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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лют, 2018 14:37
richbitch написав:
http://domik.ua/novosti/ceny-na-arendu-kvartir-v-kieve-v-fevrale-2018-goda-n255214.html
Домик пишет что 1к на окраине в старом доме от 10000грн, в новострое от 15000грн. Что то дорого?
Так и есть.
Гостинка на Лесном если жилая без тараканов в кухне с минимальным ремонтом, СМА и современным "сральником" то за 8кгрн улетает за пол-дня, если "из-под бабушки" с винтажным чугунным смывным бачком с цепочкой то за 5-6кгрн за пару дней.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 25 лют, 2018 15:22
Прохожий написав: richbitch написав:
http://domik.ua/novosti/ceny-na-arendu-kvartir-v-kieve-v-fevrale-2018-goda-n255214.html
Домик пишет что 1к на окраине в старом доме от 10000грн, в новострое от 15000грн. Что то дорого?
Так и есть.
Гостинка на Лесном если жилая без тараканов в кухне с минимальным ремонтом, СМА и современным "сральником" то за 8кгрн улетает за пол-дня, если "из-под бабушки" с винтажным чугунным смывным бачком с цепочкой то за 5-6кгрн за пару дней.
А что такое СМА?
Захар тогда кстати молодец, это же у него, кажется, стояк гостинок на Лесном?
Но он говорил что по 4000 сдает. Значит либо Захар - меценат, либо у него состояние намного хуже чем "из-под бабушки".
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richbitch
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Додано: Нед 25 лют, 2018 16:16
richbitch написав: Прохожий написав: richbitch написав:
http://domik.ua/novosti/ceny-na-arendu-kvartir-v-kieve-v-fevrale-2018-goda-n255214.html
Домик пишет что 1к на окраине в старом доме от 10000грн, в новострое от 15000грн. Что то дорого?
Так и есть.
Гостинка на Лесном если жилая без тараканов в кухне с минимальным ремонтом, СМА и современным "сральником" то за 8кгрн улетает за пол-дня, если "из-под бабушки" с винтажным чугунным смывным бачком с цепочкой то за 5-6кгрн за пару дней.
А что такое СМА?
Захар тогда кстати молодец, это же у него, кажется, стояк гостинок на Лесном?
Но он говорил что по 4000 сдает. Значит либо Захар - меценат, либо у него состояние намного хуже чем "из-под бабушки".
СМА - стиральная машина автомат
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Пон 26 лют, 2018 11:02
4000 це реальна ціна однушки...
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Васенька
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Додано: Пон 26 лют, 2018 13:27
richbitch написав:
http://domik.ua/novosti/ceny-na-arendu-kvartir-v-kieve-v-fevrale-2018-goda-n255214.html
Домик пишет что 1к на окраине в старом доме от 10000грн, в новострое от 15000грн. Что то дорого?
Да. Не объективная таблица.
Например, цена аренды однокомнатной в доме 2012 года постройки на ПОХе от 8500.
Но там же в новостройке 2017 года первая сдача однушек от 12000 грн.
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l66
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Додано: Вів 27 лют, 2018 08:51
Васенька написав:
4000 це реальна ціна однушки...
где? в полтаве?
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:22
richbitch написав: Прохожий написав: richbitch написав:
http://domik.ua/novosti/ceny-na-arendu-kvartir-v-kieve-v-fevrale-2018-goda-n255214.html
Домик пишет что 1к на окраине в старом доме от 10000грн, в новострое от 15000грн. Что то дорого?
Так и есть.
Гостинка на Лесном если жилая без тараканов в кухне с минимальным ремонтом, СМА и современным "сральником" то за 8кгрн улетает за пол-дня, если "из-под бабушки" с винтажным чугунным смывным бачком с цепочкой то за 5-6кгрн за пару дней.
А что такое СМА?
Захар тогда кстати молодец, это же у него, кажется, стояк гостинок на Лесном?
Но он говорил что по 4000 сдает. Значит либо Захар - меценат, либо у него состояние намного хуже чем "из-под бабушки".
Сдает по знакомству "Азову", а с этими суровыми парнями в балаклавах не забалуешь - мигом гостинку разнесут)))
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Додано: Нед 04 бер, 2018 23:08
Господа, а на что глянуть под сдачу из 1к/2к? Возле метро и не совсем уж эконом класс. Присматриваюсь к Olympic Park, San Francisco.
Целевой бюджет и сдача - $700 за кв.м. и вторая половина 2019 года
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deem
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