Уж я-то это знаю.
Но под аренду буду смотреть спокойней на качество и со снежкой смирюсь.
Зато потом, вместо того, чтобы париться из-за затертых обоев - прокатал раз валиком и все. Быстро и дешево.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:39
Уж я-то это знаю.
Но под аренду буду смотреть спокойней на качество и со снежкой смирюсь.
Зато потом, вместо того, чтобы париться из-за затертых обоев - прокатал раз валиком и все. Быстро и дешево.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:58
Снежка или Садолин это детали.
Выготовка стен должна быть как под покраску авто))
При покраске, все царапики и неровности очень видны.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
На самом деле это преувеличение. Фактура краски все скрывает.
Смотришь беглым взглядом - отличная ровная поверхность. Начинаешь присматриваться вблизи, например, в отеле, совсем не зеркальная поверхность.
Покраска хорошо моется, а перекрасить стены, особенно после повреждений, это не 5 копеек. Кусок не перекрасишь, нужно всю стену или, с учетом выгорания, всю комнату. Убрать мебель, снять плинтуса-розетки. Не факт, что переклеить обои намного сложней.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:56
Стены перед покраской ровнять себе дороже, выхода два: 1 гипсокартон (уменьшение площади), 2 обои под покраску.
Покраска стен дело не хитрое но крайне затратное, потому как смотрится такая комната как больничная палата, то есть нужно много декора что бы такая комната была уютной.
обои под покраску, полный булшит, дешевый закос под штукатурку,
и вообще самый лучший декор стен это декоративная штукатурка, красиво смотрится, очень индивидуальна, и практична
Додано: П'ят 09 бер, 2018 14:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ИМХО это очень субъективный вывод.
Дешевые обойки в цветочек смотрятся куда более уныло.
Много декора как по мне способно угробить абсолютно любое дизайнерское решение, любое помещение превратить в свалку хлама и пылеборников
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 09 бер, 2018 14:34
тут все дело в стиле или красоте или уюте или цене
то что стильно не всегда красиво и удобно и дешево, потому как стили меняются : раньше была модно: однотонные обои, много уровненные потолки, порожки и тд, сейчас популярен лофт и минимализм, что будет дальше то хз
то что красиво обычно дорого и не стильно, потому как красота интерьера понятие сугубо субъективное
то что дешево - не красиво и не стильно и не уютно
то что уютно - не стильно не всегда красиво не всегда дешево
если говорить о ремонте в обычной квартире, для пересичного жителя, то лучше придерживаться класики.
а поповоду пылесборников/полушек/статуэток/картин - то тут нет однозначного ответа, но есть мнение дизайнеров что голые светлые стены, не самое лучшее решение в интерьере, и тут одной картиной дело не исправишь
на вкус и цвет все фломастеры разные
во все нужно знать меру.
Додано: Суб 10 бер, 2018 09:25
Давайте напишем, где НЕ снимать.
Давайте напишем, где НЕ снимать. Так проще. Потому что житель Оболони никогда не согласится, что кому-то на Голосеево лучше живется и наоборот.
НЕ снимать:
у метро Харьковская, Красный Хутор, даже Позняки за Пирамидой (там летом дышать нечем из-за очистных), Борщаговки (все; печальный контингент, убогий жилфонд; грязная Окружная), проспект Мира особенно в начале (печальное все и кондитерка), Выдубичи (жд, Лысая Гора, развязка), Теремки (печально все), Печерск (дорого), Троещина (часы, проведенные в пробках), Старая Дарница (контингент и жилфонд), метро Черниговская (все печальное), метро Лесная (контингент и частично жилфонд).
Хорошо:
Осокорки, Оболонь (без ответвлений), Голосеево (но тут жилфонд так себе), Русановка (но хрущевки). Остальное — либо далеко, либо дорого, либо тесно.
ЗЫ Скажете «стоял в пробке, опоздал на полчаса», никто не удивится. Даже не переживайте по этому поводу.
ЗЫЫ Готовьтесь искать хороший вариант минимум месяц, отбросив до десятка вариантов откровенного хлама, который залежался у риелторов.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 10 бер, 2018 12:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Согласен. Только декортивка сейчас не в моде.
Одно дело оценивать дизайн помещения через фото из интернета и совсем другое своими глазами.
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:11
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Нед 11 бер, 2018 17:46
Хперт бомж-ремонтов появился
какое выравнивание стен, какая поклейка обоев, какая покраска, "пару раз валиком" по бабушкиным обойкам в цветочек и все "достаточно современно"
"Когда вы говорите мне кажется что вы бредите..."(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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