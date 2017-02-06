Предлагаю зарегистрировать патент на новый архитектурный стиль - укрлофт.
Валиком по обоям в цветочек или прямо по бетону.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:07
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:25
В названии допущена ошибка. правильно писать "Стиль укрлoх"
Всё просто.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.
Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500
ЖК Липинка - 18 кгрн
Паркова вежа однушка 10 кгрн.
Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.
За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушку
Однушка Комфорт таун - 16 000 грн.
Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))
В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.
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