UA написав: hume написав: По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)



Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.

По факту:

Хотелки на аренду в новострое уходят в небо.

Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам.

Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках?

1. Спрос?

2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.



как шо разгоняет? спрос

а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее

