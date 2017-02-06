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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015101610171018>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 122
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
17%
21
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:56

Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:13

  galadriel написав:Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.

1к в Ликограде за 13к еще и арендаторами перебирать... Пля, че происходит?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:58

Расчёт был на 12к, но лёгкое поднятие цены прошло на ура.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:21

  galadriel написав:Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.

Какой уровень ремонта? Стандартный под аренду или "настоящий евро"?
ОЛХ показывает объявления от собственника от 10,5 с жлобремонтом до 12,5.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:36

  Vlad442 написав:
  galadriel написав:Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.

Какой уровень ремонта? Стандартный под аренду или "настоящий евро"?
ОЛХ показывает объявления от собственника от 10,5 с жлобремонтом до 12,5.

Влад вся надежда на вас.
Выйдете на рынок аренды со своей квартирой от Аркады и наведете порядок в этой части Киева :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит.
Давайте посчитаем. Сейчас в Эврике продают за 35 в доме, в который летом можно заселять арендаторов (объявление номер 502447846). Пусть, когда дом заселен, считаем цену 36-37. Плюс 4-5 вложить. Примерно 41. Плановая рентабельность 7% дает желаемый уровень аренды 6300. Все, что выше, это сверхприбыли.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:40

  Vlad442 написав:
  galadriel написав:Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.

Какой уровень ремонта? Стандартный под аренду или "настоящий евро"?
ОЛХ показывает объявления от собственника от 10,5 с жлобремонтом до 12,5.


Делался под себя - светлые тона, всё аккуратно, легко чистить и убирать, бойлер, кондишн, большой холодильник, техника не вся новая, но рабочая.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:08

родич здає двушку в сонячній брамі за 10000...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:12

  Vlad442 написав:У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит.
Давайте посчитаем. Сейчас в Эврике продают за 35 в доме, в который летом можно заселять арендаторов (объявление номер 502447846). Пусть, когда дом заселен, считаем цену 36-37.Плюс 4-5 вложить. Примерно 41. Плановая рентабельность 7% дает желаемый уровень аренды 6300. Все, что выше, это сверхприбыли.

Это прикол такой - вложить максимум 5тонн баксов в ремонт с нуля под сдачу?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:14

Васенька
Ну что тут сказать ...
Можете ему передать привет :D
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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