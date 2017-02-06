Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Frant написав:Тепер зрозуміло, чому 1/3 орендарів можна запускати хіба що в хлів, а не в людське житло)))
" в одной государственной структуре. И там сделали ремонт, а после ремонта поставили нормальные туалеты. И нормальный унитаз. Это был закрывающийся туалет для персонала, туда не пускали посетителей.
На третий день из туалета стибрили дужку унитаза. С крышкой. Она здоровая, я в курсе. Обычную, самую стандартную и недорогую дужку с крышкой из пластика. Но кто-то свинтил из сотрудников, которым в этот унитаз ходить, спрятал и унёс домой, не спалившись перед остальными. То есть это была целая операция с таймингами и маскировкой. А ещё через неделю этот унитаз забили чьими-то трусами. От состояния новое к состоянию трэш и угар без дужки, со стибренной в первый день туалетной бумагой и освежителем, оно перешло за неделю.
Я не шучу — в моём ОСББ новая уборщица в лифте зеркало заботливо протёрла той же тряпкой, которой мыла пол. И поручни в том же лифте протерла. Она искренне не понимала, в чём претензия к ней. И это Печерск. И других людей ты на всю страну не найдёшь. На все станции по самой большой в Европе стране. Их тут нет.
Чтобы во всех станциях страны были нормальные и чистые туалеты, вам надо сделать страну намного богаче и стабильней, просвещать и тянуть людей к высокому, серьёзно изменить страну, и, может быть, после этого всего туалеты станут получше. А, может быть, и нет.
А просто заменить унитазы вы можете — не вопрос. Кучу денег вдолбите, времени и сил. И людей приставить можете, ага, плюс ЕСВ ещё. Сомнений нет.
Но результат будет такой, как я сказал.
Потому что вы поймёте, что даже ради чистых унитазов вам, без просвещения и обучения, диктатуру придётся в стране ввести и только туалетами (и только на вокзалах) заниматься. И то поможет несильно, и надо будет драконовские штрафы ввести на всё вообще. Ага. Как в Сингапуре, точно.
Чтобы людей вытащить из говна, мало дать им туалетную бумагу. Надо ещё пояснить, что эта туалетная бумага вместо рубашки будет. А тех, кому привычнее рубашкой ж*** вытирать, ещё надо дубьём лупашить. Для профилактики и во избежание."