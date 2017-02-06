Додано: П'ят 09 бер, 2018 14:34

Faceless написав: ИМХО это очень субъективный вывод.

Дешевые обойки в цветочек смотрятся куда более уныло.

Много декора как по мне способно угробить абсолютно любое дизайнерское решение, любое помещение превратить в свалку хлама и пылеборников ИМХО это очень субъективный вывод.Дешевые обойки в цветочек смотрятся куда более уныло.Много декора как по мне способно угробить абсолютно любое дизайнерское решение, любое помещение превратить в свалку хлама и пылеборников

тут все дело в стиле или красоте или уюте или ценето что стильно не всегда красиво и удобно и дешево, потому как стили меняются : раньше была модно: однотонные обои, много уровненные потолки, порожки и тд, сейчас популярен лофт и минимализм, что будет дальше то хзто что красиво обычно дорого и не стильно, потому как красота интерьера понятие сугубо субъективноето что дешево - не красиво и не стильно и не уютното что уютно - не стильно не всегда красиво не всегда дешевоесли говорить о ремонте в обычной квартире, для пересичного жителя, то лучше придерживаться класики.а поповоду пылесборников/полушек/статуэток/картин - то тут нет однозначного ответа, но есть мнение дизайнеров что голые светлые стены, не самое лучшее решение в интерьере, и тут одной картиной дело не исправишьна вкус и цвет все фломастеры разныево все нужно знать меру.