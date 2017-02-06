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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:20
твоїм розводам респектушка ніхто не вірить
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Васенька
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:23
galadriel написав: Vlad442 написав:
У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит.
Давайте посчитаем. Сейчас в Эврике продают за 35 в доме, в который летом можно заселять арендаторов (объявление номер 502447846). Пусть, когда дом заселен, считаем цену 36-37.Плюс 4-5 вложить
. Примерно 41. Плановая рентабельность 7% дает желаемый уровень аренды 6300. Все, что выше, это сверхприбыли.
Это прикол такой - вложить максимум 5тонн баксов в ремонт с нуля под сдачу?
Мне тоже эта цифра не понятна.
При нынешней цене на материалы, технику и оплату работы стоимость получается выше.
Возможно, квартира у Vlad442 изначально идет с ремонтом от застройщика?
И он ее собирается просто немного подремонтировать, укомплектовать мебелью и техникой?
Тогда 4-5 тыс. $ ему хватит.
А если делать ремонт от голых стен, даже самый дешёвый, то выйдет дороже.
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l66
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:29
Васенька
Подумай, зачем мне нужно врать.
P.S. 'І шо, все не по-нашому??'
'Та й.. тв.. м..ь на..я мне пі..еть!'
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:34
galadriel написав:Васенька
Подумай, зачем мне нужно врать.
P.S. 'І шо, все не по-нашому??'
'Та й.. тв.. м..ь на..я мне пі..еть!'
Та местный сумасшедший, не обращайте внимания
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:38
galadriel написав: Vlad442 написав:
У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит.
Давайте посчитаем. Сейчас в Эврике продают за 35 в доме, в который летом можно заселять арендаторов (объявление номер 502447846). Пусть, когда дом заселен, считаем цену 36-37.Плюс 4-5 вложить
. Примерно 41. Плановая рентабельность 7% дает желаемый уровень аренды 6300. Все, что выше, это сверхприбыли.
Это прикол такой - вложить максимум 5тонн баксов в ремонт с нуля под сдачу?
Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску, плинтуса, розетки, линолеум.
Сделать санузел, при том, что я не планирую увлекаться плиткой в местах кроме мокрой зоны - покраска стен позволяет сделать ремонт менее подверженным моральному устареванию и оставляет больше простора для дизайна. Украинская модульная кухня типа Сокме со встроенной духовкой и стеклокерамикой. Украинская мебель. Думаете в 4-5 не вложусь?
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Vlad442
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:59
Vlad442 написав:
Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску, плинтуса, розетки, линолеум.
Сделать санузел, при том, что я не планирую увлекаться плиткой в местах кроме мокрой зоны - покраска стен позволяет сделать ремонт менее подверженным моральному устареванию и оставляет больше простора для дизайна. Украинская модульная кухня типа Сокме со встроенной духовкой и стеклокерамикой. Украинская мебель. Думаете в 4-5 не вложусь?
Если есть базовый ремонт от застройщика с прицелом под сдачу - не спорю.
А если покупать для себя - всё сносится нах и делается с полного нуля. Меньше $10-12тонн не получится.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:21
galadriel написав: Vlad442 написав:
Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску, плинтуса, розетки, линолеум.
Сделать санузел, при том, что я не планирую увлекаться плиткой в местах кроме мокрой зоны - покраска стен позволяет сделать ремонт менее подверженным моральному устареванию и оставляет больше простора для дизайна. Украинская модульная кухня типа Сокме со встроенной духовкой и стеклокерамикой. Украинская мебель. Думаете в 4-5 не вложусь?
Если делать ВСЁ по уму, 10 -12 тонн это только материалы. И это без мрамора, декоративных штукатурок, итальянских светильников, мебели из массива и пр. атрибутов раскошенной жизни.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:24
Vlad442 написав:
Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску, плинтуса, розетки, линолеум.
Сделать санузел, при том, что я не планирую увлекаться плиткой в местах кроме мокрой зоны - покраска стен позволяет сделать ремонт менее подверженным моральному устареванию и оставляет больше простора для дизайна. Украинская модульная кухня типа Сокме со встроенной духовкой и стеклокерамикой. Украинская мебель. Думаете в 4-5 не вложусь?
Нет, не уложитесь. Разве сами будете класть плитку и собирать мебель.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:28
Vlad442 написав:
Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика.
Вы его видели, ремонт этот аркадовский?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Вів 13 бер, 2018 22:10
Vlad442 написав:
Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску
,...
угу, это те что "в цветочек" по которым нужно валиком пару раз пройти...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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