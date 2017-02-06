Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Может быть отсутствие многочасовых пробок - следствие прекращения ремонта дорог и постройки с тех пор нескольких новых развязок?
Обьективно, строят много, но все заселяется, квартиры с забитыми фанерой окнами не наблюдаются.
Захар с соседней ветки говорит что в доме после полугода заселено 40% квартир и это мало.
Но это не так, он ошибается в сроках.
Еще до всяких кризисов мы купили сданый новострой, он заселялся в течении 2 лет! Просто это длительный процесс: кто-то копит деньги на ремонт, кто-то перепродает/меняет квартиру, кто-то подгадывает под начало/окончание учебного года. Да и сами ремонты: одни за месяц что-то сделали, другие по 1-1.5 года делают (я лично знаю таких).
Так вот: в новых домах живут. Спросите, кто сейчас имеет информацию по новостройкам, сданым в 2015-16 годах: там будет заселено 80% квартир.
5-10% квартир остаются закрытыми очень долго, по разным причинам (пока не нужна хозяевам, может они уехали и законсервировали, может купили впрок, может разводятся и судятся за нее, может хозяин умер и оформляется наследство). Это так даже для новостроев 2008-2010 годов.
Кстати, даже если квартиру заселили арендаторами - это тоже подтверждает спрос на квартиры, ведь люди живут там (хоть пока и не могут купить).
Но аренды на удивление мало - на всю Патриотику, там 20 или 30 домов - всего 10-15 обьявлений об аренде 1к квартир. Подумайте: на 10000 квартир всего 0.1% одномоментно предлагается под аренду.
И по другим большим комплексам смотрю - всего менее 1% квартир выставлено на ОЛХ под аренду. Проверьте сами, вы же знаете сколько квартир в вашем комплексе.
richbitch написав:И по другим большим комплексам смотрю - всего менее 1% квартир выставлено на ОЛХ под аренду. Проверьте сами, вы же знаете сколько квартир в вашем комплексе.
Это продавать нужно годами. При сдаче в аренду средняя экспозиция в массовом сегменте это неделя (бывает за день, бывает за 2 недели). Дольше держать это уже прямые убытки. Так что, если одномоментно сдается 1% квартир (если вы сможете убрать агентские клоны) и средний срок аренды один год, это значит, что в комплексе сдается 1*50 недель = 50% квартир, что слишком много.
richbitch написав:Но аренды на удивление мало - на всю Патриотику, там 20 или 30 домов - всего 10-15 обьявлений об аренде 1к квартир. Подумайте: на 10000 квартир всего 0.1% одномоментно предлагается под аренду.
С учетом вышенаписанного и того, что там сдано и заселено не так много домов это более чем нормальные цифры. В реальности, думаю, даже меньше вариантов.
pret написав:Згідно офіційних данних, що публікує Головне управління статистики у м. Києві населення Київа зростає
Реальной статистики никто не знает, потому что арендаторов не принято регистрировать в сдаваемом жилье. Рост может быть связан с тем, что сдаются новостройки и те, кто раньше снимали с Хмельницкой пропиской, регистрируются в своей квартире. Кто снял освободившуюся квартиру неизвестно, то ли приезжий с Чернигова, то ли 20-летний киевлянин, который не хочет жить с родителями. Второй очевидный факт, который ставит крест на этой статистике, то, что все выехавшие в Польшу остались зарегистрированными по старому адресу. Прямых методов определения населения нет, приходится пользоваться косвенными, хотя они тоже не вызывают доверия. Например пассажиропоток в метро.
Точность данных (до человека) не столь важна, как иметь представление о порядке цифр и динамике. В этом плане такие данные как пассажиропоток, потребление хлеба, бензина имеет больше доверия чем данные брехливого и непрофессионального госстата.
Ну и как любой живущий в Киеве человек, я могу видеть людей в супермаркетах, иногда в метро и ТРЦ, транспорт на дорогах. Однозначно могу сказать, что по сравнению с 2008 годом того коллапса на дорогах нет и близко ( я, по правде сказать, уже забыл когда попадал во многочасовую пробку, как это было раньше, практически с ностальгией вспоминаю 4-х часовую поездку с Пушкинской, из которой 1 час и 20 минут ехал по Черновола ) , в метро нет тех диких толп, напомнивших мне мацковское метро, в котором я был последний раз в 2000 году, людей в супермаркетах намного меньше, чем год назад и тем более чем 2-3... года назад. Так что депопуляция имеет место быть.
Странно, у меня прямо противоположные впечатления: и по метро и по дорогам и по маркетам и по движухе в центре Хотя депопуляцию в масштабах страны сложно не заметить
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Пассажиропоток метро в среднем не меняется от года к году, но пока будут жетончики из прошлого века, то будут манипуляции с целью заработка. Пробок нет, бензин по 30 грн. Считать потребление хлеба неблагодарное дело, многие начали покупать вкусный хлеб в супермаркетах выпекающих оный. Не уверен, что французский батон из Сильпо и чиабатта из Новуса принимают участие в статистике.