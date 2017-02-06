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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:53
Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.
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airmax78
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