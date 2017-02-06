Frant написав:

)))" в одной государственной структуре. И там сделали ремонт, а после ремонта поставили нормальные туалеты. И нормальный унитаз. Это был закрывающийся туалет для персонала, туда не пускали посетителей.На третий день из туалета стибрили дужку унитаза. С крышкой. Она здоровая, я в курсе. Обычную, самую стандартную и недорогую дужку с крышкой из пластика. Но кто-то свинтил из сотрудников, которым в этот унитаз ходить, спрятал и унёс домой, не спалившись перед остальными. То есть это была целая операция с таймингами и маскировкой. А ещё через неделю этот унитаз забили чьими-то трусами. От состояния новое к состоянию трэш и угар без дужки, со стибренной в первый день туалетной бумагой и освежителем, оно перешло за неделю.Я не шучу — в моём ОСББ новая уборщица в лифте зеркало заботливо протёрла той же тряпкой, которой мыла пол. И поручни в том же лифте протерла. Она искренне не понимала, в чём претензия к ней. И это Печерск. И других людей ты на всю страну не найдёшь. На все станции по самой большой в Европе стране. Их тут нет.Чтобы во всех станциях страны были нормальные и чистые туалеты, вам надо сделать страну намного богаче и стабильней, просвещать и тянуть людей к высокому, серьёзно изменить страну, и, может быть, после этого всего туалеты станут получше. А, может быть, и нет.А просто заменить унитазы вы можете — не вопрос. Кучу денег вдолбите, времени и сил. И людей приставить можете, ага, плюс ЕСВ ещё. Сомнений нет.Но результат будет такой, как я сказал.Потому что вы поймёте, что даже ради чистых унитазов вам, без просвещения и обучения, диктатуру придётся в стране ввести и только туалетами (и только на вокзалах) заниматься. И то поможет несильно, и надо будет драконовские штрафы ввести на всё вообще. Ага. Как в Сингапуре, точно.Чтобы людей вытащить из говна, мало дать им туалетную бумагу. Надо ещё пояснить, что эта туалетная бумага вместо рубашки будет. А тех, кому привычнее рубашкой ж*** вытирать, ещё надо дубьём лупашить. Для профилактики и во избежание."