же знаете сколько квартир в вашем комплексе.
richbitch
 
Повідомлень: 11
З нами з: 27.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  richbitch написав:И по другим большим комплексам смотрю - всего менее 1% квартир выставлено на ОЛХ под аренду. Проверьте сами, вы же знаете сколько квартир в вашем комплексе.

Это продавать нужно годами. При сдаче в аренду средняя экспозиция в массовом сегменте это неделя (бывает за день, бывает за 2 недели). Дольше держать это уже прямые убытки. Так что, если одномоментно сдается 1% квартир (если вы сможете убрать агентские клоны) и средний срок аренды один год, это значит, что в комплексе сдается 1*50 недель = 50% квартир, что слишком много.
  richbitch написав:Но аренды на удивление мало - на всю Патриотику, там 20 или 30 домов - всего 10-15 обьявлений об аренде 1к квартир. Подумайте: на 10000 квартир всего 0.1% одномоментно предлагается под аренду.

С учетом вышенаписанного и того, что там сдано и заселено не так много домов это более чем нормальные цифры. В реальности, думаю, даже меньше вариантов.
Vlad442
 
Повідомлень: 3877
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 00:44

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  pret написав:Згідно офіційних данних, що публікує Головне управління статистики у м. Києві населення Київа зростає

Реальной статистики никто не знает, потому что арендаторов не принято регистрировать в сдаваемом жилье.
Рост может быть связан с тем, что сдаются новостройки и те, кто раньше снимали с Хмельницкой пропиской, регистрируются в своей квартире. Кто снял освободившуюся квартиру неизвестно, то ли приезжий с Чернигова, то ли 20-летний киевлянин, который не хочет жить с родителями.
Второй очевидный факт, который ставит крест на этой статистике, то, что все выехавшие в Польшу остались зарегистрированными по старому адресу.
Прямых методов определения населения нет, приходится пользоваться косвенными, хотя они тоже не вызывают доверия. Например пассажиропоток в метро.
2008 год - 663,9 млн.

2009 год - 502,9 млн.

2010 год - 504,3 млн.

2011 год - 519,0 млн.

2012 год - 526,7 млн.

484,58 (за 2016 рік)

https://kiev.pravda.com.ua/columns/52271fd6ea3e7/
http://www.metro.kiev.ua/node/90


Точность данных (до человека) не столь важна, как иметь представление о порядке цифр и динамике.
В этом плане такие данные как пассажиропоток, потребление хлеба, бензина имеет больше доверия чем данные брехливого и непрофессионального госстата.

Ну и как любой живущий в Киеве человек, я могу видеть людей в супермаркетах, иногда в метро и ТРЦ, транспорт на дорогах. Однозначно могу сказать, что по сравнению с 2008 годом того коллапса на дорогах нет и близко ( я, по правде сказать, уже забыл когда попадал во многочасовую пробку, как это было раньше, практически с ностальгией вспоминаю 4-х часовую поездку с Пушкинской, из которой 1 час и 20 минут ехал по Черновола :mrgreen: ) , в метро нет тех диких толп, напомнивших мне мацковское метро, в котором я был последний раз в 2000 году, людей в супермаркетах намного меньше, чем год назад и тем более чем 2-3... года назад. Так что депопуляция имеет место быть.

Странно, у меня прямо противоположные впечатления: и по метро и по дорогам и по маркетам и по движухе в центре
Хотя депопуляцию в масштабах страны сложно не заметить
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 806
З нами з: 06.01.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:27

70% в тени: правительство хочет урегулировать правила аренды жилья

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/realestate/ ... jilya.html
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22137
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:50

Пассажиропоток метро в среднем не меняется от года к году, но пока будут жетончики из прошлого века, то будут манипуляции с целью заработка.
Пробок нет, бензин по 30 грн.
Считать потребление хлеба неблагодарное дело, многие начали покупать вкусный хлеб в супермаркетах выпекающих оный. Не уверен, что французский батон из Сильпо и чиабатта из Новуса принимают участие в статистике.
hume
 
Повідомлень: 4187
З нами з: 27.12.12
Подякував: 309 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1009101010111012
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 405, 406, 407
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
4062 457040
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 11:03
airmax78
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 19123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Инвестиции в зарубежную недвижимость
compaqpro13 » Сер 09 вер, 2015 09:54
4 2759
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 18:11
Nickmess
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12786)
21.02.2018 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.