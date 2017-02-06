Должны быть маляра высшего класса, и работа будет стоить соответственно.
Да и снежка не пойдет.
Ну это если делать правильно.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 21:48
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Должны быть маляра высшего класса, и работа будет стоить соответственно.
Да и снежка не пойдет.
Ну это если делать правильно.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:39
Уж я-то это знаю.
Но под аренду буду смотреть спокойней на качество и со снежкой смирюсь.
Зато потом, вместо того, чтобы париться из-за затертых обоев - прокатал раз валиком и все. Быстро и дешево.
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