Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)
Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.
По факту: Хотелки на аренду в новострое уходят в небо. Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам. Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках? 1. Спрос? 2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.
hume написав:По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)
Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.
По факту: Хотелки на аренду в новострое уходят в небо. Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам. Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках? 1. Спрос? 2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.
как шо разгоняет? спрос а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.