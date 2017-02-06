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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015101610171018

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 122
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
17%
21
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:20

твоїм розводам респектушка ніхто не вірить :)
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:23

  galadriel написав:
  Vlad442 написав:У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит.
Давайте посчитаем. Сейчас в Эврике продают за 35 в доме, в который летом можно заселять арендаторов (объявление номер 502447846). Пусть, когда дом заселен, считаем цену 36-37.Плюс 4-5 вложить. Примерно 41. Плановая рентабельность 7% дает желаемый уровень аренды 6300. Все, что выше, это сверхприбыли.

Это прикол такой - вложить максимум 5тонн баксов в ремонт с нуля под сдачу?

Мне тоже эта цифра не понятна.
При нынешней цене на материалы, технику и оплату работы стоимость получается выше.
Возможно, квартира у Vlad442 изначально идет с ремонтом от застройщика?
И он ее собирается просто немного подремонтировать, укомплектовать мебелью и техникой?
Тогда 4-5 тыс. $ ему хватит.
А если делать ремонт от голых стен, даже самый дешёвый, то выйдет дороже.
l66
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:29

Васенька

Подумай, зачем мне нужно врать.


P.S. 'І шо, все не по-нашому??'
'Та й.. тв.. м..ь на..я мне пі..еть!'
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:34

  galadriel написав:Васенька

Подумай, зачем мне нужно врать.


P.S. 'І шо, все не по-нашому??'
'Та й.. тв.. м..ь на..я мне пі..еть!'

Та местный сумасшедший, не обращайте внимания
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:38

  galadriel написав:
  Vlad442 написав:У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит.
Давайте посчитаем. Сейчас в Эврике продают за 35 в доме, в который летом можно заселять арендаторов (объявление номер 502447846). Пусть, когда дом заселен, считаем цену 36-37.Плюс 4-5 вложить. Примерно 41. Плановая рентабельность 7% дает желаемый уровень аренды 6300. Все, что выше, это сверхприбыли.

Это прикол такой - вложить максимум 5тонн баксов в ремонт с нуля под сдачу?

Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску, плинтуса, розетки, линолеум.
Сделать санузел, при том, что я не планирую увлекаться плиткой в местах кроме мокрой зоны - покраска стен позволяет сделать ремонт менее подверженным моральному устареванию и оставляет больше простора для дизайна. Украинская модульная кухня типа Сокме со встроенной духовкой и стеклокерамикой. Украинская мебель. Думаете в 4-5 не вложусь?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:59

  Vlad442 написав:Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску, плинтуса, розетки, линолеум.
Сделать санузел, при том, что я не планирую увлекаться плиткой в местах кроме мокрой зоны - покраска стен позволяет сделать ремонт менее подверженным моральному устареванию и оставляет больше простора для дизайна. Украинская модульная кухня типа Сокме со встроенной духовкой и стеклокерамикой. Украинская мебель. Думаете в 4-5 не вложусь?


Если есть базовый ремонт от застройщика с прицелом под сдачу - не спорю.
А если покупать для себя - всё сносится нах и делается с полного нуля. Меньше $10-12тонн не получится.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:21

  galadriel написав:
  Vlad442 написав:Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску, плинтуса, розетки, линолеум.
Сделать санузел, при том, что я не планирую увлекаться плиткой в местах кроме мокрой зоны - покраска стен позволяет сделать ремонт менее подверженным моральному устареванию и оставляет больше простора для дизайна. Украинская модульная кухня типа Сокме со встроенной духовкой и стеклокерамикой. Украинская мебель. Думаете в 4-5 не вложусь?

Если делать ВСЁ по уму, 10 -12 тонн это только материалы. И это без мрамора, декоративных штукатурок, итальянских светильников, мебели из массива и пр. атрибутов раскошенной жизни.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:24

  Vlad442 написав:Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску, плинтуса, розетки, линолеум.
Сделать санузел, при том, что я не планирую увлекаться плиткой в местах кроме мокрой зоны - покраска стен позволяет сделать ремонт менее подверженным моральному устареванию и оставляет больше простора для дизайна. Украинская модульная кухня типа Сокме со встроенной духовкой и стеклокерамикой. Украинская мебель. Думаете в 4-5 не вложусь?

Нет, не уложитесь. Разве сами будете класть плитку и собирать мебель.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика.

Вы его видели, ремонт этот аркадовский?
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Faceless
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