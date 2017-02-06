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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1012101310141015

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 121
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
17%
20
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:22

  Frant написав:Тепер зрозуміло, чому 1/3 орендарів можна запускати хіба що в хлів, а не в людське житло)))

" в одной государственной структуре. И там сделали ремонт, а после ремонта поставили нормальные туалеты. И нормальный унитаз. Это был закрывающийся туалет для персонала, туда не пускали посетителей.

На третий день из туалета стибрили дужку унитаза. С крышкой. Она здоровая, я в курсе. Обычную, самую стандартную и недорогую дужку с крышкой из пластика. Но кто-то свинтил из сотрудников, которым в этот унитаз ходить, спрятал и унёс домой, не спалившись перед остальными. То есть это была целая операция с таймингами и маскировкой. А ещё через неделю этот унитаз забили чьими-то трусами. От состояния новое к состоянию трэш и угар без дужки, со стибренной в первый день туалетной бумагой и освежителем, оно перешло за неделю.

Я не шучу — в моём ОСББ новая уборщица в лифте зеркало заботливо протёрла той же тряпкой, которой мыла пол. И поручни в том же лифте протерла. Она искренне не понимала, в чём претензия к ней. И это Печерск. И других людей ты на всю страну не найдёшь. На все станции по самой большой в Европе стране. Их тут нет.

Чтобы во всех станциях страны были нормальные и чистые туалеты, вам надо сделать страну намного богаче и стабильней, просвещать и тянуть людей к высокому, серьёзно изменить страну, и, может быть, после этого всего туалеты станут получше. А, может быть, и нет.

А просто заменить унитазы вы можете — не вопрос. Кучу денег вдолбите, времени и сил. И людей приставить можете, ага, плюс ЕСВ ещё. Сомнений нет.

Но результат будет такой, как я сказал.

Потому что вы поймёте, что даже ради чистых унитазов вам, без просвещения и обучения, диктатуру придётся в стране ввести и только туалетами (и только на вокзалах) заниматься. И то поможет несильно, и надо будет драконовские штрафы ввести на всё вообще. Ага. Как в Сингапуре, точно.

Чтобы людей вытащить из говна, мало дать им туалетную бумагу. Надо ещё пояснить, что эта туалетная бумага вместо рубашки будет. А тех, кому привычнее рубашкой ж*** вытирать, ещё надо дубьём лупашить. Для профилактики и во избежание."

https://petrimazepa.com/razruha_v_klozetah

Гівно. Абсолютне. Відсоток бидла серед багатих і небагатих приблизно однаковий. Плюс багатих, що за ними прибирають.
Кочевник
 
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