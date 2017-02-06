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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:53
Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.
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airmax78
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:00
kingkongovets написав:
как шо разгоняет? спрос
а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее
Если выросло количество арендаторов, то почему совкошлак отстает в динамике роста цен? Арендаторы ведь имеют разный уровень дохода.
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UA
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:17
airmax78 написав:
Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.
Можно пару реальных ссылок предложений по анологичным объектам?
А то получается какой то Антиреспект00.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:25
Прохожий написав: airmax78 написав:
Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.
Можно пару реальных ссылок предложений по анологичным объектам?
А то получается какой то Антиреспект00.
Ну я просто не сильно сейчас рынком интересуюсь - это то, что знакомые снимают. На Багговутовской с видом на АТБ шикарную двушку в состоянии, не буду говорить каком, я снимаю за 8000 грн. Но то, что тут постят (особенно лесополоса недалеко от Броваров порадовала) - это че-то уже совсем запредельное (там на Радистов просто СТО, на которое я свою машину вожу - поэтому хорошо знаю этот район. Я вот даже не представляю как там можно людям такой ценник озвучить. Разве что по телефону и сразу положить трубку, не дожидаясь реакции.)
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airmax78
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1
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:37
Могу привести примеры реальной сдачи в аренду в последние месяцы по Урловской:
1-комн в монолитно-каркасном доме 2012 года ушла за 1 день по цене 9000 грн.
1-комн в доме 2017 года сдали за 12000 грн.
1-комн переделанная в двушку в новом доме сдали за 13500 грн.
Первая сдача в аренду всегда дороже, так как там все новое.
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l66
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:51
l66 написав:
Могу привести примеры реальной сдачи в аренду в последние месяцы по Урловской:
1-комн в монолитно-каркасном доме 2012 года ушла за 1 день по цене 9000 грн.
1-комн в доме 2017 года сдали за 12000 грн.
1-комн переделанная в двушку в новом доме сдали за 13500 грн.
Первая сдача в аренду всегда дороже, так как там все новое.
Если 12 и 13,5 кгрн на Урловской, то во сколько можно оценить прицентралье я хз. Я даже видел сегодня объяву в квартете по 18 кгрн за однуху, перекрестился (как говорит один писатель с соседней ветке) и дальше просматривал. Напомню, что приобрести квартет можно было чуть более чем по 1 куе. В общем сегодня я впервые за долгое время сел просматривать аренду и офигел.
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hume
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:08
l66 написав:
Могу привести примеры реальной сдачи в аренду в последние месяцы по Урловской:
1-комн в монолитно-каркасном доме 2012 года ушла за 1 день по цене 9000 грн.
1-комн в доме 2017 года сдали за 12000 грн.
1-комн переделанная в двушку в новом доме сдали за 13500 грн.
Первая сдача в аренду всегда дороже, так как там все новое.
Кто эти люди?
В смысле лучшего района за 12000 найти не получилось?
Если обобщить, можно утверждать, что у молодого поколения сформировалось мнение - если ты живешь не в новострое, то ты лох или в американской интерпретации неудачник.
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UA
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:12
UA написав: l66 написав:
Могу привести примеры реальной сдачи в аренду в последние месяцы по Урловской:
1-комн в монолитно-каркасном доме 2012 года ушла за 1 день по цене 9000 грн.
1-комн в доме 2017 года сдали за 12000 грн.
1-комн переделанная в двушку в новом доме сдали за 13500 грн.
Первая сдача в аренду всегда дороже, так как там все новое.
Кто эти люди?
В смысле лучшего района за 12000 найти не получилось?
Гы. В лучше спросите - какой такой дом ввели в эксплуатацию в 2017?
Позиция - "1-комн в доме 2017 года сдали за 12000 грн."- гонивом попахивает.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:14
hume написав:
Если 12 и 13,5 кгрн на Урловской, то во сколько можно оценить прицентралье я хз. Я даже видел сегодня объяву в квартете по 18 кгрн за однуху, перекрестился (как говорит один писатель с соседней ветке) и дальше просматривал. Напомню, что приобрести квартет можно было чуть более чем по 1 куе. В общем сегодня я впервые за долгое время сел просматривать аренду и офигел.
hume самый центр (не новострой естественно и состояние далеко от идеала) идет по 10-13.
Выходит локация это не главное в ценности недвижимости. Сейчас на первое место вышло стильность ремонта.
Какой то пи** как для самой бедной страны Европы))
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UA
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:16
zahar_ написав:
Гы. В лучше спросите - какой такой дом ввели в эксплуатацию в 2017?
Позиция - "1-комн в доме 2017 года сдали за 12000 грн."- гонивом попахивает.
Таки да, в доме 17 года, в основном "живут" строители делающие ремонт.
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UA
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