Эскьюз ми.
Жду вот инфы с минфина какие такие дома ввели застройщики в 2017.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:23
Эскьюз ми.
Жду вот инфы с минфина какие такие дома ввели застройщики в 2017.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 бер, 2018 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:24
zahar_
От Вас , кроме оскорблений, другого высказывания и не ожидала.
Посмотрите, когда выдали ключи и приступили к ремонтам на Урловской 23г.
Ответ: 1 февраля 2017 года.
Свидетельство на дом выдали 15 сентября 2016 года, но не пускали делать ремонты.
Там уже многие ремонты окончены и живут люди.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32
Это Вам надо тщательнее - ЖИ ввёл в эксплуатацию дом на Урловской 23 г в 2016
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:35
zahar_
Вы не первый раз оскорбительно высказываетесь.
Повторю ещё раз.
На ремонты запустили 1 февраля 2017 года.
То есть 1 год и месяц назад.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:38
Может поумнели?
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49
Тут Вам не домик и не институт благородых девиц. Тут финансовый форум. И Когда говорят "дом 2017" это значит что дом введён в эксплуатацию в 2017.
А дом №5 поступил в продажу в начале 2014 и как вы бегали по форуму домика и зазывали потенциальных покупателей влашиватся в этот дом.
Напомните форуму плиз во сколько там "счастливые инвесторы" влошились в 1к аэродромы будущей Урловской 23-Г - по 45-47 куе?
ККЦ на заметку какой процент годовых получает инвестор который влошился в 1к весной 2014, а якобы первый раз сдал объект инвестиции весной 2018?
Четыре года простоя однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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