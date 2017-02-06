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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:56
Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Вів 13 бер, 2018 00:13
galadriel написав:
Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.
1к в Ликограде за 13к еще и арендаторами перебирать... Пля, че происходит?
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airmax78
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Додано: Вів 13 бер, 2018 00:58
Расчёт был на 12к, но лёгкое поднятие цены прошло на ура.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:21
galadriel написав:
Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.
Какой уровень ремонта? Стандартный под аренду или "настоящий евро"?
ОЛХ показывает объявления от собственника от 10,5 с жлобремонтом до 12,5.
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Vlad442
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:36
Vlad442 написав: galadriel написав:
Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.
Какой уровень ремонта? Стандартный под аренду или "настоящий евро"?
ОЛХ показывает объявления от собственника от 10,5 с жлобремонтом до 12,5.
Влад вся надежда на вас.
Выйдете на рынок аренды со своей квартирой от Аркады и наведете порядок в этой части Киева
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UA
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:18
У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит.
Давайте посчитаем. Сейчас в Эврике продают за 35 в доме, в который летом можно заселять арендаторов (объявление номер 502447846). Пусть, когда дом заселен, считаем цену 36-37. Плюс 4-5 вложить. Примерно 41. Плановая рентабельность 7% дает желаемый уровень аренды 6300. Все, что выше, это сверхприбыли.
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Vlad442
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:40
Vlad442 написав: galadriel написав:
Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.
Какой уровень ремонта? Стандартный под аренду или "настоящий евро"?
ОЛХ показывает объявления от собственника от 10,5 с жлобремонтом до 12,5.
Делался под себя - светлые тона, всё аккуратно, легко чистить и убирать, бойлер, кондишн, большой холодильник, техника не вся новая, но рабочая.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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