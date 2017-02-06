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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1017101810191020>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 123
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
22
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:07

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску,...

угу, это те что "в цветочек" по которым нужно валиком пару раз пройти... :mrgreen:


Предлагаю зарегистрировать патент на новый архитектурный стиль - укрлофт.
Валиком по обоям в цветочек или прямо по бетону.
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:25

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Квартира идет с базовым ремонтом от застройщика. Обои под покраску,...

угу, это те что "в цветочек" по которым нужно валиком пару раз пройти... :mrgreen:


Предлагаю зарегистрировать патент на новый архитектурный стиль - укрлофт.
Валиком по обоям в цветочек или прямо по бетону.
:lol:

В названии допущена ошибка. правильно писать "Стиль укрлoх" :lol:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:35

big539

:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.
Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693877

ЖК Липинка - 18 кгрн
https://allrent.est.ua/14441889/

Паркова вежа однушка 10 кгрн.
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693872

Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.

За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушку
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvaptu ... 75638fce2d

Однушка Комфорт таун - 16 000 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... d;promoted
Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))

В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Есть смысл под аренду рассматривать Город Цветов?
ал74
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:23

  ал74 написав:Есть смысл под аренду рассматривать Город Цветов?

Судя из вышеприведённых цен можно всё рассматривать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:51

  hume написав:
В общем вот так открыл аренду - офигел.

Это хотелки. Со стороны спроса есть подкрепление?
По факту аренда в Липинке = некоторым новостроям на Печерске.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:02

  UA написав:
  hume написав:
В общем вот так открыл аренду - офигел.

Это хотелки. Со стороны спроса есть подкрепление?
По факту аренда в Липинке = некоторым новостроям на Печерске.

По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)

Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:12

  hume написав:По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)

Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.

По факту:
Хотелки на аренду в новострое уходят в небо.
Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам.
Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках?
1. Спрос?
2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:20

  UA написав:
  hume написав:По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)

Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.

По факту:
Хотелки на аренду в новострое уходят в небо.
Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам.
Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках?
1. Спрос?
2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.


как шо разгоняет? спрос
а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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