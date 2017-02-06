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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1013101410151016

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 122
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
17%
21
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:стены под покраску

Должны быть маляра высшего класса, и работа будет стоить соответственно.
Да и снежка не пойдет.
Ну это если делать правильно.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:39

  Прохожий написав:
  rjkz написав:стены под покраску

Должны быть маляра высшего класса, и работа будет стоить соответственно.
Да и снежка не пойдет.
Ну это если делать правильно.


Уж я-то это знаю.
Но под аренду буду смотреть спокойней на качество и со снежкой смирюсь.
Зато потом, вместо того, чтобы париться из-за затертых обоев - прокатал раз валиком и все. Быстро и дешево.
rjkz
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