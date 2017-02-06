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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1013101410151016

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 122
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
17%
21
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:39

  Прохожий написав:
  rjkz написав:стены под покраску

Должны быть маляра высшего класса, и работа будет стоить соответственно.
Да и снежка не пойдет.
Ну это если делать правильно.


Уж я-то это знаю.
Но под аренду буду смотреть спокойней на качество и со снежкой смирюсь.
Зато потом, вместо того, чтобы париться из-за затертых обоев - прокатал раз валиком и все. Быстро и дешево.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:58

  rjkz написав:
Уж я-то это знаю.
Но под аренду буду смотреть спокойней на качество и со снежкой смирюсь.
Зато потом, вместо того, чтобы париться из-за затертых обоев - прокатал раз валиком и все. Быстро и дешево.

Снежка или Садолин это детали.
Выготовка стен должна быть как под покраску авто))
При покраске, все царапики и неровности очень видны.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:При покраске, все царапики и неровности очень видны.

На самом деле это преувеличение. Фактура краски все скрывает.
Смотришь беглым взглядом - отличная ровная поверхность. Начинаешь присматриваться вблизи, например, в отеле, совсем не зеркальная поверхность.
  rjkz написав:Зато потом, вместо того, чтобы париться из-за затертых обоев - прокатал раз валиком и все. Быстро и дешево.

Покраска хорошо моется, а перекрасить стены, особенно после повреждений, это не 5 копеек. Кусок не перекрасишь, нужно всю стену или, с учетом выгорания, всю комнату. Убрать мебель, снять плинтуса-розетки. Не факт, что переклеить обои намного сложней.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:56

  Vlad442 написав:
  UA написав:При покраске, все царапики и неровности очень видны.

На самом деле это преувеличение. Фактура краски все скрывает.
Смотришь беглым взглядом - отличная ровная поверхность. Начинаешь присматриваться вблизи, например, в отеле, совсем не зеркальная поверхность.
  rjkz написав:Зато потом, вместо того, чтобы париться из-за затертых обоев - прокатал раз валиком и все. Быстро и дешево.

Покраска хорошо моется, а перекрасить стены, особенно после повреждений, это не 5 копеек. Кусок не перекрасишь, нужно всю стену или, с учетом выгорания, всю комнату. Убрать мебель, снять плинтуса-розетки. Не факт, что переклеить обои намного сложней.


Стены перед покраской ровнять себе дороже, выхода два: 1 гипсокартон (уменьшение площади), 2 обои под покраску.
Покраска стен дело не хитрое но крайне затратное, потому как смотрится такая комната как больничная палата, то есть нужно много декора что бы такая комната была уютной.

обои под покраску, полный булшит, дешевый закос под штукатурку,

и вообще самый лучший декор стен это декоративная штукатурка, красиво смотрится, очень индивидуальна, и практична
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 14:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  4e4ensxe написав:Покраска стен дело не хитрое но крайне затратное, потому как смотрится такая комната как больничная палата, то есть нужно много декора что бы такая комната была уютной.

ИМХО это очень субъективный вывод.
Дешевые обойки в цветочек смотрятся куда более уныло.
Много декора как по мне способно угробить абсолютно любое дизайнерское решение, любое помещение превратить в свалку хлама и пылеборников
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 14:34

  Faceless написав:ИМХО это очень субъективный вывод.
Дешевые обойки в цветочек смотрятся куда более уныло.
Много декора как по мне способно угробить абсолютно любое дизайнерское решение, любое помещение превратить в свалку хлама и пылеборников


тут все дело в стиле или красоте или уюте или цене

то что стильно не всегда красиво и удобно и дешево, потому как стили меняются : раньше была модно: однотонные обои, много уровненные потолки, порожки и тд, сейчас популярен лофт и минимализм, что будет дальше то хз

то что красиво обычно дорого и не стильно, потому как красота интерьера понятие сугубо субъективное

то что дешево - не красиво и не стильно и не уютно

то что уютно - не стильно не всегда красиво не всегда дешево

если говорить о ремонте в обычной квартире, для пересичного жителя, то лучше придерживаться класики.

а поповоду пылесборников/полушек/статуэток/картин - то тут нет однозначного ответа, но есть мнение дизайнеров что голые светлые стены, не самое лучшее решение в интерьере, и тут одной картиной дело не исправишь

на вкус и цвет все фломастеры разные
во все нужно знать меру.
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 09:25

Давайте напишем, где НЕ снимать.

https://dou.ua/forums/topic/19696/#1056808

Давайте напишем, где НЕ снимать. Так проще. Потому что житель Оболони никогда не согласится, что кому-то на Голосеево лучше живется и наоборот.

НЕ снимать:
у метро Харьковская, Красный Хутор, даже Позняки за Пирамидой (там летом дышать нечем из-за очистных), Борщаговки (все; печальный контингент, убогий жилфонд; грязная Окружная), проспект Мира особенно в начале (печальное все и кондитерка), Выдубичи (жд, Лысая Гора, развязка), Теремки (печально все), Печерск (дорого), Троещина (часы, проведенные в пробках), Старая Дарница (контингент и жилфонд), метро Черниговская (все печальное), метро Лесная (контингент и частично жилфонд).


Хорошо:
Осокорки, Оболонь (без ответвлений), Голосеево (но тут жилфонд так себе), Русановка (но хрущевки). Остальное — либо далеко, либо дорого, либо тесно.

ЗЫ Скажете «стоял в пробке, опоздал на полчаса», никто не удивится. Даже не переживайте по этому поводу.
ЗЫЫ Готовьтесь искать хороший вариант минимум месяц, отбросив до десятка вариантов откровенного хлама, который залежался у риелторов.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 12:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  4e4ensxe написав:и вообще самый лучший декор стен это декоративная штукатурка, красиво смотрится, очень индивидуальна, и практична

Согласен. Только декортивка сейчас не в моде.
  Faceless написав:ИМХО это очень субъективный вывод.
Дешевые обойки в цветочек смотрятся куда более уныло.
Много декора как по мне способно угробить абсолютно любое дизайнерское решение, любое помещение превратить в свалку хлама и пылеборников

Одно дело оценивать дизайн помещения через фото из интернета и совсем другое своими глазами.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Faceless написав:Дешевые обойки в цветочек смотрятся куда более уныло.

Видел, когда люди прошлись пару раз валиком по обоям в цветочек и после покраски стены стали выглядеть достаточно современно. Так что не нужно их сбрасывать со счетов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:46

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Дешевые обойки в цветочек смотрятся куда более уныло.

Видел, когда люди прошлись пару раз валиком по обоям в цветочек и после покраски стены стали выглядеть достаточно современно. Так что не нужно их сбрасывать со счетов.

Хперт бомж-ремонтов появился
какое выравнивание стен, какая поклейка обоев, какая покраска, "пару раз валиком" по бабушкиным обойкам в цветочек и все "достаточно современно" :shock:

"Когда вы говорите мне кажется что вы бредите..."(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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