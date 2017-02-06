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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1018101910201021

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 123
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
22
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:23

  UA написав:
  zahar_ написав:Гы. В лучше спросите - какой такой дом ввели в эксплуатацию на Урловской в 2017?
Позиция - "1-комн в доме 2017 года сдали за 12000 грн."- гонивом попахивает.

Таки да, в доме 17 года, в основном "живут" строители делающие ремонт.

Эскьюз ми.
Жду вот инфы с минфина какие такие дома ввели застройщики в 2017.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 бер, 2018 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:24

zahar_
От Вас , кроме оскорблений, другого высказывания и не ожидала.
Посмотрите, когда выдали ключи и приступили к ремонтам на Урловской 23г.
Ответ: 1 февраля 2017 года.
Свидетельство на дом выдали 15 сентября 2016 года, но не пускали делать ремонты.
Там уже многие ремонты окончены и живут люди.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32

  l66 написав:zahar_
От Вас , кроме оскорблений, другого высказывания и не ожидала.
Посмотрите, когда выдали ключи и приступили к ремонтам на Урловской 23г.
Ответ: 1 февраля 2017 года.
Свидетельство на дом выдали 15 сентября 2016 года, но не пускали делать ремонты.
Там уже многие ремонты окончены и живут люди.

Это Вам надо тщательнее - ЖИ ввёл в эксплуатацию дом на Урловской 23 г в 2016 http://investbud.kiev.ua/2016-rik
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:35

zahar_
Вы не первый раз оскорбительно высказываетесь.
Повторю ещё раз.
На ремонты запустили 1 февраля 2017 года.
То есть 1 год и месяц назад.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:38

  UA написав:
  hume написав:По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)

Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.

По факту:
Хотелки на аренду в новострое уходят в небо.
Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам.
Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках?
1. Спрос?
2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.


Может поумнели?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49

  l66 написав:zahar_
Вы не первый раз оскорбительно высказываетесь.
Повторю ещё раз.
На ремонты запустили 1 февраля 2017 года.
То есть 1 год и месяц назад.

Тут Вам не домик и не институт благородых девиц. Тут финансовый форум. И Когда говорят "дом 2017" это значит что дом введён в эксплуатацию в 2017.
А дом №5 поступил в продажу в начале 2014 и как вы бегали по форуму домика и зазывали потенциальных покупателей влашиватся в этот дом.
Напомните форуму плиз во сколько там "счастливые инвесторы" влошились в 1к аэродромы будущей Урловской 23-Г - по 45-47 куе?
ККЦ на заметку какой процент годовых получает инвестор который влошился в 1к весной 2014, а якобы первый раз сдал объект инвестиции весной 2018?
Четыре года простоя однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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