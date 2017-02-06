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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1011101210131014

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 121
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
17%
20
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 14:37

  richbitch написав:http://domik.ua/novosti/ceny-na-arendu-kvartir-v-kieve-v-fevrale-2018-goda-n255214.html

Домик пишет что 1к на окраине в старом доме от 10000грн, в новострое от 15000грн. Что то дорого?

Так и есть.
Гостинка на Лесном если жилая без тараканов в кухне с минимальным ремонтом, СМА и современным "сральником" то за 8кгрн улетает за пол-дня, если "из-под бабушки" с винтажным чугунным смывным бачком с цепочкой то за 5-6кгрн за пару дней.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 15:22

  Прохожий написав:
  richbitch написав:http://domik.ua/novosti/ceny-na-arendu-kvartir-v-kieve-v-fevrale-2018-goda-n255214.html

Домик пишет что 1к на окраине в старом доме от 10000грн, в новострое от 15000грн. Что то дорого?

Так и есть.
Гостинка на Лесном если жилая без тараканов в кухне с минимальным ремонтом, СМА и современным "сральником" то за 8кгрн улетает за пол-дня, если "из-под бабушки" с винтажным чугунным смывным бачком с цепочкой то за 5-6кгрн за пару дней.


А что такое СМА?

Захар тогда кстати молодец, это же у него, кажется, стояк гостинок на Лесном?

Но он говорил что по 4000 сдает. Значит либо Захар - меценат, либо у него состояние намного хуже чем "из-под бабушки".
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

richbitch написав:
  Прохожий написав:
  richbitch написав:http://domik.ua/novosti/ceny-na-arendu-kvartir-v-kieve-v-fevrale-2018-goda-n255214.html

Домик пишет что 1к на окраине в старом доме от 10000грн, в новострое от 15000грн. Что то дорого?

Так и есть.
Гостинка на Лесном если жилая без тараканов в кухне с минимальным ремонтом, СМА и современным "сральником" то за 8кгрн улетает за пол-дня, если "из-под бабушки" с винтажным чугунным смывным бачком с цепочкой то за 5-6кгрн за пару дней.


А что такое СМА?

Захар тогда кстати молодец, это же у него, кажется, стояк гостинок на Лесном?

Но он говорил что по 4000 сдает. Значит либо Захар - меценат, либо у него состояние намного хуже чем "из-под бабушки".
СМА - стиральная машина автомат
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:02

4000 це реальна ціна однушки...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:27

  richbitch написав:http://domik.ua/novosti/ceny-na-arendu-kvartir-v-kieve-v-fevrale-2018-goda-n255214.html

Домик пишет что 1к на окраине в старом доме от 10000грн, в новострое от 15000грн. Что то дорого?

Да. Не объективная таблица.
Например, цена аренды однокомнатной в доме 2012 года постройки на ПОХе от 8500.
Но там же в новостройке 2017 года первая сдача однушек от 12000 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 08:51

  Васенька написав:4000 це реальна ціна однушки...

где? в полтаве?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:22

  richbitch написав:
  Прохожий написав:
  richbitch написав:http://domik.ua/novosti/ceny-na-arendu-kvartir-v-kieve-v-fevrale-2018-goda-n255214.html

Домик пишет что 1к на окраине в старом доме от 10000грн, в новострое от 15000грн. Что то дорого?

Так и есть.
Гостинка на Лесном если жилая без тараканов в кухне с минимальным ремонтом, СМА и современным "сральником" то за 8кгрн улетает за пол-дня, если "из-под бабушки" с винтажным чугунным смывным бачком с цепочкой то за 5-6кгрн за пару дней.


А что такое СМА?

Захар тогда кстати молодец, это же у него, кажется, стояк гостинок на Лесном?

Но он говорил что по 4000 сдает. Значит либо Захар - меценат, либо у него состояние намного хуже чем "из-под бабушки".

Сдает по знакомству "Азову", а с этими суровыми парнями в балаклавах не забалуешь - мигом гостинку разнесут)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Господа, а на что глянуть под сдачу из 1к/2к? Возле метро и не совсем уж эконом класс. Присматриваюсь к Olympic Park, San Francisco.
Целевой бюджет и сдача - $700 за кв.м. и вторая половина 2019 года
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